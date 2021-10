Nuova Volkswagen Tiguan Allspace 2021: eccezionalmente versatile, a bordo fino a sette persone

Sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o per massimo 1.920 litri di capacità di carico. La Tiguan Allspace, riccamente equipaggiata, entusiasma come alleato ideale per le necessità familiari oltre che moderno SUV tuttofare con trazione anteriore o trazione integrale intelligente 4MOTION.

La bestseller della Volkswagen domina il segmento fin dall'avvio della produzione. Dal lancio sul mercato mondiale della gamma, era l’anno 2007, fino alla fine di marzo 2021 sono state immatricolate quasi 6,4 milioni di unità. Nell’anno 2017 è seguita la versione Long Wheel Base (LWB) della Tiguan, che fino a oggi è stata venduta in oltre 1,5 milioni di esemplari. Il grande favore incontrato dalla versione LWB presso i Clienti internazionali è dimostrato dal fatto che ormai più della metà di tutte le Tiguan vendute a livello mondiale, circa il 55%, è costituito dalla più lunga versione XL. Con l'aggiornamento della Tiguan compatta nell'autunno del 2020, questa gamma viene progressivamente dotata di nuovi sistemi di assistenza e di infotainment.

Innovazioni in tutti i settori

Nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come il Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h) conducono a destinazione gli occupanti della nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, la Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. Inoltre, è completamente di nuova concezione il comando del climatizzatore automatico Air Care Climatronic. Qui infatti vengono utilizzati come elementi di comando campi touch illuminati.

Più efficiente e pulita

La gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace entusiasma per potenza ed efficienza. I motori 2.0 Turbodiesel a iniezione diretta TDI da 110 kW (150 CV) e 147 kW (200 CV) sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Con questa tecnologia le emissioni di ossidi di azoto vengono ridotte mediante il sistema twindosing fino a un massimo dell'80%. È stato possibile ridurre significativamente anche le emissioni di CO2 dei motori, ottimizzando al contempo la prontezza di risposta. Altamente efficiente è anche il funzionamento dei tre motori turbo benzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace.

L'1.5 TSI da 110 kW (150 CV) con cambio DSG a 7 rapporti di serie dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. I due 2.0 TSI (non disponibili in Italia) sono abbinati di serie a un cambio DSG a 7 rapporti e trasmettono la loro potenza di 140 kW (190 CV) o 180 kW (245 CV) alle quattro ruote. Tutte le nuove Tiguan Allspace rispettano la severa norma sui gas di scarico 6d-ISC-FCM.

Nuovo design del frontale

Con il suo nuovo design, che si segnala tra l’altro per un frontale rivisitato, la Tiguan Allspace presenta una lunghezza di 4.728 millimetri (R-Line: 4.726 mm), mentre tutte le dimensioni interne restano invariate. La modifica esterna più appariscente è offerta dal nuovo design del frontale specifico. Per la prima volta nella Tiguan Allspace viene impiegato il sistema IQ.LIGHT con fari a LED Matrix. Ora le luci all weather sono integrate nei fari con tecnologia a LED e luci diurne a LED di serie. Sulla griglia spicca il nuovo logo bidimensionale rivisitato della Volkswagen, a sinistra e a destra del quale un listello illuminato nella calandra pone un accattivante accento estetico. Il nuovo frontale con la sua espressiva calandra e l'elegante firma luminosa rende chiara la personalità della Tiguan Allspace.

Otto colori degli esterni

Per quanto concerne i colori, i Clienti hanno un’ampia scelta, potendo optare tra otto pregevoli verniciature. Il colore base è il Pure White. A questo si aggiungono Atlantic Blue metallizzato, Petroleum Blue metallizzato, Platinum Grey metallizzato, Pyrit Silver metallizzato e Deep Black perlato. Una novità è offerta dalle tonalità Oryx White Perla e Kings Red metallizzato. I nuovi cerchi Frankfurt in lega leggera a dieci razze da 18 pollici completano l’aggiornamento degli esterni.

Nuovo concept delle varianti di allestimento

La Volkswagen ha ridefinito lo schema delle varianti di allestimento della Tiguan Allspace. Il SUV è offerto nelle versioni Life, Elegance ed R-Line, a cui si aggiunge anche una versione d'accesso non disponibile in Italia. Tutte le nuove linee di allestimento offrono una gamma di equipaggiamenti ancora più ricca rispetto ai modelli precedenti paragonabili. L’equipaggiamento generale della Tiguan Allspace per il mercato italiano comprende oggi, tra l’altro, App-Connect Wireless, cerchi in lega Kingston da 18 pollici, Climatronic touch a tre zone, un nuovo volante multifunzione in pelle, Digital Cockpit Pro con diversi profili informativi, fari a LED con regolazione degli abbaglianti Light Assist, navigatore satellitare Discover Media con display da 8 pollici, servizi online, sensori di ausilio al parcheggio nella parte anteriore e posteriore, la regolazione automatica della distanza ACC predittiva con limitatore di velocità, il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, l’assistente alla frenata d’emergenza Front Assist e l’assistente al cambio di corsia Side Assist plus con Rear Traffic Alert

