Range Rover SVAutobiography Ultimate: lusso su misura al vertice della famiglia Land Rover

Le nuove edizioni Range Rover SVAutobiography Ultimate realizzate da SV Bespoke rappresentano il vertice del SUV di lusso per la famiglia, e sono disponibili sia a passo lungo che in versione SVAutobiography Dynamic

La divisione Land Rover Special Vehicle Operations di Land Rover ha lanciato un paio di esclusive edizioni speciali Range Rover create dal Team di personalizzazione della SV Bespoke.

Le nuove edizioni Range Rover SVAutobiography Ultimate rappresentano il vertice della famiglia dei SUV di lusso Land Rover ed elevano ulteriormente il livello dei modelli top SVAutobiography e SVAutobiography Dynamic con un ventaglio di caratteristiche eseguite e mano e firmate dalla SV Bespoke.

Le edizioni Ultimate, create dagli esperti della SV Bespoke nel Centro tecnico della Special Vehicle Operations in UK, sfoggiano tutta la gamma dei tocchi personalizzati che possono essere applicati al design senza tempo delle Range Rover. Il tema stilistico delle esclusive edizioni Ultimate è la combinazione della nuova tinta satin Orchard Green con il tetto Narvik Black a contrasto e dettagli rame.

L'attenzione al dettaglio del Team SV Bespoke si estende ai badge Range Rover in metallo sul cofano e sul portellone, caratterizzati da cornice in rame ed interno zigrinato, al tondo SV placcato rame e smalto nero sul montante B, ai tondi SV ricamati sui quattro poggiatesta, alle soglie illuminate Ultimate edition. Il tocco finale è la targa ‘SV Bespoke Ultimate edition’ sulla consolle centrale, completa di tondo SV con finitura rame.

Mark Turner, Commercial Director, di Land Rover Special Vehicle Operations, dichiara: "Le Range Rover hanno definito il segmento dei SUV di lusso per più di mezzo secolo e le nostre SVAutobiography offrono ai clienti un'esperienza di viaggio di classe mondiale - che guidino personalmente o no. Queste nuove Ultimate ne elevano ancora una volta la raffinatezza e la ricercatezza."

Clare Hansen, Director di Land Rover Vehicle Personalisation, aggiunge: "I nostri esperti della SV Bespoke sono partiti dalla classica combinazione verde e nero aggiungendovi il tocco moderno, offerto dalla finitura satinata e dai dettagli in rame. L'eleganza della combinazione è rafforzata nell'abitacolo dai temi raccomandati Vintage Tan disponibili."

La SVAutobiography a passo lungo garantisce un viaggio in prima classe sereno e raffinato, e comprende la chiusura motorizzata delle portiere posteriori. I sedili posteriori reclinabili in stile aeronautico Executive Class Comfort-Plus, riscaldabili e raffrescabili, offrono oltre 1,2 metri di spazio per le gambe, funzione hot stone massage, sostegni per le caviglie e poggiapiedi. Una consolle centrale integrale con orologio Zenith, comparto refrigerato e tavolini estraibili crea lo spazio perfetto per lavorare o riposare durante il viaggio.

Le specifiche raccomandate delle Ultimate comprendono interni in pelle Vintage Tan e finiture Copper Weave Carbon Fibre. Il cliente può inoltre scegliere di farsi viziare dai rivestimenti in pelle realizzati da artigiani italiani della Poltrona Frau.

Questa ammiraglia offre un ventaglio di motorizzazioni, compreso il propulsore V8 Supercharged a benzina da 565 CV, e l'efficiente Plug-in P400e che percorre fino a 40 km in modalità elettrica con emissioni di CO2 che arrivano a 75 g/km.

L’esclusiva SVAutobiography Dynamic, con V8 Supercharged a benzina da 565 CV, è la più focalizzata al guidatore delle due versioni. Disponibile solamente con passo standard, presenta la geometria delle sospensioni e lo sterzo ottimizzati per una risposta più agile. L'avanzato controllo attivo del rullio di Land Rover, il Dynamic Response, ne aumenta la compostezza mentre l'altezza di marcia, abbassata di 8 mm, offre una dinamica più coinvolgente su strada ed un assetto più deciso.

I cerchi forgiati da 22" a cinque razze sono in tinta Gloss Dark Grey con finitura a contrasto Diamond Turned; le prese d'aria laterali, le finiture del cofano, gli accenti della la griglia e del paraurti anteriore sono in tinta Graphite Atlas. Internamente, la zigrinatura del comando rotativo della trasmissione, del pulsante di avviamento ed i paddle anodizzati rossi sottolineano la vocazione alle performance della SVAutobiography Dynamic.

Il tema raccomandato per l'abitacolo della SVAutobiography Dynamic consiste in un rivestimento Ebony/Vintage Tan con sedili in pelle semianilina trapuntati a losanga, un cielo Ebony e finiture Steel Weave Carbon Fibre.