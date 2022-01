Nuovo SUV Citroën C5 Aircross: più comfort e design più deciso

Con oltre 260.000 veicoli venduti sin dal lancio nel 2018, SUV C5 Aircross si è distinto nel suo segmento altamente competitivo grazie al suo spazio a bordo, alla sua modularità e, soprattutto, al suo comfort senza pari.

La sensazione di essere avvolti e protetti all’interno di un abitacolo che filtra le sollecitazioni provenienti dall’esterno, una vera firma per Citroën, oltre a tutto il savoir-faire derivato dall’esperienza della Marca con le monovolume, lo differenziano dalla concorrenza. Ancora oggi, SUV C5 Aircross è un riferimento in termini di praticità e offre un'esperienza più serena a bordo. Questa sensazione è ulteriormente potenziata nella versione ibrida plug-in, che già rappresenta un mix superiore al 30% in Europa.

Nuovo SUV C5 Aircross è caratterizzato da un rinnovamento dello stile e da un ulteriore miglioramento della qualità percepita. Più moderno, saprà conquistare una clientela alla ricerca di status e carattere.

SUV C5 Aircross si distingueva già per un aspetto ed una postura esclusivi. Ora, l’evoluzione del suo design, i cui cambiamenti principali si concentrano soprattutto nel frontale, gli conferisce uno stile più deciso e dinamico ed accresce la sua prestanza e la sua eleganza su strada.

Aspetto da SUV più imponente e moderno

Visivamente più largo e più imponente, Nuovo SUV C5 Aircross introduce un nuovo linguaggio delle forme in cui le rotondità lasciano il posto a linee più geometriche. Lo stile del frontale adotta un nuovo aspetto, più verticale, che ne rafforza il carattere. Le linee tese e scolpite creano diversi livelli sovrapposti contribuendo ad allargare visivamente il frontale di Nuovo SUV C5 Aircross. Appare più ampio e imponente su strada e trasmette maggiore sicurezza.

Nuovo SUV C5 Aircross propone una nuova interpretazione degli chevron, che diventano gradualmente indipendenti e si separano dalle luci diurne, segnando un’evoluzione rispetto agli altri modelli della gamma in cui gli chevron si prolungavano fino alle luci tramite un profilo cromato. Adesso gli chevron sono laccati neri e sottolineati da un contorno cromato. Si estendono visivamente attraverso un motivo che richiama i tasti di un pianoforte, cromati e neri, sempre più ravvicinati tra loro, che si fondono gradualmente nei gruppi ottici LED. In tal modo gli chevron sono maggiormente in risalto al centro della calandra.

Caratteristica della nuova identità Citroën, la firma luminosa a LED a forma di “V”, sottile e cesellata, ha un effetto 3D attraverso una decorazione che richiama i tasti di un pianoforte. Queste luci diurne conferiscono alla vettura uno sguardo tecnologico e profondo. Tra l’altro, i proiettori LED Vision sono resi più discreti, grazie a un trattamento scuro, che amplifica la continuità visiva con la calandra nero lucida e accentua così la percezione di robustezza.

Il logo e la firma luminosa a V sono sottolineati nella parte inferiore della calandra da una superficie laccata nera curata nella grafica nei minimi dettagli: il motivo a chevron che parte centralmente, in corrispondenza del logo sovrastante, si verticalizza fino a diventare parallelo ai tasti in stile pianoforte dei proiettori.

Sotto la calandra, il nuovo stile della zona della presa d’aria allarga visivamente il frontale di Nuovo SUV C5 Aircross e gli conferisce un aspetto più imponente su strada. Le prese d’aria laterali, ora aperte e funzionali, sono come scolpite dall’aria e permettono di migliorare l’aerodinamica. Il colore degli inserti sulle prese laterali contribuisce ad esaltare l’aspetto elegante del veicolo grazie a tinte lucide o anodizzati come il Nero lucido o il Dark Chrome. Anche la presa d’aria principale al centro diventa più dinamica ed elegante grazie alle sue linee decise che richiamano lo stile delle prese d’aria centrali di C4 e C5X.

Il nuovo elemento di protezione nella zona inferiore del paraurti anteriore rende più dinamico il frontale, conferendogli un aspetto più qualitativo e distintivo. È proposto in due materiali molto valorizzanti in base al livello di allestimento: in Nero lucido negli allestimenti base, e in Alluminio lucido negli allestimenti superiori.

Profilo più dinamico, nuova firma visiva posteriore

Il nuovo profilo verticale e strutturato del frontale rafforza sin dal primo sguardo la percezione di potenza e robustezza. Una valorizzazione che si ritrova anche nel posteriore con i vetri dei gruppi ottici dal nuovo design, più strutturato. Nuovo SUV C5 Aircross si contraddistingue per la postura distintiva, caratterizzata da forme piene e generose, un cofano alto e orizzontale e una superficie vetrata a 360° sottolineata da un profilo cromata a forma di «C», una vera firma laterale che delimita visivamente la zona abitabile, rafforzando l’aspetto flottante del tetto. Tutti questi elementi gli conferiscono un equilibrio e una personalità unica. Conserva tutte le caratteristiche di un SUV potente e rassicurante, animato da fiancate scolpite: distanza dal suolo di 230 mm, grandi ruote da 720 mm di diametro, protezioni a 360° grazie agli Airbump® e ai passaruota, barre al tetto distintive e funzionali e una posizione di guida rialzata.

