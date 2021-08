Range Rover Velar: si amplia la scelta con ancora più eleganza e benessere

Land Rover arricchisce l'appeal esclusivo della Range Rover Velar con una suite di aggiornamenti e con la nuova Range Rover Velar Auric Edition.

Questa edizione limitata prende il nome dal latino Aurum -oro - un accenno alle finiture Auric Atlas che enfatizzano il design moderno e sofisticato della Range Rover Velar. I clienti che desiderano un design ancora più esclusivo e personalizzato possono scegliere fra le 14 colorazioni SV Bespoke Premium o il servizio Tinta su Campione (Match To Sample). Le tinte speciali, come la Tourmaline Brown sono disponibili in una gamma di finiture come la satin matte e l'ultra-metallic.

Amy Frascella, Director, Colour and Materials di Land Rover, aggiunge: "Le finiture della Range Rover Velar Auric Edition in combinazione con la ricca tavolozza di tinte Charente Grey, Santorini Black od Ostuni Pearl White accrescono l'appeal lussuoso e moderno della pluripremiata Range Rover Velar. Chi desidera qualcosa di speciale e più personalizzato può scegliere tra le tinte SV Bespoke con finiture esclusive".

Le nuove tecnologie si focalizzano sul comfort e sul benessere degli occupanti con il sistema Cabin Air Purification Plus di Land Rover. Partendo dall'esistente impianto di ionizzazione in cabina con filtraggio da 2.5 PM il nuovo sistema si spinge oltre, per assicurare la pulizia dell'aria interna, con sensori di CO2, e con la funzione che consente di iniziare il viaggio con l'aria in cabina già purificata.

Inoltre, Land Rover introduce sulla Range Rover Velar una nuova gamma di sistemi di assistenza alla guida e di aggiornamenti SOTA, incrementando praticità e supporto.

Range Rover Velar Auric Edition

La nuova Range Rover Velar Auric Edition, basata sulla Velar R-Dynamic S, vanta specifiche esclusive che le conferiscono una personalità unica.

La finitura dei dettagli esterni è in tinta Auric Atlas sulla griglia, sui distintivi, sul cofano, sulle prese d'aria delle portiere e dei parafanghi, ed è complemento perfetto per il riduttivo design esterno. Le tinte esterne a disposizione sono tre: Charente Grey, riservata alla Auric Edition, Ostuni Pearl White e Santorini Black. Completano gli esterni i cerchi in lega da 20" Mercurial Gloss Sparkle Silver e i vetri Privacy, opzionali i cerchi da 22" Pincher ed il tetto a contrasto.

Per gli interni è a disposizione una gamma di lussuosi rivestimenti, dalla pelle Windsor al tessile premium Kvadrat, per un ambiente raffinato e accogliente.

La nuova edizione limitata include un ventaglio di tecnologie avanzate come l'Interactive Driver Display di Land Rover. Questo affianca l’infotainment Pivi Pro, e riduce le distrazioni, trasmettendo sul display tutta una gamma di informazioni sul veicolo e sulla navigazione.

La Range Rover Velar Auric Edition dispone di tutta la gamma di raffinati motori a 4 e 6 cilindri, e la PHEV P400e, che offre un'autonomia all-electric di 52 km Δ ed emissioni di CO2 a partire da 49 g/kmΔ.

Sicurezza e benessere

Sulla Range Rover Velar debutta il sistema Cabin Air Purification Plus che migliora la qualità dell'aria in cabina. Basato sull'esistente impianto di ionizzazione in cabina con filtraggio da 2.5 PM il nuovo dispositivo ottimizza l'atmosfera in cabina immettendo aria fresca dall'esterno quando i sensori di CO2 rilevano valori al di sopra di livelli accettabili*, cosa che può accadere per l'impiego prolungato del ricircolo nell’attraversamento di zone inquinate, o per il numero di occupanti. Il sistema incrementa quindi benessere e sicurezza perché l'alta concentrazione di CO2 può causare sonnolenza e diminuire la concentrazione del guidatore.

Questo dispositivo prevede inoltre la funzione Purity Cycle, che consente di programmare un ciclo di purificazione dell'aria interna, grazie all'azionamento del sistema di ventilazione e ricircolo del climatizzatore. E' sufficiente selezionare un orario di partenza tramite la Land Rover Remote App, o l'infotainment, per programmare un precondizionamento del clima e un ciclo di purificazione assicurando che l'aria interna sia pulita e non viziata ancor prima del viaggio.

Il cliente può monitorare la qualità dell'aria interna ed esterna sul touchscreen centrale, e attivare, quando richiesto, la modalità Purity.

La Range Rover Velar è dotata di una più ampia gamma di Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), incluso il sistema Rear Camera di serie e l'Adaptive Cruise Control con Steering Assist.

Quest'ultimo, sui lunghi viaggi, garantisce un maggiore comfort al guidatore agendo su sterzo, acceleratore e freni per mantenere il veicolo al centro della corsia e alla preselezionata distanza di sicurezza del veicolo davanti. La funzione è di serie sui modelli HSE ed è parte del Driver Assist Pack.

Tinte SV Bespoke

I clienti Range Rover Velar possono oggi ordinare le tinte sofisticate e tecniche Land Rover SV Bespoke, inclusa la selezione Premium, o il servizio Tinta su Campione.

La selezione SV Bespoke Premium Palette comprende le tinte Tourmaline Brown, Amethyst-Grey Purple e Petrolix Blue, che offrono personalizzazione e impeccabile qualità finita a mano. Tutte sono progettate per enfatizzare il design modernista del pluripremiato SUV e presentano un'impattante profondità di colore.

Per una personalizzazione più spinta, il servizio SV Bespoke Match To Sample consente di ottenere la propria tinta esclusiva presentando il campione desiderato.

Le vernici SV Bespoke sono applicate dal Centro Tecnico SV che opera allo stato dell'arte e con eccellenti eco-credenziali. Ogni anno la divisione risparmia 2,6 milioni di litri d'acqua grazie all'impiego di speciali filtri, mentre i forni intelligenti risparmiano una quantità di elettricità sufficiente per le necessità di oltre 65.000 case. Su tutta la gamma Range Rover Velar l'Ostuni Pearl White sostituisce lo Yulong White e su tutta la gamma è disponibile l'elegante Lantau Bronze.

Infotainment e Connettività

La Velar presenta un design riduttivo, enfatizzato da touchscreen integrati con l’infotainment Land Rover allo stato dell'arte: Pivi Pro. Questo sistema intelligente trasforma l'esperienza digitale della Velar. Pivi è progettato per l'impiego più semplice, e riduce le interazioni necessarie a vantaggio della sicurezza. La nitida grafica e la fulminea reattività sono consentite dal nuovo impianto elettrico e da un'alimentazione separata. Gli aggiornamenti sono disponibili via SOTA, senza visite in Concessionaria.

Uno di questi aggiornamenti SOTA per la Range Rover Velar 2021 è il wireless Apple CarPlay®**; allo stesso tempo diventerà disponibile il Wireless Android Auto.