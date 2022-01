Nuovo Renault Austral: le prime immagini rivelano un SUV imponente e raffinato

«Elegante e tecnologico»: è cosi che Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault, descrive Nuovo Renault Austral, il nuovo SUV del segmento C. Riprendendo i codici della gamma attuale, i team di design hanno voluto proporre un veicolo distintivo, raffinato e decisamente moderno.

Design accattivante

I designer si sono avvalsi di tutti i criteri che rendono un SUV accattivante in termini di proporzioni, rapporto, sbalzo e dimensione delle ruote, ponendo l’accento sulle spalle e conferendogli un look muscoloso. Il risultato è un SUV di grande personalità, che non dimentica la sua indole contemporanea. Scolpito, atletico e moderno, Nuovo Renault Austral svela le sue proporzioni che trasmettono un senso di robustezza ed agilità.

Il design Renault, finora molto sensuale e contemporaneo, entra in una nuova era. Così le linee superiori dei passaruota conferiscono al veicolo una nuova struttura, esaltando il profilo con forza e precisione. Strutturato e dinamico, Austral esprime il nuovo linguaggio di Renault.

Tra gli elementi stilistici salienti di Nuovo Renault Austral, si osserva una piega marcata e strutturante sulla parte bassa delle fiancate della carrozzeria. Inclinata in avanti, conferisce dinamicità al profilo del veicolo. Questa caratteristica stilistica si distingue dalla classica successione di linee parallele alla strada. Visto di profilo, Austral sembra proiettarsi in avanti, diventando dinamico anche da fermo.

Tecnologico e moderno

Il contenuto tecnologico si evince dai fari anteriori e posteriori di Austral. Al posteriore, due imponenti fari C-Shape si ricongiungono al logo creando un effetto spettacolare. Lo stesso dicasi per la parte anteriore del veicolo, dove i fari e la calandra non passano inosservati. Inaugurata su Renault Mégane E-TECH Electric, la tecnologia micro-ottica consiste in una lastra di plexiglas su cui sono incisi motivi e linee, in superficie o in profondità. Quando colpite dai LED, tutte le aree incise si illuminano creando un effetto visivo preciso, vivace e ben identificabile.

La maestria tecnologica e la volontà di eccellere sono stati il leitmotiv della progettazione di Nuovo Renault Austral