Inoltre, nuovi elementi stilistici sulla fiancata conferiscono al veicolo maggiore eleganza e modernità, come i nuovi cerchi in lega da 18” PULSAR diamantati bicolore, molto grafici grazie a un design aerodinamico e a un sottile gioco di colori e materiali tra l’alluminio e il nero lucido; la nuova tinta Nero Lucido delle calotte dei retrovisori, di serie su tutta la gamma, che li rende più discreti e armonizza il loro colore con quello dei montanti del parabrezza, per ulteriore eleganza e fluidità; le barre al tetto funzionali nero lucido con un nuovo inserto nero opaco nella zona inferiore; nuovi Pack Color degli Airbump® che riprendono le tinte valorizzanti degli inserti del frontale.

In linea con il frontale, Nuovo SUV C5 Aircross adotta nella parte posteriore una nuova firma luminosa tridimensionale a LED. Senza cambiare le dimensioni, il gruppo ottico ha una lente strutturata e scura che corrisponde alla forma dei tre moduli LED che compongono la firma luminosa. Questo nuovo design moderno accentua l'eleganza e la coerenza con il frontale, grazie alla sottile animazione che richiama i tasti di un pianoforte e che mette in risalto l’effetto 3D di questa firma luminosa.

Personalizzazione più elegante e dinamica

Per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti del segmento C-SUV, Nuovo C5 Aircross presenta eleganti elementi di personalizzazione che ne esaltano l'aspetto alto di gamma.

Nuovo SUV C5 Aircross adotta una nuova tinta Eclipse Blue, un blu molto profondo ed elegante, cangiante dal blu scuro al nero, a seconda della luce esterna. La gamma colori è ora composta da tinte distintive e molto apprezzate dai clienti: Natural White, Pearl White, Pearl Black, Platinum Grey, Steel Grey e il nuovo Eclipse Blue.

I nuovi colori dei Pack Color sono presenti sulle prese d'aria anteriori e sugli Airbump. Quattro nuovi Pack Color permettono a Nuovo SUV C5 Aircross di affermare il suo carattere da SUV e la sua eleganza: Glossy Black, Dark Chrome, Anodized Bronze e Energic Blue. L'offerta del tetto a contrasto Black e le barre al tetto nere rendono il veicolo ancora più distintivo.

Abitacolo ancora più comodo e raffinato

In linea con l’evoluzione delle linee esterne, l’abitacolo di Nuovo SUV C5 Aircross adotta un aspetto più dinamico e raffinato che valorizza lo spazio e il comfort, percepibili immediatamente. La posizione di guida rialzata, la qualità percepita dei materiali, l'ergonomia e la praticità delle interfacce lo rendono un SUV moderno e raffinato.

Nuovo touch pad da 10"

Nuovo SUV C5 Aircross si dota di un nuovo Touch Pad da 10” che sembra sospeso sulla plancia e immerge conducente e passeggeri in un abitacolo più moderno. Il nuovo schermo, più grande, migliora l'ergonomia offrendo un accesso diretto ai comandi della climatizzazione e un angolo di lettura più alto che permette al conducente di mantenere lo sguardo sulla strada. Gli aeratori sono ora situati sotto lo schermo e hanno un aspetto più moderno con un nuovo design orizzontale dalle linee tese. Il nuovo Touch Pad da 10” equipaggerà le versioni con motorizzazioni termiche con navigatore e su tutta la gamma della versione Plug-in Hybrid.

Inoltre, il quadro strumenti digitale da 12,3" totalmente personalizzabile, permette al guidatore di avere nel suo campo visivo tutte le informazioni di cui ha bisogno, in base alle sue preferenze: cartografia della navigazione, informazioni sui sistemi di assistenza alla guida attivi, informazioni sul flusso di funzionamento del sistema ibrido Plug-In … in modo che non debba distogliere lo sguardo dalla strada e possa guidare in tutta sicurezza.

Nuovi sedili Citroën Advanced Comfort

Nuovo SUV C5 Aircross dispone dei sedili Citroën Advanced Comfort di nuova generazione, già presenti su C4 e C5 X. Composti da una schiuma ad alta densità nella parte strutturale interna del sedile, da una schiuma in superficie più spessa di 15 mm e da un rivestimento specifico, i sedili Citroën Advanced Comfort® offrono il meglio in termini di comfort visivo, comfort di seduta e comfort di guida, costanti nel tempo grazie a un tipo di schiuma che mantiene le sue caratteristiche. Per migliorare ulteriormente il comfort del conducente e del passeggero, i sedili anteriori possono essere riscaldabili e con funzione massaggio.

