Pirelli e KTM presentano “Ride Out Experience 2020"

Pirelli e KTM hanno il piacere di annunciare la prima edizione di Ride Out Experience un format dedicato ai proprietari di una maxi-enduro, di qualsiasi marca.

Concepito con il preciso intento di offrire un’esperienza motociclistica a 360°, il Ride Out Experience è un evento riservato a 20 partecipanti che desiderano trascorrere una giornata a bordo della propria bicilindrica in compagnia di Pirelli e KTM, affinare le proprie tecniche di guida su strada e in fuoristrada e testare i nuovi modelli della famiglia KTM Adventure equipaggiati con TM pneumatici della gamma Pirelli Scorpion . Le moto disponibili per i test ride saranno la piccola e leggera 390 Adventure, le innovative e versatili 790 Adventure e 790 Adventure R e le potentissime e ipertecnologiche 1290 Super Adventure S e 1290 Super Adventure R.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre a Oleggio Castello (VA) e “campo base” sarà lo splendido Castello Dal Pozzo. Qui lo staff di Pirelli e KTM, supportato dalla presenza degli istruttori federali qualificati della scuola di motociclismo In Moto Col Gigi, accoglierà 20 proprietari di maxi-enduro che hanno superato le selezioni online. Dopo una breve fase introduttiva, gli ospiti effettueranno un tour guidato alla scoperta delle più belle strade che circondano il Lago Maggiore e conclusa la pausa pranzo, verranno suddivisi in base alle proprie capacità e parteciperanno a due sessioni di guida: una a bordo dei modelli della gamma KTM Adventure, equipaggiati con pneumatici Pirelli, tra cui Scorpion Rally STR e Scorpion Rally, e una a bordo della propria moto.

Scorpion Rally STR rappresenta una rivoluzione nel mondo dei pneumatici per moto adventure perché riesce a conciliare e racchiudere in sé le migliori prestazioni di un pneumatico da competizione rally con quelle di un pneumatico da enduro stradale, mentre l’iconico Scorpion Rally è la scelta migliore per pure performance off road.

La guida in fuoristrada si svolgerà all’interno della splendida tenuta che circonda il Castello Dal Pozzo, nella quale sono stati realizzati percorsi ad hoc per tutti i livelli.

"Ride Out Experience 2020", il programma dettagliato

• Dalle ore 8.30 alle ore 9.30: accoglienza e registrazioni

• Dalle ore 9.30 alle ore 10.00: briefing introduttivo

• Dalle ore 10.00 alle 12.30: tour guidato su strade aperte alla circolazione

• Dalle ore 13.00 alle 14.30: pausa pranzo presso il Castello dal Pozzo

• Dalle 15.00 alle 17.00: suddivisione in gruppi con test ride su strada e in fuoristrada dei modelli KTM Adventure equipaggiati con pneumatici PIRELLI SCORPIONTM e scuola guida in fuoristrada a bordo della propria moto.

• Dalle 17.30 alle 18.00 chiusura dell’evento e congedo dei partecipanti.

Il costo di partecipazione all’evento è fissato in 100 euro e il numero massimo di adesioni è limitato a 20 partecipanti, che verranno selezionati online dallo staff di KTM e PIRELLI. I dettagli per accedere alle selezioni sono disponibili su: https://eventi.ktminfoservice.it/ride-out-experience