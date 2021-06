SEAT MÓ eScooter 125 debutta sul mercato italiano

La mobilità sta cambiando e sono sempre di più le persone che ora vivono e lavorano a in ambienti urbani. Allo stesso tempo, il desiderio di un approccio più personalizzato al trasporto si fa sempre più forte. Così, pur rimanendo fedele alla produzione di automobili, consapevole delle nuove esigenze di mobilità dei clienti, SEAT ha deciso di abbracciare il cambiamento, ampliando la gamma di prodotti per meglio adeguarsi ai mutamenti in atto.

“Il mondo sta cambiando e così devono cambiare anche gli approcci alla mobilità, in particolare negli ambienti urbani”, ha dichiarato Lucas Casasnovas, Direttore SEAT MÓ. “SEAT MÓ eScooter 125 mostra la determinazione del marchio e il suo desiderio di soddisfare le esigenze dei clienti. È una mossa audace, ma necessaria”.

SEAT MÓ eScooter 125 è il primo scooter completamente elettrico del brand di Barcellona, progettato per assicurare praticità e semplicità per chi deve affrontare il traffico urbano, ma non solo. In un momento in cui il modo di spostarsi delle persone sta cambiando, con un impatto diretto non solo sui cittadini ma anche sulla progettazione e sviluppo urbanistico di ampie aree cittadine, SEAT si pone l’obiettivo di diventare l’alleata di cui i centri urbani hanno bisogno, contribuendo a rendere la mobilità più efficiente, sostenibile e sicura. Proprio in quest’ottica, il brand ha inaugurato poco meno di un anno fa CASA SEAT.

Situata nel cuore di Barcellona, CASA SEAT è un omaggio fatto dal marchio alla città che l’ha vista nascere più di 70 anni fa. Questo spazio è stato creato con l’obiettivo di diventare l’hub della mobilità urbana targata SEAT. Gestita dalla business unit SEAT MÓ, il marchio è pronto ad affrontare le sfide della vita moderna attraverso la co-creazione di soluzioni con il contributo di diversi stakeholder.

Già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6.750 Euro, grazie agli incentivi statali SEAT MÓ eScooter 125 è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione e con la possibilità di fruire di una formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo.

Ideale per affrontare l'ambiente urbano

Sotto il design moderno e compatto, SEAT MÓ eScooter 125 è un veicolo progettato per rispondere alle esigenze di una nuova generazione e rappresenta un modo accessibile e comodo per spostarsi nelle aree urbane ed extraurbane. Alimentato da un motore elettrico da 7 kW (picco di potenza da 9 kW), equivalente a un motore a combustione da 125 cc, lo scooter assicura un’accelerazione e una velocità massima ideali per affrontare l’ambiente urbano.

Le modalità di guida selezionabili (Eco, City, Sport) sono perfette per adeguare lo stile di guida a ogni condizione di utilizzo, mentre la batteria facilmente ricaricabile semplifica al massimo la fruibilità quotidiana. La funzionalità di connessione rende SEAT MÓ eScooter 125 una parte integrante della vita di tutti i giorni, studiato appositamente per l’atmosfera urbana.

La possibilità di scegliere tra tre colori opachi, contraddistingue e caratterizza SEAT MÓ eScooter 125 dal resto dei prodotti della categoria, evidenziandone l’aspetto elegante e stiloso.

Inoltre, grazie all’apposita app per smartphone My SEAT MÓ, SEAT MÓ eScooter 125 offre livelli di controllo ancora maggiori, permettendo di accedere a diverse funzioni che renderanno più facile l’utilizzo quotidiano.

Una volta scaricata e registrata, l’app può essere collegata a SEAT MÓ eScooter 125, consentendo l’accesso a una serie di funzioni e a ulteriori informazioni sul veicolo, in modo da non dimenticare mai più dove si è parcheggiato il proprio SEAT MÓ eScooter 125, nemmeno negli ambienti urbani più trafficati, grazie alla capacità dell'app di localizzare lo scooter in tempo reale; in caso di necessità, è possibile perfino accendere e spegnere il veicolo semplicemente premendo un pulsante, attraverso la digital key.

L’app apre anche un mondo di nuovi dati e informazioni a portata di mano: lo stato della batteria e i livelli di autonomia sono tutti accessibili in tempo reale. SEAT MÓ eScooter 125 è uno scooter che offre un approccio innovativo alla mobilità personale, rendendo più semplice e conveniente attraversare le strade delle nostre città.

