Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen: via alla produzione

Momento storico per Peugeot che ha visto uscire il primo veicolo a idrogeno di serie da una sua linea di produzione lo scorso 13 dicembre. Peugeot diventa uno dei primissimi costruttori a proporre, oltre alle versioni termiche e 100% elettriche, una versione alimentata da una pila a combustibile a idrogeno (hydrogen full cell) nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Linda Jackson, CEO del marchio Peugeot, ha dichiarato: "Con l'e-Expert Hydrogen, Peugeot si pone all'avanguardia di una innovativa tecnologia a zero emissioni, particolarmente rilevante per il mercato dei veicoli commerciali leggeri: la tecnologia elettrica a idrogeno permette un uso quotidiano intensivo senza la necessità di effettuare una ricarica, un vantaggio decisivo per i professionisti che, in una sola giornata, devono percorrere centinaia di chilometri in autostrada e poi entrare in aree urbane soggette a limiti di emissioni. La tecnologia dell'idrogeno sviluppata da Stellantis e applicata al nostro Peugeot e-Expert Hydrogen rende possibili questi utilizzi".

Il veicolo commerciale a idrogeno Peugeot si distingue per la perfetta integrazione dell'intero sistema “mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric” nel suo vano motore e nel sottoscocca. Il risultato: nessun compromesso in termini di volume di carico e un baricentro basso, garanzia di stabilità, sicurezza e agilità.

Le consegne di Peugeot e-Expert Hydrogen possono dunque cominciare. Il primo cliente a ricevere il veicolo entro la fine delle vacanze di fine anno è WATEA by MICHELIN, la giovane filiale dedicata alle soluzioni di mobilità verde del gruppo MICHELIN.

L'e-Expert Hydrogen è il nuovo simbolo della strategia “Extended power of choice” del brand, un concetto che permette ad ogni cliente di scegliere l’alimentazione più adatta alla propria mobilità all’interno di una vasta gamma di motorizzazioni.

La versione elettrica a pila a combustibile a idrogeno conferma la rapida diffusione dell'offerta elettrificata della gamma Peugeot Expert. L’avvio della produzione è avvenuto appena 15 mesi dopo l’avvio della commercializzazione, nel 2020, del modello e-Expert 100% elettrico, vincitore dell’International Van of The Year 2021 e sesto veicolo PEUGEOT a vincere questo prestigioso premio dal 1992. Il Peugeot e-Expert Hydrogen si basa sull’e-Expert 100% elettrico ed è inizialmente prodotto in Francia, nel sito di Hordain e poi trasformato in Germania a Rüsselsheim, nelle linee di produzione del centro specializzato di Stellantis dedicato alla tecnologia dell'idrogeno.

Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen innova grazie ad un sistema “mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric”, specifico per il gruppo STELLANTIS e composto da una pila a combustibile che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo grazie all'idrogeno a bordo del sistema di serbatoi e da una batteria agli ioni di litio ad alta tensione con una capacità di 10,5 kWh che può essere ricaricata dalla rete elettrica e che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della guida

Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen si distingue per numerose caratteristiche tra cui la capacità di coprire tutti i percorsi senza emissioni di CO2 durante la guida e di fare il pieno di idrogeno in 3 minuti offrendo un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo di omologazione WLTP (dati in corso di omologazione).

Il nuovo modello presenta una presa di ricarica per la batteria ad alta tensione ed è disponibile in 2 lunghezze (Standard e Long), con le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni Diesel e 100% elettriche. Peugeot e-Expert Hydrogen offre fino a 6,1m³ di volume di carico,

fino a 1100 kg di carico utile e fino a 1000 kg di capacità di carico. La sua adattabilità lo rende ideale per tutte le condizioni di guida su strada e autostrada, con una velocità massima di 130 km/h

Dotato di una forte personalità, Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen è tecnologicamente innovativo. Può essere guidato ovunque, anche nei centri urbani, in modo silenzioso e senza emissioni di CO2, e senza scendere a compromessi in termini di prestazioni utili, comfort o piacere di guida.

L'idrogeno sta diventando un pilastro importante della transizione energetica, con l'annuncio di numerosi progetti internazionali. In Europa in particolare, assistiamo allo sviluppo dell'ecosistema e gli investimenti della European Clean Hydrogen Alliance per promuovere questa soluzione sono stimati in circa 60 miliardi di euro.

Grazie ai programmi governativi, il numero di stazioni di idrogeno in Europa è in costante aumento e il brand Peugeot lavora direttamente con i fornitori di energia per proporre pacchetti di offerte. Con questo nuovo e-Expert Hydrogen, la casa del Leone è uno dei grandi protagonisti di questa sfida energetica.