Inoltre, il lavoro degli esperti dei colori e dei materiali ha conferito un'ulteriore raffinatezza con una scelta di materiali ricercati, a sottolineare il comfort e l’elevato livello di qualità percepita. I sedili propongono un nuovo tessuto strutturato contemporaneo per le versioni cuore di gamma, una nuova offerta in Alcantara, setosa al tatto, sul livello Shine oppure in pelle traforata in opzione sulle versioni top di gamma. I braccioli e la console centrale sono rivestiti in un nuovo tessuto nero effetto pelle mentre la plancia ha un nuovo inserto effetto pelle di colore nero, per un aspetto raffinato sia a livello visivo che tattile.

L'ambiente di serie è rinnovato e i quattro nuovi ambienti Advanced Comfort creano un'atmosfera più elegante, dinamica e qualitativa. L'ambiente di serie presenta nuove impunture a vista di colore blu, come in tutti gli ambienti interni, per abbinarsi perfettamente alle altre impunture dell'abitacolo (braccioli delle porte e decorazioni sulla plancia). L'ambiente Wild Black sostituisce l'ambiente Wild Grey, con un nuovo tessuto strutturato nero abbinato a un nuovo tessuto grigio effetto pelle e alle impunture blu. L'ambiente Urban Black mescola un nuovo tessuto nero in Alcantara a un tessuto nero effetto pelle. L'ambiente Metropolitan Black sostituisce l'attuale Metropolitan Grey con una nuova pelle pieno fiore nera e un tessuto grigio effetto pelle. E infine, l'ambiente Hype Black è rinnovato per le finiture top di gamma con una sottile combinazione tra la nuova pelle traforata Paloma e la pelle Nappa blu.

Nuova consolle centrale

La console centrale ampia e alta è resa più moderna dal rivestimento in tessuto nero effetto pelle con bordi cromati che, sulle versioni con cambio automatico, presenta una disposizione più ergonomica dei comandi: un selettore di marcia e-Toggle con finitura cromata posizionato idealmente sotto la mano del conducente, un selettore di modalità di guida che può incorporare la funzione Grip Control sui motori termici e, sulle versioni plug-in Hybrid, la scelta intuitiva della modalità di guida desiderata (Electric, Hybrid o Sport). Ha anche un grande vano portaoggetti, vicino all’area di connettività con due prese USB e un sistema di ricarica wireless per smartphone che funziona a induzione.

Gli elementi distintivi del comfort a bordo

Degno rappresentante del comfort che costituisce il DNA della Marca Citroën, Nuovo SUV C5 Aircross si distingue per alcuni elementi che contribuiscono a un'esperienza globale orientata al benessere e alla facilità di utilizzo.

Le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi®, un’esclusiva di Citroën, attenuano le asperità della strada e offrono ai passeggeri un viaggio all’insegna di un comfort assoluto dando l’impressione di viaggiare su un “tappeto volante”.

Unico SUV del segmento a offrire tre sedili posteriori individuali, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili, Nuovo SUV C5 Aircross presenta una modularità degna del segmento delle monovolume. Il bagagliaio dispone di un volume record nel segmento: da 580L a 720L nella versione termica e da 460L a 600L nella versione Hybrid plug-in.

Infine, è stata rivolta un’attenzione particolare al trattamento acustico con la possibilità di beneficiare di vetri anteriori stratificati, che amplificano l'effetto cocoon all'interno della vettura.

L’ibrido plug-in: la massima esperienza del comfort

L'offerta di una motorizzazione ibrida plug-in nel cuore della gamma amplifica il benessere a bordo grazie ai vantaggi della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani fino a 55 km, e un'autonomia illimitata per i lunghi viaggi grazie al motore a benzina.

In grado di viaggiare silenziosamente e senza vibrazioni a velocità fino a 135km/h in modalità elettrica, ha una coppia di 320Nm disponibile istantaneamente che assicura un comfort di guida in ogni momento e garantisce una ripresa dinamica in qualsiasi istante. Con zero emissioni di CO2 in modalità elettrica, offre la libertà di accedere alle aree urbane vietate alla circolazione delle vetture con motore termico.

I clienti di SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid beneficiano anche di una serie di servizi per facilitare la ricarica, disponibili direttamente dal veicolo oppure dal loro smartphone, oltre alla possibilità di programmare gli orari di ricarica. La ricarica veloce può essere completata in meno di 2 ore su una Wall box.

Un viaggio sereno grazie alle tecnologie di bordo

Nuovo SUV C5 Aircross offre una vasta gamma di tecnologie di ultima generazione progettate per migliorare il comfort e la sicurezza dei suoi occupanti nel quotidiano. Il conducente di SUV C5 Aircross dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida, di riferimento nel segmento. Tra questi, l’Highway Driver Assist, sistema di guida autonoma di livello 2 che abbina il Regolatore della velocità attivo con funzione Stop & Go con l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, e fornisce una maggiore sensazione di sicurezza grazie al costante supporto fornito al conducente.