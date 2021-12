Renault svela il nome del suo nuovo SUV: si chiamerà Austral

Austral è il nuovo SUV di Renault, un veicolo in cui tecnologia, abitabilità e piacere di guida si uniranno per creare una nuova offerta nella categoria dei SUV compatti. Austral, con una lunghezza totale di 4,51 m, potrà ospitare fino a 5 passeggeri.

Derivato dal latino Australis, il nome Austral, evoca spontaneamente i colori e il calore del Sud, la tranquillità della natura, i grandi spazi. Una promessa di apertura ad un campo illimitato di possibilità che funziona in tante lingue europee, conferendo al modello una dimensione internazionale adatta ad un veicolo che sarà commercializzato in tutta Europa e non solo.

Significativo ed emotivo per le sensazioni che suscita, questo nome rispecchia anche il posizionamento del veicolo: un SUV di segmento C, pronto a tutte le circostanze.

Renault prosegue la sua offensiva per riconquistare il segmento C, cominciata con Arkana e, tra breve, Nuova Mégane E-TECH Electric. Austral, che sostituirà l’attuale Kadjar nella gamma, sarà presentato al pubblico nella primavera del 2022.