Pneumatici Nokian Seasonproof: massima sicurezza durante tutto l'anno

Il Nokian Seasonproof è un nuovo pneumatico sviluppato per soddisfare le esigenze degli automobilisti europei, progettato per essere flessibile e adattabile alle condizioni meteorologiche sia invernali che estive.

Questo nuovo modello è disponibile per autovetture, SUV e crossover con una selezione di 64 prodotti da 14 a 19 pollici. Inoltre tutte le misure degli pneumatici hanno il simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che lo pneumatico è stato ufficialmente approvato per l'uso invernale.

Undici misure selezionate saranno disponibili nell'autunno 2020 e il resto della selezione verrà lanciato sul mercato all'inizio del 2021.

Questi pneumatici utilizzano intagli nel battistrada non disposti longitudinalmente, come nelle gomme estive, ma a forma di freccia; caratteristica normalmente presente sulle gomme invernali, che consente un maggior grip sulla neve. Inoltre gli intagli sono ottimizzati per favorire il deflusso di acqua e fango dal battistrada, riducendo la possibilità di aquaplaning.

Al centro del battistrada sono poi presenti tasselli e lamelle che aiutano a ridurre gli spazi d’arresto su fondi asciutti e bagnati, oltre a fornire una maggiore sicurezza in curva.

Ricordiamo anche la nuova mescola di gomma ad alto contenuto di silice che promette un'eccellente durata, elevata aderenza sul bagnato e bassa resistenza al rotolamento. Caratteristica che consente di risparmiare carburante e rispettare l’ambiente.

Ricordiamo, infine, anche la tecnologia Aramid Sidewalls per i SUV che offre un’elevata protezione contro urti e tagli.