Volkswagen svela le nuove T-Roc, T-Roc R e T-Roc Cabriolet

Con i suoi particolari di design, i notevoli progressi in ambito di comando e connettività, nonché i sistemi di assistenza di ultima generazione, la nuova T-Roc porta avanti la storia del carismatico crossover Volkswagen nel segmento delle compatte.

Gli interni si presentano più moderni e rifiniti che mai e l'equipaggiamento di serie comprende ora, fra l'altro, anche i fari a LED, il Digital Cockpit basato sulla terza generazione del sistema modulare di infotainment MIB3 e un volante multifunzione nuovo. Una nuova struttura degli allestimenti consente ai clienti di configurare la nuova T-Roc adeguandola in modo mirato al proprio stile personale. Gli interni in pelle Vienna1 con sedili regolabili elettricamente e i sedili ergoActive1 dotati di regolazione elettrica della zona lombare a 4 vie e funzione di massaggio aumentano il comfort nei viaggi lunghi. Fra gli highlight nell'ambito dei sistemi di assistenza vi sono l'IQ.DRIVE, Travel Assist e l'ACC predittivo.

Campione di vendite

La combinazione fra carattere progressivo, performance sportiva e solida versatilità si è evoluta tanto da trasformarsi in una straordinaria ricetta di successo. Sin dal principio, e pur non avendo alcun predecessore diretto paragonabile, la T-Roc ha ottenuto una grande popolarità. Dal lancio sul mercato a fine 2017, la Volkswagen ha già venduto oltre un milione di unità di questo SUV compatto. Gli esemplari di T-Roc finora immatricolati nel solo mercato tedesco ammontano a circa 180.000, mentre in tutta Europa sono approssimativamente 650.000. Per la Cina questo dato si aggira intorno alle 320.000 unità.

La T-Roc si è dunque imposta come colonna portante nella gamma di prodotti Volkswagen, confermando la validità della strategia nel segmento dei SUV. Alla fine del 2019 è entrata a far parte di questa famiglia di modelli la supersportiva T-Roc R, mentre dalla primavera 2020 la T-Roc Cabriolet fonde in sé i punti di forza di un SUV e la leggerezza di un'auto a cielo aperto. Anche in questi casi le novità in fatto di design e tecnologia accrescono l'attrattiva delle versioni.

Interni dall'effetto raffinato

Uno spazio generoso a disposizione dei cinque posti a sedere, la posizione di seduta rialzata e un bagagliaio la cui capienza può essere portata da 445 a 1.290 litri caratterizzano il versatile carattere crossover della nuova T-Roc. La nuova configurazione di plancia, quadro strumenti e display dell'infotainment offre ora dettagli particolarmente moderni. Un'esperienza tattile migliorata è garantita dalla superficie della plancia ora imbottita di materiale espanso, che con le sue accattivanti cuciture di design contribuisce inoltre a conferire ricercatezza all'ambiente nell'abitacolo della T-Roc. I rivestimenti interni delle porte ora di serie sono in pregiato tessuto, mentre in abbinamento alle linee di allestimento Style e R-Line sono invece in similpelle. Inoltre, l’allestimento Style prevede ora sedili comfort con braccioli centrali nella variante ArtVelours.

La caratteristica mascherina decorativa è disponibile in quattro nuove varianti, in base alla linea di allestimento prescelta e in abbinamento al pacchetto di design Black Style. Il display centrale dell'infotainment, che ha assunto le forme di un tablet, è stato posizionato sulla plancia a un'altezza ideale sotto l'aspetto ergonomico, ossia sullo stesso asse visivo del quadro strumenti dietro il volante. A offrire opzioni di comando intuitive contribuiscono anche i volanti di nuova configurazione, ora equipaggiati di serie con tasti multifunzionali. Analogamente, nella nuova T-Roc il controllo del climatizzatore automatico avviene in digitale. Qui la temperatura e la funzione di ventilazione vengono regolate tramite cursori touch, mentre altre funzioni e il riscaldamento dei sedili sono comandati tramite campi touch.

Design degli esterni affinato fin nei dettagli

I dettagli degli esterni della nuova T-Roc sono stati appositamente modificati per evidenziare in modo ancora più incisivo il suo inconfondibile carattere da crossover. Presenta ora fari a LED e gruppi ottici posteriori oscurati di serie. A richiesta sono invece disponibili gli innovativi fari a LED Matrix1 IQ.LIGHT oltre a un listello illuminato nella calandra, e gruppi ottici posteriori di nuova concezione con indicatori di direzione dinamici. Completano l'affinato design degli esterni nuovi colori della carrozzeria e un'ampia gamma di cerchi in lega di nuova configurazione dalle dimensioni comprese fra 17 e 19 pollici. La nuova R-Line riprende infine il design della T-Roc R, proponendosi con un marcato e inconfondibile

carattere sportivo.

