Toyota presenta il nuovo Hilux, punto di riferimento nel segmento dei pick-up

Toyota presenta il nuovo HILUX, il modello storico che dal 1968 a oggi rappresenta un punto di riferimento per i clienti di tutto il mondo del segmento dei pick-up. Massima espressione della qualità, dell’affidabilità e della durabilità dei modelli Toyota, HILUX rappresenta da sempre l’icona inarrestabile del brand.

Hilux giunto all’ottava generazione, ha dimostrato in tutti questi anni la sua capacità di affrontare ogni tipo di terreno e superare ogni tipo di ostacolo, conquistando le mete più remote del pianeta come il Polo Nord, i vulcani islandesi, il continente antartico, e raggiungendo anche il podio alla Dakar del 2019.

Il nuovo Hilux combina un innovativo e sorprendente design, un potente propulsore da 2,8 litri, che affiancherà la già nota versione 2.4 litri, migliori prestazioni sia su strada che fuori strada con un maggiore comfort, equipaggiamenti aggiornati e un’ampia gamma di versioni per tutte le esigenze dei clienti pick-up. La nuova versione top di gamma Invincible offre ai clienti uno stile su misura e qualità di livello premium, senza sacrificare la leggendaria qualità, durata e affidabilità che hanno reso Hilux un pick-up di successo in tutto il mondo.

Lanciato a maggio di quest’anno, il nuovo marchio dedicato alla clientela professionale conferma l’impegno di Toyota nel considerare i veicoli commerciali uno dei pilastri fondamentali per il futuro sviluppo del Brand e avrà come obiettivo quello di rafforzare il marchio nell’ambito del business delle flotte.

Lungo 5325 mm, largo 1900 mm, alto 1815 mm, il nuovo HILUX Double Cab è 5 mm più corto del suo predecessore. E con una lunghezza del pianale di carico compresa tra 1555 e 2350 mm a seconda della tipologia della cabina, il carico utile di 1 tonnellata del nuovo HILUX e la capacità di traino di 3,5 tonnellate sono stati ora estesi a tutti i tipi di carrozzeria a trazione integrale: Single Cab, Extra Cab e Double Cab.

Nuovo propulsore da 2.8 litri

La gamma di propulsori del nuovo HILUX è stata ampliata grazie al nuovo e più potente motore diesel da 2,8 litri, 204 cv che regala al pick-up Toyota prestazioni altamente competitive nel suo segmento.

Con ben 500 Nm di coppia, questo nuovo motore permetterà all'HILUX un’accelerazione da 0-100 km / h in soli 10,7 secondi (2,1 secondi più veloce rispetto all'attuale unità da 2.4 litri), con un consumo medio di carburante di 8,9-9,9 /100 km* ed emissioni di CO2 di 233-259 g/km*.

Rivolto ai clienti HILUX più esigenti il nuovo propulsore da 2,8 litri sarà disponibile nella versione Double Cab, con una scelta di trasmissioni manuali a 6 velocità o automatiche a 6 velocità, sempre abbinate alle 4 ruote motrici.

Design e tecnologia di bordo

Il frontale del nuovo HILUX è stato completamente ridisegnato grazie ad una più evidente griglia tridimensionale che unita a una nuova linea del paraurti anteriore, aumenta significativamente la presenza su strada del pick-up e la sua forte stazza, rafforzando al tempo stesso le sue credenziali di robustezza, solidità e capacità di andare ovunque.

Questo stile sorprendente è ulteriormente migliorato dai gruppi ottici a LED anteriori e posteriori di nuova concezione, da una nuova finitura dei cerchi in lega da 18" e dall'aggiunta di una nuova colorazione Oxide Bronze metallizzato.

Gli interni rinnovati sono caratterizzati dal nuovo design del quadro strumenti e dal nuovo schermo di infotainment da 8" posizionato sulla console centrale che adotta pulsanti e manopole per una migliore operatività in tutte le condizioni di guida. Il sistema multimediale è stato migliorato, è dotato infatti di un software più potente e di una risposta dello schermo più veloce, e incorpora sia Apple CarPlay® che Android Auto™ per la smartphone integration.