SEAT MÓ eScooter 125 è progettato e prodotto a Barcellona in collaborazione con Silence, azienda produttrice di veicoli elettrici.

Design

SEAT MÓ eScooter 125 mostra l’audacia e la determinazione del marchio nel soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti mentre cercano di spostarsi per le nostre strade urbane: sotto il suo design moderno e compatto si nascondo un veicolo sviluppato per rispondere alle esigenze di mobilità, proponendo un metodo di trasporto accessibile, sostenibile e conveniente.

Il design “step-through” (con pedana aperta) offre la comodità di accesso che ogni scooter urbano richiede.

SEAT MÓ eScooter 125 vanta un display digitale che fornisce le informazioni e i dati più importanti tra cui velocità, livello di ricarica della batteria, temperatura di batteria, modalità di guida, velocità media e autonomia residua. Tutto in modo chiaro.

Le dimensioni di SEAT MÓ eScooter 125 modello sono: altezza 1.559 mm (1.093 mm senza parabrezza), larghezza 722 mm (la misura perfetta per sfrecciare tra le strade trafficate) e lunghezza 2.026 mm, assicurando lo spazio sufficiente per una seduta confortevole per il conducente, oltre a lasciare posto anche per un passeggero posteriore che può godere di un senso di sicurezza maggiore grazie alle maniglie colorate.

Inoltre, SEAT MÓ eScooter 125 sfoggia un look definito da linee affilate, sottolineato dalle forcelle verticali anteriori, dal cerchio anteriore in metallo fuso da 15” e da 14” il posteriore, con un interasse pari a 1.427 mm. Insieme agli indicatori di direzione integrati nello scudo frontale, il faro anteriore full LED, di forma rotonda e circondato dalle luci diurne, conferisce un’immagine determinata al frontale di eScooter125, mentre quello posteriore a LED, sempre dal look accattivante, segue il profilo del motociclo e aggiunge un tocco di raffinatezza al posteriore.

La struttura bicolore conferisce grande dinamismo a SEAT MÓ eScooter 125, con un look reso ancora più audace dai colori opachi disponibili per la verniciatura: Rosso Fuoco, Grigio Alluminio o Bianco Ossigeno. Tre tonalità che conferiscono allo scooter elettrico uno stile sportivo e fresco. Il sellino bicolore grigio e nero di SEAT MÓ eScooter 125 separa visivamente la zona destinata al conducente da quella per il passeggero, mentre le cuciture in rosso si abbinano al colore vivace del mezzo elettrico.

SEAT MÓ eScooter 125 si contraddistingue anche per la sua praticità. Sotto il sellino si nasconde infatti un ampio spazio di stivaggio, una caratteristica di design a cui il marchio ha prestato grande attenzione, proprio come succede per le auto. Potendovi riporre comodamente due caschi, questo spazio assicura poi una grande flessibilità, perché consente di portare con sé tutto quello di cui si può avere bisogno in viaggio.

Al posto di guida, un parabrezza anteriore protegge dal vento, deviando il flusso di aria oltre il conducente. Inoltre, SEAT MÓ eScooter 125 dispone di due cavalletti, uno laterale e uno centrale per agevolare sia la sosta temporanea sia il rimessaggio, a casa come in viaggio.

Propulsore e telaio: per muoversi a zero emissioni

Man mano che il mondo cambia e sempre più persone si spostano a vivere nelle aree urbane, cresce la necessità di fornire approcci diversi alla mobilità personale.

L’elettrificazione è la chiave per fornire ciò che il futuro richiede, ma non è sempre pratico utilizzare le autovetture come mezzo di trasporto, motivo per cui SEAT MÓ eScooter 125 si adatta perfettamente al futuro mix di veicoli.

Lo scooter è alimentato da un avanzato motore elettrico capace di erogare 7 kW di potenza (9 kW di potenza massima), pari alla classe di potenza a cui appartengono i motocicli con motore termico da 125 cc, e 240 Nm di coppia alla ruota. Integrato nella ruota posteriore, il propulsore offre le prestazioni necessarie quando si attraversano le strade cittadine, raggiungendo una velocità massima di 95 km/h, ma soprattutto consente a SEAT MÓ eScooter 125 d’imprimere un’accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi, un dato del tutto paragonabile alle performance offerte dagli scooter a combustione di categoria 300cc . Ideale per gli spostamenti a bassa velocità, nelle continue ripartenze del traffico urbano.

Poter offrire dinamismo e piacere di guida di SEAT MÓ eScooter 125 sono importanti quanto poter offrire praticità ed efficienza. Appena si aziona l’acceleratore, lo scooter tira fuori tutta la sua personalità.