Sistemi di assistenza evoluti

La nuova T-Roc offre, di serie o come optional, numerosi sistemi di assistenza evoluti, in precedenza disponibili solo in categorie di veicoli superiori. L'equipaggiamento di serie comprende ancora i sistemi Front Assist e Lane Assist, a cui si aggiungono, fra l'altro, l'IQ.DRIVE Travel Assist e il sistema di regolazione della velocità ACC predittivo, di nuova introduzione. Inoltre, sono state ampliate le funzioni del sistema Side Assist e del dispositivo di assistenza al parcheggio Park Assist, che riesce ora a gestire anche le manovre di parcheggio in marcia avanti negli spazi trasversali e l'uscita da parcheggi paralleli alla carreggiata.

Digital Cockpit di serie

La nuova T-Roc dispone di un sistema di visualizzazione e comando completamente digitale basato sulla terza generazione del sistema modulare di infotainment MIB3. Nella nuova versione, un Digital Cockpit di serie assume la funzione del quadro strumenti dietro il volante, mentre il Digital Cockpit Pro propone un'altra variante con display ancora più grande e funzioni supplementari. Di nuova configurazione sono anche i display dell'infotainment sulla plancia, che presentano una grandezza di 6,5 o 8,0 pollici a seconda dell'equipaggiamento. In abbinamento al nuovo sistema infotainment Discover Pro, la loro diagonale raggiunge ora addirittura i 9,2 pollici. A richiesta, la nuova T-Roc è disponibile nella versione always online. Le funzioni di We Connect Plus1 consentono l'utilizzo di servizi digitali innovativi, come il sistema di comandi vocali online basato sul linguaggio naturale e l'accesso a servizi di streaming. Tramite App-Connect Wireless1/6, è ora possibile integrare le funzioni di Apple CarPlay™ e Android Auto™ nel sistema di comando anche in modalità senza cavo.

Motorizzazioni versatili

Per la nuova T-Roc sono disponibili tre motori a benzina e due diesel che, in base al tipo di trazione, vengono combinati con un cambio manuale a 6 marce o con un cambio a doppia frizione DSG a 7 marce. Le efficienti motorizzazioni a iniezione diretta di benzina comprendono un motore TSI da 1,0 litri a tre cilindri con potenza massima di 81 kW (110 CV) e due motori a quattro cilindri: il TSI da 1,5 litri e 110 kW (150 CV) di potenza e il TSI da 2,0 litri che eroga 140 kW (190 CV). Completano la gamma due motori a quattro cilindri TDI da 2,0 litri con potenza erogata pari rispettivamente a 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV).

Per la nuova T-Roc Cabriolet sono invece disponibili l'1.0 TSI da 81 kW (110 CV) e l'1.5 TSI da 110 kW (150 CV), mentre il modello top è quello della T-Roc R da 221 kW (300 CV). In alternativa alla trazione anteriore, il motore diesel da 110 kW (150 CV) può essere abbinato anche alla trazione integrale 4MOTION1, che nel modello 2.0 TSI da 140 kW (190 CV) e nella T-Roc R garantisce di serie una trazione di livello decisamente superiore.

Nuovo concept delle varianti di allestimento

La Volkswagen ha differenziato le linee di allestimento della nuova T-Roc. In Europa questo SUV compatto sarà disponibile nella versione base T-Roc e nelle versioni di nuova configurazione Life, Style e R-Line. Grazie alla nuova struttura delle linee di allestimento, è possibile configurare la T-Roc in base alle proprie preferenze personali.

In abbinamento alle linee di allestimento Style e R-Line, è inoltre disponibile il pacchetto di design Black Style, che colpisce per i numerosi dettagli in nero verniciato, i cristalli laterali e il lunotto oscurati, i montanti C carbon look e i cerchi in lega specifici da 18 pollici.

Digitalizzazione fa rima con evoluzione

Con la strategia ACCELERATE Volkswagen dà ulteriore spinta alla trasformazione in fornitore di servizi di mobilità orientato al software. Anche la T-Roc si avvale delle innovazioni previste da questa strategia. Una più massiccia integrazione di software nel veicolo e un’esperienza digitale ottimizzata per il cliente sono il risultato tangibile di tale evoluzione.