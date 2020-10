Roma Motodays 2021: a marzo i motori diventano i protagonisti della capitale

Roma Motodays, in occasione della tappa sul circuito di Vallelunga del CIV - Campionato Italiano Velocità - conferma l’edizione 2021 e annuncia le date: il Salone della Moto e dello Scooter del Centro Sud Italia andrà in scena dal 11 al 14 marzo prossimi.

Nel massimo rispetto delle misure sanitarie necessarie e dei protocolli che saranno validi in quel periodo, l’appuntamento fieristico internazionale della Capitale promette fin da ora contenuti che lo hanno sempre caratterizzato e che sono già in costruzione, oltre a importanti novità che verranno svelate a breve e che puntano a raccontare il mondo della mobilità.

“Con tutto lo staff stiamo andando avanti nella progettazione e nello sviluppo di Roma Motodays, lavorando per offrire, sia agli investitori sia al pubblico, un appuntamento di qualità e di sostegno al settore delle due ruote, come asset fondamentale per coltivare la passione e permettere la mobilità individuale. Sempre accanto alle Istituzioni per fare in modo che le regole siano perfettamente rispettate, vediamo nel 2021 l’anno della ripartenza per il settore fieristico e per l’economia tutta, cui siamo orgogliosi di dare il nostro contributo, anche con appuntamenti come questo, molto importanti per rimettere in moto il comparto”, dichiara l’ingegner Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma.

Oltre alla parte espositiva, che evidenzia sempre l’attenzione che le aziende attribuiscono al contatto con i motociclisti e propri clienti, tra i punti di forza dell’evento ci sarà ancora l’Experience e la possibilità di testate veicoli a trazione endotermica ed elettrica, ma anche accessori di vario genere. La possibilità di verificare le caratteristiche tecniche e orientarsi per la scelta definitiva è un plus oggettivo e l’area test – Riding Experience - è una opportunità ormai consueta a Roma, che riscuote sempre un grande successo di pubblico.

Protagonisti anche i veicoli che costituiscono la micromobilità e che stanno ridefinendo il concetto di spostamento in città, oltre alla viabilità e al ripensamento del tessuto urbano.

Riconfermata anche l’ampia vetrina sul mototurismo, che è la più “sostanziosa” e strutturata a livello europeo. Solo Roma Motodays racconta infatti in maniera così completa, grazie alla presenza di un elevato numero di operatori italiani e stranieri, le infinite possibilità di viaggiare in moto,

La parte dedicata alla customizzazione ed al mondo delle special; i piloti che si preparano ad affrontare una nuova stagione; il mondo del collezionismo; l’area destinata allo shopping e a vere e proprie occasioni, per acquistare tutto il necessario per spostarsi in maniera adeguata, sicura e glamour; l’intrattenimento ed e un fitto calendario di workshop e convegni sono gli altri elementi che ne caratterizzeranno il programma.

In qualità di evento internazionale inoltre le aziende che vorranno partecipare a Roma Motodays 2021 potranno usufruire dei finanziamenti, a fondo agevolato e perduto, previsti da SACE-SIMEST in seguito alla crisi sanitaria in corso.