Come il resto della gamma Toyota, il nuovo HILUX sarà sempre connesso, tramite l’installazione del modulo DCM ovvero il modulo di trasmissione dati. La connettività del veicolo permetterà di strutturare offerte dedicate perfettamente in linea con le esigenze del cliente.

Un'ampia lista di equipaggiamenti comprende la smart entry e l'avvio con pulsante, il navigatore satellitare, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e un sistema audio JBL Premium a 9 altoparlanti da 800W con un amplificatore a 8 canali e la tecnologia CLARi-Fi.

Dinamica di guida

Per il nuovo HILUX, l'obiettivo degli ingegneri era quello di mantenere le leggendarie capacità in fuoristrada migliorando nel contempo il comfort su strada. Per garantire condizioni di fuoristrada estreme, l’HILUX rimane uno dei pochi modelli ancora fedeli alla struttura "body-on-frame", in grado di resistere meglio e più a lungo alle forze di torsione.

Il comfort e la guidabilità del nuovo HILUX sono stati migliorati grazie agli interventi effettuati sulle sospensioni e al servosterzo. Le sospensioni beneficiano di una nuova messa a punto degli ammortizzatori anteriori e posteriori, della nuova progettazione delle balestre e delle nuove boccole per ottenere una guida più fluida con uno smorzamento più efficace su avvallamenti e buche.

Il servosterzo con controllo del flusso variabile VFC (Variable Flow Control) offre uno sterzo più leggero a basse velocità per una maggiore manovrabilità del veicolo e più rigido (con minor assistenza) a velocità elevate per maggiore sicurezza e controllo.

Le già impareggiabili doti fuoristradistiche dell’HILUX sono state ulteriormente migliorate grazie ad una nuova funzione elettronica che replica l'effetto di un LSD meccanico (sui modelli 2WD); all'abbassamento del regime minimo del motore da 850 a 680 giri/min e ad una risposta dell'acceleratore ottimizzata per un maggiore controllo da parte del guidatore. Completano le novità un sistema VSC aggiornato e un nuovo tyre angle monitor.

Toyota Safety Sense aggiornato

Il nuovo Hilux si aggiorna con l’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense, andando ad elevare il livello di sicurezza attiva al top della categoria.

Il nuovo pacchetto di tecnologie per la sicurezza attiva aggiunge: Pre-Crash System (PCS): la frenata automatica d’emergenza ora include il riconoscimento notturno dei pedoni, nonché diurno dei ciclisti; Cruise Control Adattivo Full Range (i-ACC) che racchiude anche la funzione Stop&Go. Nelle condizioni di traffico intenso quindi, la vettura è in grado di fermarsi completamente e ripartire in totale autonomia; Lane Trace Assist: controlla lo sterzo e riesce a mantenere la vettura perfettamente al centro della corsia, riconoscendo la segnaletica orizzontale e la vettura che ci precede. Funziona su strade ad alto scorrimento, una volta attivato il Cruise Control Adattivo.

Nuova versione Invincible

Il top della nuova gamma HILUX, disponibile nella variante Double Cab, è la versione Invincible, fatta su misura per i clienti che vogliono tutta la comodità e le diverse capacità di un pick-up combinate ad uno stile più avventuroso e sofisticato, con più alti livelli di dotazioni ed equipaggiamenti.

Allestimenti

Per la Single Cab 4X2 la versione di ingresso sarà la Active che aggiunge oggi rispetto al modello precedente il cassetto porta-oggetti con serratura refrigerato.

Per le versioni 4x4 Single Cab, Extra Cab e Double Cab l’allestimento di ingresso sarà invece il Comfort, con differenziale anteriore a disconnessione automatica di serie, specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati, con indicatore di direzione integrato, e con paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria e dispositivo Stop & Start a partire dalla versione Extra Cab.

L’allestimento Lounge sarà disponibile nelle versioni 4x4 Extra Cab e Double cab (anche automatico): tra le novità saranno presenti nuovi fari alogeni a 4 bulbi e nuovi fari fendinebbia a LED, nuove finiture cromate come la mascherina intorno alla griglia del radiatore e gli angoli del paraurti posteriore. Negli interni sarà disponibile il nuovo Toyota Touch da 8” con telecamera posteriore e smartphone integration.

