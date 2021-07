Nuove SEAT Ibiza e Arona: ancora più connesse e sicure

Dal suo lancio nel 1984, SEAT Ibiza ha venduto circa 6 milioni di unità, ponendosi come uno dei modelli di maggiore successo mai uscito dalla linea di produzione dell’azienda. Arona, il SUV urbano di SEAT, ha riscosso un notevole impatto sul mercato dalla sua introduzione nel 2017, totalizzando circa 400.000 unità vendute. Per entrambi i modelli, l’obiettivo è proseguire questo percorso di successo.

“SEAT Ibiza è un’icona dell’industria automotive e uno dei pilastri fondamentali del marchio; SEAT Arona, dal canto suo, è il secondo modello SEAT in termini di produzione nel 2020”, ha dichiarato il Vicepresidente esecutivo di Produzione e Logistica di SEAT Herbert Steiner. “I due modelli rivestono una grande importanza per Martorell, poiché insieme rappresentano la metà della produzione dello stabilimento. Le versioni rinnovate e migliorate di Ibiza e Arona contribuiranno a confermare la loro posizione di modelli chiave per la gamma”.

Il design esterno di SEAT Ibiza è stato aggiornato, includendo ora di serie la tecnologia 100% LED, così come il nome del modello in grafia a mano. SEAT Arona introduce inoltre il nuovo allestimento XPERIENCE, che conferisce un carattere più marcato e vigoroso al SUV urbano. Questo include un frontale completamente rinnovato con un nuovo paraurti su cui spiccano i nuovi fari fendinebbia.

All’interno, le due vetture sono state oggetto di una vera e propria rivoluzione. Le nuove SEAT Ibiza e Arona offrono ora una maggiore funzionalità e qualità nei rispettivi abitacoli, grazie al linguaggio stilistico rivisitato, alla tecnologia di connettività all’avanguardia e ai nuovi ed eleganti materiali utilizzati. Un nuovissimo cruscotto morbido al tatto (soft touch) con un sistema di infotainment a display centrale sospeso, posizionato ora più in alto per migliorarne l’ergonomia, e un nuovo volante multifunzione rivestito in pelle Nappa sottolineano il nuovo linguaggio stilistico degli interni. La nuova tecnologia di illuminazione che mette in risalto le prese d’aria ridisegnate accentua ulteriormente il carattere delle vetture.

Le nuove SEAT Ibiza e Arona sono ora completamente connesse con connettività in car e out car, includendo il sistema Full Link wireless (Android Auto e CarPlay) oltre al SEAT CONNECT. I clienti possono inoltre interagire con il nuovo sistema di infotainment da 9,2’’ tramite il riconoscimento vocale naturale attivabile con il comando “Hola, Hola”.

Entrambi i modelli vantano l’introduzione di nuovi sistemi di assistenza alla guida come il Travel Assist, abbinato all’ACC e al Lane Assist. Se a ciò si aggiungono Side Assist, Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnaletica stradale) e High Beam Assist (assistente luci abbaglianti), ecco che le nuove SEAT Ibiza e Arona risultano equipaggiate con sistemi di sicurezza all’avanguardia.

L’offerta delle nuove SEAT Ibiza e Arona include un’ampia gamma di propulsori benzina e metano, in grado di erogare tra gli 80 e i 150 CV (dai 90 ai 150 CV per Arona), abbinati a cambio manuale e DSG a doppia frizione.

La produzione delle nuove SEAT Ibiza e Arona, interamente progettate e sviluppate a Barcellona, è partita questa settimana presso lo stabilimento di Martorell.