Peugeot 508 PSE: dalla pista alla serie per un nuovo concetto di Gran Turismo

Con la Nuova 508 Peugeot Sport Enginereed si è aperto un nuovo capitolo per il mondo delle auto da gran turismo prodotte in serie: un’auto che sfrutta ed esalta la propulsione ibrida plug-in e la grande esperienza nel mondo delle corse per offrire un nuovo livello di piacere di guida.

Non è un caso che questo esclusivo modello della Casa del Leone si fregi del nuovo sigillo, il nuovo simbolo grafico con cui la divisione che segue le competizioni sportive internazionali di Peugeot firma le proprie esclusive creazioni. La nuova nata della Casa del Leone è figlia di quell’atelier che da lungo tempo progetta e sviluppa le vetture da competizione che col Leone sulla calandra vincono da lungo tempo: nei rally, alla Dakar, nell’endurance, ma anche in tante altre gare internazionali. Le radici affondano lontano, perché è da fine 800 che Peugeot corre e vince sulle 4 ruote.

Quella che la Casa ha presentato da poco è la Peugeot di serie più potente mai costruita, una gran turismo con propulsione ibrida ricaricabile che esprime un nuovo punto di vista sulla potenza: 360 CV e 520 Nm di coppia massima complessivi che sono il frutto della combinazione di energia termica ed elettrica, per ridefinire il concetto di piacere e di istintività alla guida, ma con un occhio attento al rispetto dell’ambiente.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in appena 5,2 secondi o la ripresa da 80 a 120 in appena 3 secondi la dicono lunga sulle velleità dinamiche di un modello che non nasconde le proprie ambizioni, in parte anticipati dai numerosi dettagli estetici in color Kryptonite specifici per questa speciale versione dell’ammiraglia. Non sono solo i freddi numeri a raccontare le prestazioni di quest’auto, sono le nuove e inedite sensazioni che si possono provare al volante di un’auto che traccia una nuova strada, quella delle neo performance: high performance & low impact.

Una gran turismo che è stata fatta evolvere dai tecnici di Peugeot Sport fin sotto pelle, non solo nel powertrain, ma anche in tante componenti meccaniche. Le sospensioni, grazie al controllo elettronico dello smorzamento, permettono di ottimizzare il livello di ammortizzazione e rispondere al meglio alle diverse aspettative del pilota in funzione del tratto di strada che si percorre, mentre l’assetto ribassato con le carreggiate allargate, i dischi freno da 380 mm con pinze fisse a quattro pistoni e vistosi cerchi da 20 pollici sono un chiaro invito a salire su un nuovo piano prestazionale.

Una gran turismo che permette di offrire un eccellente livello dinamico in pista, ma anche un confort invidiabile nell’uso stradale, pur mantenendo una dinamica di marcia assai reattiva e appagante anche alle velocità da codice della strada, dove le caratteristiche di erogazione del powertrain ibrido segnano un grande vantaggio rispetto alle concorrenti puramente termiche.

Non è un caso, quindi, se la nuova 508 PSE punta al circuito toscano del Mugello, famoso anche per i suoi 5 chilometri che si snodano su 15 curve ad alto contenuto di adrenalina.

La notorietà del circuito è salita ulteriormente con il Gran Premio dello scorso anno, inserito nel calendario di Formula 1 e punto di partenza per un nuovo futuro nelle competizioni sportive di alto livello.

Un futuro che apre le porte a 508 Peugeot Sport Enginereed e il suo carattere ad alte prestazioni, in grado di regalare nuove sensazioni e un’esperienza di guida inedita. Con un grandissimo rispetto per l’ambiente e sfruttando appieno le potenzialità dell’elettrificazione e capitalizzando il grande know-how maturato nelle competizioni da Peugeot nel corso dei suoi oltre due secoli di storia.