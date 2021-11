Il nuovo Opel Mokka-e premiato ai “Volanti d’Oro 2021”

Il nuovo Opel Mokka-e ha vinto il “Volante d’oro 2021”, battendo una forte concorrenza e conquistando uno dei premi più prestigiosi dell’industria automotive nella categoria “Miglior Automobile sotto i 25.000 euro”.

Con Opel Mokka-e prosegue la serie di successi della Casa tedesca in questo premio. Solo lo scorso anno, Opel Corsa-e elettrica a batteria portò il “Volante d’Oro”2 a Rüsselsheim. Dopo Opel Ampera-e nel 2017 e Opel Corsa-e nel 2020, Opel Mokka-e diventa il terzo modello elettrico e il primo SUV di Opel a ricevere l’ambito titolo. I veicoli elettrici con il marchio del Blitz elettrizzano esperti e lettori di AUTO BILD e di BILD am SONNTAG, proprio come accade ai clienti.

“Il nostro Opel Mokka-e è tutt’altro che ordinario e lo ha dimostrato ancora una volta al ‘Volante d’Oro” di quest’anno”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel, nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi ieri sera presso la Axel Springer Haus a Berlino. “Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design senza compromessi, Opel Mokka-e rende divertente la mobilità elettrica. Siamo molto felici che i nostri clienti, i lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG e la giuria degli esperti la pensino allo stesso modo”.

Opel Mokka-e, il SUV elettrico a batteria dalla forte personalità

Il nuovo Opel Mokka-e colpisce per il suo design audace e puro e anche per le sue prestazioni. La potente e praticamente silenziosa trazione elettrica di Opel Mokka-e produce 100 kW/136 CV e una coppia massima di 260 Newton metri. La batteria da 50 kWh consente di raggiungere fino a 338 chilometri di autonomia prima di dover ricaricare, secondo il ciclo WLTP3. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Il sistema di frenata rigenerativa all’avanguardia rende Opel Mokka-e ancora più efficiente e consente di recuperare energia nelle fasi di decelerazione o frenata. La batteria può essere ricaricata fino all’80 per cento in circa 30 minuti presso le stazioni pubbliche in CC da 100 kW.