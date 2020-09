Nuovo Opel Mokka svelato in anteprima mondiale: audace, tecnologico e compatto

Il nuovo Opel Mokka è stato presentato al pubblico per la prima volta oggi, presso la sede dell’azienda a Rüsselsheim direttamente dal CEO di Opel, Michael Lohscheller.

Il nuovo modello suscita emozioni e indica la strada da seguire per il marchio. È il primo modello a indossare il nuovo volto di marca, l’Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. Nuovo Opel Mokka è anche la prima Opel con il Pure Panel e un abitacolo completamente digitalizzato. Inoltre, è la prima Opel disponibile sin dall'inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti. Nuovo Opel Mokka è ora ordinabile ad un prezzo di ingresso di 22.200 Euro (chiavi in mano in Italia).

"Nuovo Opel Mokka è la prova che abbiamo mantenuto la nostra promessa dell’agosto 2017, quando ci siamo integrati con Groupe PSA", dice il CEO di Opel, Michael Lohscheller. "Avevamo detto che avremmo elettrificato Opel e che l’avremmo resa un'azienda redditizia. Già dall’apertura degli ordini, nuovo Opel Mokka è disponibile non solo con motori benzina o diesel, ma anche con trazione puramente elettrica. Questa è un'auto che abbiamo creato da zero, con una passione senza precedenti e totalmente impegnata a guidare Opel in un futuro brillante ed emozionante."

Con prezzi a partire da 34.000 Euro (chiavi in mano in Italia), nuovo Opel Mokka-e viaggia senza emissioni. Con gli incentivi statali, sommati a quelli Opel, in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, il prezzo scende a 23.000 Euro (27.500 Euro senza rottamazione). La potente e silenziosa trasmissione elettrica produce 100 kW (136 cv) e 260 Nm di coppia massima disponibile da subito. Nel ciclo the WLTP1, la batteria da 50 kWh consente un'autonomia fino a 324 km prima di richiedere una ricarica.

Nuovo Design Opel e Opel Pure Panel

Il nuovo Opel Mokka colpisce per le proporzioni perfette e la precisione fin nei minimi dettagli. Piccoli sbalzi e postura larga sono tipici dell'aspetto audace e puro del compatto cinque posti da 4,15 metri. La caratteristica più sorprendente del frontale è l'inconfondibile Opel Vizor. Come per il casco integrale, una visiera protettiva copre il nuovo volto di Opel, integrando perfettamente la griglia del veicolo, i fari a LED e il nuovo emblema del fulmine, l’Opel Blitz, in un unico elemento. Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone con un carattere appositamente progettato che forma la parola "Mokka" in modo tecnico, fluido, vivace.

Anche l'interno riflette la chiara filosofia. Il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi e si concentra sull'essenziale. A differenza dei cruscotti sovraccarichi di informazioni e controlli, il Pure Panel ha un design estremamente chiaro. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d'occhio. I designer Opel attribuiscono grande importanza al digital detox. Al fine di evitare la distrazione del conducente, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu.

Trazione elettrica o motori a combustione

Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile dall’inizio delle vendite con una versione tutta elettrica. Il motore elettrico produce 100 kW (136 cv) con 260 Newton metro di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida – Normal, Eco e Sport – per un buon equilibrio di prestazioni o maggior divertimento, a seconda delle loro preferenze. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l’energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. La ricarica veloce a 100 kW DC per la ricarica dell’80% in 30 minuti è di serie. Opel Mokka-e ha un’autonomia puramente elettrica a batteria di fino a 324 chilometri secondo il ciclo WLTP. Che si tratti di wall box, ricarica veloce o soluzione cavo per la presa domestica, il nuovo Opel Mokka-e è pronto per tutte le opzioni di ricarica: da monofase a trifase a 11 kW. Opel offre una garanzia di otto anni/160.000 km per la batteria.

Per rendere il viaggio sul nuovo Opel Mokka-e ancora più rilassante, Opelconnect, l'app myOpel e Free2move Services, il marchio di mobilità di Groupe PSA, offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici. Questi sono facili da usare tramite le app.

I motori a benzina e diesel, vivaci ma economici, offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). Un consumo moderato di carburante e prestazioni superiori sono caratteristiche di tutti i propulsori (consumo combinato preliminare di carburante NEDC: 4,8-3,8 l/100 km, 111-100 g/km CO2)

Alta efficienza e prestazioni vivaci sono caratteristiche dei nuovi motori a benzina. Attrito interno e perdite sono ridotte al minimo. Anche il turbocompressore risponde immediatamente, con forte sviluppo di coppia a bassi giri. Il motore di ingresso è dotato di serie di un cambio manuale a sei marce. Con il motore più potente, i clienti possono scegliere tra un manuale a sei marce o un morbido cambio automatico a otto marce.

I due motori a benzina sono affiancati da un vivace diesel da 1,5 litri con cambio manuale a sei marce, che produce 81 kW (110 cv) e una coppia massima di 250 Nm (consumo di carburante combinato preliminare NEDC2: 3,8 l/100 km, 100 g/km CO2).

Fari IntelliLux LED matrix, sistemi di assistenza top

Il nuovo Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti di mercato superiori. Questi includono sistemi avanzati come l’Advanced Cruise Control (ACC) e l’Active Lane Positioning. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con gli IntelliLux LED® matrix adattivi e quindi senza abbagliamento, con 14 elementi, unico nel segmento di mercato di Opel Mokka. Tutte le versioni sono dotate di serie di un freno di stazionamento elettrico e di riconoscimento dei segnali stradali. È disponibile anche una retrocamera a 180 gradi e l’Automatic Park Assist.

Nuovo Opel Mokka connette e intrattiene perfettamente guidatori e passeggeri. L'offerta di infotainment comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7,0 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori ad alta risoluzione da 10 pollici. I monitor sono integrati con il nuovo Pure Panel e inclinati verso il conducente. Il display del Driver Info Centre si estende fino a 12 pollici.

L'eccellente ingegneria dei sedili è tipica di Opel. Un Alcantara sportivo e un classico interno in pelle sono entrambi disponibili - molto insolito per un veicolo nel segmento di mercato di Opel Mokka. Il fiore all'occhiello è il sedile riscaldato in pelle con funzione di massaggio per il conducente. Il conducente e il passeggero possono posizionare i loro smartphone nel vano della console centrale, dove i telefoni compatibili possono ricaricarsi induttivamente (wireless).