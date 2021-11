Nuova Volkswagen Polo porta la guida parzialmente automatizzata nel suo segmento

Costruita a Pamplona (Spagna) e a Uitenhage (Sudafrica) per innumerevoli mercati di tutto il mondo, la Polo con più di 18 milioni di esemplari costruiti, è uno dei modelli compatti di maggior successo a livello globale firmati da Volkswagen. Da anni la piccola vettura del colosso di Wolfsburg, realizza numeri da grande conquistando regolarmente un posto nella top 3 dei modelli più venduti.

Oggi viene lanciato sul mercato un nuovo stadio evolutivo della Polo. Il design, le tecnologie e il concept degli equipaggiamenti della bestseller sono stati sottoposti a un update di vasta portata. Dal punto di vista estetico, questo aggiornamento della Polo risulta immediatamente percepibile osservando la zona frontale e la posteriore ridisegnate. Di nuova concezione dettagli quali i paraurti, il portellone e, forniti adesso di serie con tecnologia a LED, i fari e i gruppi ottici posteriori. Grazie al nuovo design delle luci, è stata realizzata una firma luminosa diurna e notturna particolarmente carismatica. Per la prima volta, in abbinamento ai fari a LED Matrix IQ.LIGHT (ulteriore novità sulla Polo, disponibili a richiesta o in funzione dell’allestimento) entra a far parte di questa accattivante firma luminosa anche l’elemento trasversale nella calandra, realizzato come fascia luminosa a LED. In questo senso, la nuova Polo si ricollega dal punto di vista stilistico ai modelli ID. e alle nuove Golf e Arteon, le prime Volkswagen a esibire un elemento trasversale a LED sul frontale. Negli interni, la Polo si lascia apprezzare per il Digital Cockpit, ormai sempre di serie, un volante ridisegnato multifunzione anch’esso di serie, sistemi di infotainment di ultimissima generazione comprensivi di Online Connectivity Unit (OCU con eSIM) e App-Connect Wireless (in entrambi i casi a seconda dell’equipaggiamento). Se la vettura dispone di Climatronic, disponibile a richiesta, la Polo viene dotata per la prima volta di un’unità di comando del climatizzatore automatico con superfici touch, già offerta in forma analoga sui modelli più grandi Tiguan, Passat e Arteon.

Per la prima volta guida in modalità parzialmente automatizzata

IQ.DRIVE Travel Assist di serie su Life e R-Line, Lane Assist sempre di serie. Anche dal punto di vista tecnico la cinque porte compatta vanta oggi una maggiore vicinanza alle Volkswagen dei segmenti superiori. Solo a titolo di esempio: novità assoluta nella sua categoria, in Italia la nuova Polo è equipaggiata di serie con la dotazione IQ.DRIVE Travel Assist negli allestimenti Style e R-Line. In tal caso, sistemi quali, tra gli altri, l’ACC predittivo (cruise control con regolazione automatica della distanza) e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist si fondono in un nuovo sistema di assistenza, consentendo così la guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h. In questo caso, il nuovo volante multifunzione di serie è provvisto di superfici capacitive; con l’IQ.DRIVE Travel Assist attivo, queste superfici hanno lo scopo di verificare che il guidatore abbia le mani sul volante. Si tratta di un accorgimento prescritto dalla UE per il livello 2 della guida automatizzata. A tale riguardo, tutte le Polo sono dotate di serie di sistemi di assistenza quali il controllo perimetrale Front Assist comprensivo di funzione di frenata di emergenza City e, oggi, anche il Lane Assist. Con questa classe di vetture, quasi nessun’altra auto vanta a bordo una gamma di sistemi di assistenza altrettanto innovativi come la Polo.

Dotazioni di serie ampliate

Polo, Life, Style, R-Line e GTI. Le linee di allestimento sono state ridefinite e riconfigurate. Finora, la Polo era disponibile nelle versioni Trendline (modello di accesso), Comfortline (livello medio) e Highline (versione top di gamma). La Volkswagen ha riorganizzato questa offerta, l’ha resa più trasparente e ha integrato nella dotazione di serie le funzionalità preferite dalla maggior parte degli acquirenti. D’ora in poi, la prima opzione del configuratore è rappresentata dalla versione Polo, seguita da Life, Style ed R-Line.

La Polo viene poi offerta, come in passato, anche come GTI.

Molto più di una versione d’accesso

Per quanto riguarda gli allestimenti, già nella prima variante proposta vengono offerti fari con tecnologia LED, gruppi ottici posteriori a LED, nuovo volante multifunzione e Lane Assist. Un’ulteriore novità è rappresentata poi dall’airbag centrale. Questo si trova sul lato guida, in posizione laterale sullo schienale dei sedili posteriori; in caso d’incidente, l’airbag centrale si apre verso il centro e protegge il guidatore e il passeggero anteriore impedendo che urtino l’uno contro l’altro causandosi reciprocamente lesioni. Sul fronte della sicurezza è disponibile anche un’altra novità: un pretensionatore terminale, che tende in via supplementare la cintura di sicurezza nella zona del bacino. Inoltre, la Volkswagen adesso inserisce nella dotazione base anche il Digital Cockpit (strumentazione digitale con display da 8,0 pollici). Oggi poi sono sempre di serie: climatizzatore, il sistema audio Composition Media con schermo da 6,5 pollici, App-Connect, un’interfaccia per telefono Bluetooth e specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, alzacristalli elettrici su tutti i finestrini, maniglie delle porte e gusci degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e la versione più pregiata della plancia (rivestimento in schiuma). Una ventata d’aria fresca sono sicuramente i rivestimenti dei sedili in design Polo. Di particolare pregio sono poi le decorazioni scure per gli interni Licorice Black.

