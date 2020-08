Grande attesa per il debutto mondiale della nuova Porsche Panamera

Una vera auto sportiva, una berlina esclusiva, un pioniere dell'ibrido: questa versatilità e l'esclusiva simbiosi degli opposti hanno caratterizzato la Porsche Panamera fin dall'inizio.

Le caratteristiche principali della seconda generazione, che è stata sul mercato dal 2016, saranno ora ulteriormente migliorate. La nuova Panamera sarà presentata in anteprima mondiale il 26 agosto 2020 alle 15:00 sul web da Porsche NewsTV con la partecipazione del CEO Oliver Blume e del pilota Timo Bernhard. La trasmissione sarà disponibile per la visione in inglese e tedesco al link: newstv.porsche.com