Renault, la rivoluzionaria tecnologia ibrida E-TECH premiata ai trofei Argus 2021

Sviluppata e brevettata dall’ingegneria Renault, la tecnologia ibrida E-TECH associa due motori elettrici, un motore termico ed un’ingegnosa trasmissione che trae ispirazione dalla Formula 1, priva di frizione e sincronizzatore. Questo sistema più unico che raro è anche il frutto del know-how della Marca acquisito in oltre un decennio di lavoro sulla mobilità elettrica.

La tecnologia ibrida di Renault consente di guidare fino all’80% del tempo in modalità full electric in città, abbassando i consumi fino al 40% con la motorizzazione E-TECH Hybrid. Consente, altresì, di percorrere fino a 65 km in modalità full electric in città (WLTP City) e di beneficiare di tutto il piacere della motorizzazione elettrica fino a 135 km/h, con la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid.

Dotando questi veicoli cuore di gamma della sua tecnologia ibrida modulare, Renault intende democratizzare l’esperienza di guida elettrica e i vantaggi che comporta: avviamento sistematico in modalità elettrica, reattività, rigenerazione della batteria in fase di decelerazione e frenata, riduzione delle emissioni di CO2, contenimento dei consumi. Lanciate nel 2020, le motorizzazioni ibride E-TECH sono già disponibili su Clio Hybrid, Captur e Mégane Sporter Plug-in Hybrid. Captur si afferma, quindi, come l’ibrida plug-in più accessibile del segmento B-SUV. Nel 2021, tre nuove versioni arricchiranno la gamma Renault con Arkana e Captur Hybrid e Mégane Berlina Plug-in Hybrid.

Il premio, che è un trofeo ottenuto da un albero a camme, è stato consegnato al Direttore Ingegneria del Gruppo Renault, Gilles Le Borgne, in nome di tutti i team che hanno portato avanti questo progetto innovativo.

Sono onorato di ricevere il Premio Speciale della Giuria per la nostra tecnologia ibrida E-TECH, poiché è il frutto di un lavoro di lungo respiro di team che hanno portato avanti questo progetto per circa un decennio. Per riuscirci, i team Renault hanno depositato oltre 150 brevetti, soprattutto per la trasmissione con innesto a denti, cuore dell’innovazione del sistema. Questa tecnologia innovativa offre una straordinaria efficacia in termini di CO2 con una notevole customer experience. Gilles Le Borgne, Direttore Ingegneria del Gruppo Renault.