MIB3 e App-Connect Wireless

La versione aggiornata della Tiguan Allspace convince con nuovi sistemi di infotainment MIB3 di ultima generazione collegati in rete, che mettono a disposizione differenti tipologie di servizi e assistenti. Una Online Connectivity Unit (OCU) con eSIM integrata consente l'utilizzo dei servizi online di We Connect (funzionalità predisposta per un utilizzo senza limitazioni di tempo) e We Connect Plus (funzionalità predisposta in Europa per un utilizzo gratuito per uno o tre anni). A seconda dell'allestimento, i sistemi MIB3 vengono ampliati da nuove funzionalità quali: un comando vocale che comprende espressioni del linguaggio comune, accesso a servizi di streaming (per esempio Apple Music™) e una personalizzazione basata sul cloud con riconoscimento dell'utente sulla base del suo Volkswagen ID. L'integrazione delle app mediante App-Connect Wireless per Apple CarPlay™ e Android Auto™ avviene ora anche in modalità wireless.

Sound system di Harman Kardon

Insieme allo specialista del suono Harman Kardon, la Volkswagen ha sviluppato per la Tiguan Allspace un nuovo sound system premium disponibile su richiesta. Subwoofer, amplificatore digitale a 16 canali, 8+1 altoparlanti high performance e un amplificatore con potenza totale pari a 480 watt assicurano un suono high-end su tutti i posti a sedere. Alti cristallini, bassi saturi, quattro scenari sonori, modalità surround e una riproduzione della voce nitidissima assicurano un'esperienza acustica affascinante.

Nuova IQ.LIGHT.

Un nuovo stadio evolutivo della luce è segnato dai fari a matrice di LED IQ.LIGHT. Questo sistema di fari è stato impiegato per la prima volta dalla Volkswagen, in una forma simile, sul modello SUV della categoria superiore Touareg. Tramite una matrice di 24 LED per ogni modulo faro, vengono attivate e proiettate sulla strada differenti funzioni d'illuminazione, alcune delle quali sono interattive. Un'ulteriore nuova funzionalità d'illuminazione è rappresentata dal movimento di “scorrimento” della luce degli indicatori di direzione a LED, che sono integrati nel modulo dei fari a matrice di LED IQ.LIGHT. Anche i gruppi ottici posteriori a LED sono stati concepiti ex novo dal punto di vista grafico e tecnico. Nella versione top di gamma anche questi dispongono della funzione di “scorrimento” degli indicatori di direzione. Ulteriore novità, in questo caso, è rappresentata dalla vistosa commutazione tra le funzioni luce posteriore e luce freno, che avvisa i veicoli retrostanti in modo ancora più efficace.

Comandi del climatizzatore digitalizzati

La Tiguan Allspace della nuova generazione sottolinea la sua identità ricercata anche grazie al climatizzatore automatico a tre zone Air Care Climatronic con filtro combinato attivo, comandi nel vano posteriore e regolazione della temperatura a 3 zone. Il controllo di tutte le funzioni di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione avviene tramite un nuovo modulo digitalizzato nella consolle centrale. Le funzioni delle manopole di regolazione e dei pulsanti vengono svolte da superfici touch. Grazie all'azionamento diretto mediante questi elementi di comando, tutto funziona in modo semplice e intuitivo, oltre che affidabile. Tutte le funzioni sono illuminate e assegnate con estrema chiarezza. L'unità di comando è incorniciata in un elegante nero lucido. Nel più alto dei tre livelli sono presenti i tasti d'accesso diretto per le funzioni di uso più frequente, come il riscaldamento dei sedili, lo sbrinamento del parabrezza e il ricircolo dell'aria. Nel livello centrale si trovano, tra l'altro, gli indicatori della temperatura e un cursore per le velocità del ventilatore. Il livello inferiore alloggia, infine, due cursori per l'impostazione della temperatura (regolabile separatamente per il lato sinistro e il lato destro). Si tratta di una soluzione aptica molto precisa e di un ottimo esempio di modalità di comando chiara e intuitiva. Due porte USB-C illuminate e il vano per la ricarica induttiva dello smartphone si trovano entrambi in posizione ben visibile e utilizzabile sotto il modulo climatizzatore.

La Tiguan Allspace a sette posti

Due sedili singoli supplementari (optional) nella terza fila consentono alla cinque posti Tiguan Allspace di trasformarsi in un SUV con spazio per fino a sette persone. Come il divano posteriore e il relativo schienale nella seconda fila, all'occorrenza o in caso di inutilizzo possono essere abbattuti anche i sedili singoli della terza fila. In questo caso, scompaiono a filo nel pianale e realizzano una superficie di carico in piano. I generosi rapporti di spazio nel vano posteriore e il volume di carico rimangono totalmente preservati grazie al passo lungo (2.789 mm).