Life, il nuovo livello medio

Nel livello successivo incontriamo la versione di allestimento Life. In questo caso l’equipaggiamento prevede ulteriori dotazioni come cerchi in lega Essex da 15 pollici, sistema di infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici (Ready2Discover offre poi la possibilità di aggiungere, acquistandola in un momento successivo, la funzione di navigazione mediante Function on-Demand), App-Connect Wireless, cruise control, un bracciolo centrale con interfaccia USB-C supplementare al centro nel vano posteriore e rivestimento in pelle per volante e pomello della leva del cambio di serie. I sedili della Polo Life sono rivestiti nel pregevole tessuto Life a cui è perfettamente abbinata la decorazione denominata Lava Stone Black.

Style ed R-Line, le linee top di gamma

Come la versione Life, anche i due nuovi allestimenti top di gamma Style e R-Line seguono un concept delle denominazioni che è stato introdotto con la Golf attuale. Sebbene Style ed R-Line presentino configurazioni che privilegiano differenti aspetti, i loro equipaggiamenti raggiungono un livello equivalente. Se con la versione Style l’attenzione si focalizza su dotazioni all’insegna dell’eleganza, con la versione R-Line è la sportività che diventa protagonista.

Style inclusi fari a LED Matrix IQ.LIGHT. L’ulteriore gamma degli equipaggiamenti della Polo Style comprende tra l’altro i fari a LED Matrix IQ.LIGHT che, oltre a essere frutto di un nuovo lavoro di sviluppo, rappresentano una novità assoluta per questa gamma di vetture. Impiegata per la prima volta sul SUV della classe superiore Touareg, questa tecnologia dei fari interattiva è un tipico esempio di come la Volkswagen renda disponibili sistemi high-tech in tutte le classi di vetture, democratizzando così la sicurezza e il comfort. Tra le altre caratteristiche degli esterni della Polo Style figurano un frontale specifico con elementi trasversali in look cromo, fendinebbia a LED e cerchi in lega leggera Palermo da 16 pollici. La gamma di dotazioni prevede inoltre il sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore, cruise control adattivo ACC con Travel Assist. All’interno la dotazione di bordo prevede dettagli supplementari come il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, l’illuminazione ambiente e il sistema di infotainment da 8 pollici Ready2Discover comprensivo di App-Connect Wireless. In questo caso i rivestimenti dei sedili sono in design Style e la decorazione è ad alta lucentezza Deep Iron. A richiesta è possibile ordinare i sedili nel piacevole ArtVelours.

R-Line con paraurti in design R

Grazie a esterni specificamente concepiti, la nuova Polo R-Line esibisce al primo sguardo il suo posizionamento sportivo. I paraurti si differenziano dagli omologhi di tutte le altre versioni della Polo per il loro vigoroso design R. Sul paraurti anteriore conferiscono carisma a questo dinamico modello le lamelle trasversali e longitudinali in nero lucido, presenti nelle aperture di raffreddamento, e le relative cornici. Il posteriore si differenzia nella zona inferiore per un diffusore, anche in questo caso in nero lucido, che integra le mascherine dei terminali di scarico in look cromo delle versioni di allestimento Polo, Life e Style. Inoltre, la Polo R-Line debutta con cerchi in lega leggera da 16 pollici Valencia di serie. Come la Polo Style, anche la Polo R-Line vanta il sistema di infotainment Ready2Discover e l’IQ.Drive Pack con Travel Assist. I sedili della Polo R-Line sono rivestiti con il tessuto sportivo Karoso in ArtVelours, perfettamente abbinato cromaticamente alla decorazione degli interni Dark Grey.

Quattro nuovi colori carrozzeria

La nuova Polo debutta in otto colori. Si tratta dei colori standard Ascot Grey (novità) e Pure White, delle vernici metallizzate Reflex Silver, Smoke Grey (novità), Reef Blue, dello sportivo Kings Red (novità), della tonalità fresca e d’impatto Vibrant Violet (novità), nonché della vernice effetto perla Deep Black. Inoltre i colori carrozzeria Kings Red, Pure White, Reflex Silver e Reef Blue possono essere abbinati al tetto in Nero (Roof Pack).

Dal sound system all’assetto sportivo

Come già con il modello precedente, anche per la nuova Polo verranno offerte dotazioni a richiesta, grazie alle quali potrà essere perfettamente personalizzata dal Cliente in base ai propri gusti. Tra queste figurano il tetto scorrevole Panorama, i cerchi in lega leggera fino a 17 pollici, il gancio traino, il sound system beatsAudio con potenza totale 300 watt, il sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access, il sistema di comando vocale, i cristalli bruniti nel vano posteriore e un pacchetto sportivo (per Style ed R-Line) comprensivo di assetto sportivo (carrozzeria ribassata di 15 mm) con differenziale elettronico a bloccaggio trasversale (XDS) e selezione del profilo di guida.

Motori: 4 efficienti tre cilindri per il lancio sul mercato

Tre motori benzina e una motorizzazione a gas metano. Dotata sempre di trazione anteriore, la Volkswagen Polo di ultima generazione viene lanciata sul mercato con una gamma di motori che include quattro efficienti motorizzazioni. I motori benzina disponibili per il lancio sul mercato sviluppano 80, 95 e 110 CV. Il motore 95 CV viene offerto a richiesta con un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, abbinamento di serie nel caso del 110 CV. Inoltre, la Polo sarà di nuovo disponibile come 1.0 TGI con un sistema di trazione monovalente metano/benzina. L’1.0 TGI eroga 90 CV. Tutti i motori in per il lancio sul mercato sono tre cilindri high-tech con cilindrata di 999 cm3; a partire dalla potenza 95 CV sono dotati di turbocompressore.