Questo allestimento, molto versatile, sarà disponibile anche nella motorizzazione 2.8D 204cv, con trasmissione manuale aggiungendo contenuti quali i sedili anteriori riscaldabili, tergicristallo antighiaccio e Toyota Safety Sense aggiornato e rappresenterà la versione di ingresso per la nuova motorizzazione.

L’allestimento Executive, aggiungerà ai nuovi contenuti già elencati per la versione Lounge l’aggiornamento del Toyota Safety Sense, nuovi fari a LED, nuovi cerchi in Lega bicolore da 18”, Navigatore Satellitare Toyota Touch with GO, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e pacchetto pelle che comprende sedili in pelle, anteriori riscaldabili, lato guida con regolazione elettrica e tergicristallo antighiaccio, oltre ai già presenti DAC (assistenza alla guida in discesa) e climatizzatore automatico.

Entrambe le versioni Lounge ed Executive Double Cab sono equipaggiate con pedane laterali con battitacco in alluminio.

Con un nuovo look audace e sorprendente, HILUX Invincible sarà caratterizzato da dettagli esterni esclusivi in tinta nera a partire dai cerchi in lega da 18” a 5 razze, per continuare con la griglia anteriore, il paraurti, la piastra sottoscocca, i passaruota, le maniglie delle portiere e del portellone e le pedane tubolari. Anche gli specchietti retrovisori esterni, riscaldabili e ripiegabili elettricamente saranno neri in linea con le altre finiture, rafforzando l’immagine esclusiva.

A bordo, l’Invincible si baserà sulle specifiche delle versioni alto di gamma con un’esclusiva strumentazione, un nuovo Tachimetro e inserti neri su volante e area cambio, finiture metalliche nere e persino una chiave smart entry dedicata.

L'illuminazione delle portiere anteriori e posteriori "clear blue" e i sedili in pelle traforata a doppia tonalità sono stati aggiunti per migliorare l’appeal dell'abitacolo.

Ma Hilux Invincible oltre ad avere un design unico, è soprattutto un concentrato di contenuti, perché le dotazioni di serie sono innumerevoli e volte a soddisfare una clientela più esigente, che sceglie un pick-up, ma non rinuncia agli equipaggiamenti top di gamma quali il sistema multimediale MM19 con Smartphone Integration e telecamera posteriore, il Navigatore Satellitare, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il Toyota Safety Sense, il sistema Stop & Start, l’allarme antifurto, i fari anteriori, posteriori e fendinebbia a LED, il tergicristallo antighiaccio. La versione Invincible sarà disponibile solo con cabina doppia, con cambio automatico nella motorizzazione 2.4 D da 150cv e nella nuova motorizzazione 2.8D da 204cv.

Nuovo Toyota Hilux: i prezzi

Per il nuovo Hilux l’offerta di lancio sarà a partire da 17.950€ (IVA e M.S.S. esclusi) per la versione HILUX 2.4D Single Cab Active 4X2 in caso di permuta o rottamazione.

Per la nuova versione top di gamma Invincible 2.8D AT l’offerta di lancio in caso di permuta o rottamazione sarà di 33.000, acquistabile anche attraverso una formula Leasing con rate di 295€ per 48 mesi e assicurazione furto e incendio inclusa.

Non manca la nuova formula di noleggio KINTO ONE con canone mensile di 635€ (iva esclusa, 48 mesi e percorrenza di 100.000 km). Un prodotto all inclusive con un prezzo molto competitivo che prevede una serie di servizi tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e Lojack Classic.

Garanzia Toyota fino a 10 anni

Anche il nuovo Hilux, in linea con il resto della gamma Toyota, beneficerà della nuova garanzia convenzionale supplementare in abbinamento alla manutenzione periodica prevista per la gamma Toyota Professional, fino a 10 anni/250.000 km, effettuando la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale Toyota.

Nuovo Hilux è già ordinabile, l’arrivo delle vetture è previsto per fine novembre presso le concessionarie Toyota.