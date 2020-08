Road to Norway: cinque tappe con BMW per scoprire la guida a zero emissioni

Primo appuntamento il weekend del 21-23 Agosto a Bassano del Grappa con il Campionato Italiano di Ciclismo Professionisti. Poi quattro eventi dedicati alla corsa: Venice Marathon, Firenze Marathon, Milano21 Half Marathon e We Run Rome. Un concorso dedicato a chi vorrà scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in di BMW mette in palio un viaggio in Norvegia per partecipare alla Midnight Sun Marathon.

Dopo il progetto del 2019, che aveva come destinazione l’Islanda, per il 2020 BMW rilancia la propria presenza come Official Car di alcune manifestazioni sportive puntando ancora più a nord, con il progetto “Road to Norway – Midnight Sun”.

Da agosto a dicembre 2020 BMW sarà presente nei villaggi di cinque manifestazioni di rilievo nazionale, una ciclistica e quattro podistiche. Per quest’anno BMW ha scelto il running e il ciclismo come contesti all’interno dei quali comunicare “The Science Of Breath”, in quanto discipline che rappresentano al meglio non solo il perfetto equilibrio fra performance, benessere personale e attenzione ambientale, ma anche i valori del marchio BMW. In questi sport il respiro diventa uno strumento fondamentale per migliorare la prestazione e trasformarla in un’attività tanto rigenerante quanto sostenibile nel lungo periodo.

Ogni tappa sarà l’occasione approfondire la “scienza del respiro” e immergersi nell’esperienza del mondo BMW i e BMW Plug-in Hybrid.

A tutti coloro che si registreranno presso lo stand BMW e poi si recheranno presso un Concessionario ufficiale BMW per effettuare un test drive di una vettura elettrica o ibrida plug-in della gamma BMW, verrà offerta la possibilità di vincere un viaggio a Tromsø (Norvegia) per unirsi ai maratoneti provenienti da ogni parte del mondo che correranno la Maratona del Sole di Mezzanotte, certificata come la maratona più a nord del mondo.

Prosegue anche per il 2020 la collaborazione con Daniele Vecchioni, atleta e coach, esperto di corsa e movimento e fondatore di “Correre Naturale” metodo che sottolinea l’importanza della respirazione corretta durante la pratica sportiva. I canali ufficiali BMW (sito bmw.it, Instagram e LinkedIn) ospiteranno alcuni contenuti dedicati all’iniziativa.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

Campionato Italiano di Ciclismo 23 agosto

Venice Marathon 25 ottobre

Firenze Marathon 29 novembre

Milano21 Half Marathon 29 novembre

We Run Rome 31 dicembre

Le informazioni relative a Road to Norway sono raccolte nel sito roadto.bmw.it