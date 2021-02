SEAT Leon TGI, la hatchback a metano è ordinabile sul mercato italiano

SEAT Leon TGI è arrivata. Il 2021 della casa di Barcellona inizia all’insegna delle tecnologie di propulsione alternative e, accanto al debutto delle inedite versioni eTSI mild hybrid ed e-HYBRID plug in, nuova Leon è ora disponibile con l’apprezzata motorizzazione TGI alimentata a metano.

Con la base clienti più giovane del mercato e oltre 2,4 milioni di unità vendute delle tre precedenti generazioni, la nuova Leon proietta SEAT in un ecosistema fatto di propulsioni ibride, servizi di connettività e nuove tecnologie legate ai sistemi di assistenza alla guida. Grazie al design reso inconfondibile dal SEAT light Concept, la vettura possiede tutte le caratteristiche per ritagliarsi un ruolo da protagonista in un sotto-segmento caratterizzato da un cliente che ambisce alla sportività e al dinamismo che contraddistinguono le berline compatte, ora anche a metano.

La nuova SEAT Leon alimentata a metano monta il motore 1.5 TGI da 130CV abbinato al cambio automatico DSG 7 marce. La vettura integra tre serbatoi per il metano con un volume netto complessivo di 17,3 kg, che garantiscono alla nuova SEAT Leon un’autonomia di 440 km completamente a metano, che si estende a 600 km considerando il serbatoio di benzina da 9 litri.

L’omologazione monovalente della nuova Leon TGI a metano comporta inoltre importanti benefici fiscali, oltre ai vantaggi legati alle possibilità di accesso in zone urbane regolate da stringenti vincoli di accesso. Il motore 1.5 TGI utilizza inoltre il ciclo Miller, permettendo di ottimizzare prestazioni, consumi ed emissioni, con emissioni di CO 2 in ciclo WLTP che si attestano a 107-118 g/km e un consumo di carburante che si attesta a 6,0-6,6 m3/100 km.

La nuova Leon 1.5 TGI 130 CV DSG è disponibile in abbinamento a tutti gli allestimenti presenti in gamma ed è già ordinabile con un prezzo a partire da 21.550 Euro* o da 159 Euro al mese e un anticipo di 4.050 Euro.

Nuova SEAT Leon TGI, senza anticipo e Senza Impegno

Forte del successo riscosso dalla campagna SEAT Senza Impegno dell’estate con il SUV compatto Arona come protagonista, SEAT Italia inizia il 2021 spingendo le motorizzazioni alternative della quarta generazione di SEAT Leon. Così, i clienti SEAT possono fruire dei vantaggi della gamma ibrida di nuova SEAT Leon, il modello con la base clienti più giovane del mercato, grazie alla formula Senza Impegno a partire da 299€** al mese (TAN 4,99% - TAEG 6,02%) con anticipo zero, senza alcun tipo di vincolo, poiché dopo il primo mese l’auto può essere restituita senza penali, e con una dotazione che include fari a LED, SEAT Virtual Cockpit, cerchi in lega da 16”, Climatronic e Front e Lane Assist.