Le prestazioni sono ottenute in parte grazie al peso ridotto di soli 152 kg di SEAT MÓ eScooter 125, che rendono il mezzo incredibilmente reattivo e facilmente manovrabile quando le strade sono congestionate, aiutando i motociclisti a raggiungere la loro destinazione il più rapidamente, senza stress e piacevolmente possibile. SEAT MÓ eScooter 125 include anche una retromarcia, per rendere le manovre più semplici, soprattutto quando si parcheggia.

L’e-scooter monta ruote anteriori da 120/70-15 e posteriori da 140 / 70-14 con dischi freno da 260 mm e 240 mm rispettivamente, e ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori per garantire una guida ottimale, oltre a integrare un sistema di frenata combinato CBS per assicurare che l’azione frenante sia sempre ripartita correttamente fra anteriore e posteriore. SEAT MÓ eScooter 125 vanta inoltre tre diverse modalità di guida: Eco, City e Sport, in modo che il cliente possa selezionare la migliore corrispondenza alle proprie esigenze.

In modalità Eco, velocità e accelerazione dell’eScooter vengono limitate, permettendo così di risparmiare e di circolare in modo più rilassato, preservando la carica della batteria e massimizzandone la durata. La modalità City permette al guidatore di avere una velocità controllata, conferendo al veicolo un buon livello di prestazioni e un consumo più equilibrato. Infine, in modalità Sport, accelerazione e velocità aumentano, mettendo a disposizione il massimo delle performance e frenate più rigenerative. SEAT MÓ eScooter 125 porta la funzionalità a un altro livello grazie al suo pacco batteria estraibile e facilmente trasportabile.

Il pacco batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica da 5,6 kWh pesa poco più di 40 kg e fornisce un'autonomia fino a 137 km con una singola carica in base al ciclo di test ufficiale WLTP.

La batteria può essere caricata quando è ancora montata sul veicolo, ma può anche essere rimossa da SEAT MÓ eScooter 125 e collegata alla presa domestica. Per la ricarica completa collegandosi alla rete domestica sono necessarie dalle 6 alle 8 ore.

Accessori che rendono il viaggio più semplice e sicuro

La gamma di accessori esclusivi SEAT MÓ possono contribuire ad aumentare la praticità, il comfort e la sicurezza di SEAT MÓ eScooter 125. Disponibile su richiesta è per esempio il parabrezza più alto, che allontana il flusso d’aria e consente un’esperienza di viaggio all’insegna della tranquillità. Anche la coperta per le gambe, che garantisce invece comfort totale indipendentemente dalle condizioni atmosferiche è disponibile su richiesta, così come i guanti sia invernali, sia estivi. I conducenti saranno così pronti a guidare SEAT MÓ eScooter 125 in qualsiasi stagione.

La praticità di SEAT MÓ eScooter 125 spicca grazie a uno scomparto posteriore da 39 litri (che può essere montato in tutta semplicità usando l’apposito supporto), per cui lo spazio di stivaggio già di per sé di dimensioni generose, può essere ulteriormente ampliato. E con la cover porta cellulare, i clienti possono sistemare il proprio dispositivo in totale sicurezza, proteggendolo dagli agenti atmosferici, in una posizione facilmente visibile.

Come per ogni modello SEAT, la sicurezza è un aspetto imprescindibile. Ecco perché sono disponibili anche due tipologie di casco (integrale o jet aperto con visiera), che sottolineano ancora una volta la grande attenzione rivolta a stile, qualità e sicurezza. Infine, una volta scesi da SEAT MÓ eScooter 125 il blocco freno a disco di alta qualità con cavo a spirale, disponibile su richiesta, garantisce piena sicurezza e tranquillità. Senza dimenticare, infine, l’accattivante Smart Light, fissata al casco. Progettato per aumentare la sicurezza fungendo da luce di stop aggiuntiva, il dispositivo integra un accelerometro che rileva la diminuzione della velocità sia in frenata, sia in rilascio dell’acceleratore. Ma non è finita qui.

In caso si dovesse essere coinvolti in un incidente, la Smart Light invia un messaggio al telefono dell’utente per verificare le condizioni di quest’ultimo. In caso di mancata risposta entro un minuto, il dispositivo chiama automaticamente i soccorsi e invia una notifica ai contatti di emergenza con la posizione. E quando il sole tramonta, il dispositivo intelligente lampeggia rendendo SEAT MÓ eScooter 125 più visibile agli altri utenti della strada.