Rc auto: il "trucco" dei 25 giorni per comparare i prezzi dell'assicurazione

Dopo un anno di forti rincari, a partire da dicembre 2023, i premi rc auto hanno iniziato a mostrare lievi segnali di calo. Chi vuole risparmiare sull'assicurazione ha però in mano anche un'altra arma: quella di muoversi per tempo. Non all'ultimo minuto dunque, ma neanche con eccessivo anticipo. Secondo Segugio.it, il potale famoso per la comparazione dei prezzi di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, il momento migliore per dare un'occhiata alle polizze è a circa 25 giorni dalla scadenza: dalle analisi risulta che in questo lasso di tempo i prezzi siano infatti mediamente più bassi e che il potenziale di risparmio è di circa 170€.

Da Segugio spiegano che se la comparazione avviene oltre i 30 giorni, le banche dati pubbliche, utilizzate dalle compagnie assicurative per accertare i dati inseriti dagli utenti, sono spesso incomplete. Di conseguenza, il prezzo offerto sarà più alto per riflettere questa incertezza. Al contrario, comparare i prezzi troppo a ridosso dalla scadenza può essere visto da alcune compagnie come sintomo di disorganizzazione che può riflettersi più in generale nello stile di vita e quindi anche nella guida, contribuendo ad un maggior rischio e conseguente aumento di prezzo.

Dalle ricerche effettuate dagli utenti sul sito nel mese di gennaio 2024, si nota invece come la maggior parte, il 40,3%, abbia fatto la comparazione nel periodo meno conveniente, ossia a ridosso della scadenza della polizza, fino a 5 giorni prima. Il 23,1% lo ha fatto invece da 6 a 15 giorni dalla scadenza, il 21% tra i 16 e i 30 giorni e il 15,5% oltre i 30 giorni.