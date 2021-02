SEAT Tarraco: la versione 2.0 TSI 245 CV DSG disponibile anche in Italia

La gamma di Tarraco, il family SUV di SEAT, si amplia con l’ingresso a listino del potente propulsore 2.0 TSI 245 CV DSG, per un’esperienza di guida caratterizzata da una cambiata fluida, rendendo di fatto il modello ancora più potente e performante e l’esperienza di guida ulteriormente piacevole. Se a questo si aggiunge inoltre il sistema di trazione integrale intelligente 4Drive, si ottiene un SUV in grado di offrire una guida ancor più sicura sia su asfalto, sia in condizioni più impegnative.

SEAT Tarraco TSI 245 CV DSG 4Drive abbina un motore TSI turbo da quattro cilindri 2.0 litri in grado di erogare ben 245 CV (180 kW) di potenza e 370 Nm di coppia con una trasmissione DSG a sette rapporti, per un’auto in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 228 km/h.

Progettata e sviluppata a Barcellona, presso lo stabilimento SEAT di Martorell, e in produzione a Wolfsburg dalla scorsa settimana, SEAT Tarraco 2.0 TSI 245 CV DSG arriverà nelle concessionarie italiane in questo primo trimestre dell’anno.

Allestimenti ed equipaggiamenti

Il propulsore più potente di SEAT Tarraco è disponibile in abbinamento agli allestimenti top di gamma FR ed Xcellence nella versione a 5 o 7 posti, offrendo ai clienti un’ulteriore possibilità di adattare la vettura alle proprie esigenze.

La dotazione di serie della versione più sportiva e dinamica del family SUV Tarraco, ovvero l’allestimento FR, include di serie il sistema di Navigazione con display touch da 9,2”, SEAT Connect con Online infotainment e Media & Internet, cerchi in lega “Exclusive Cosmo Grey 37/1” da 19”, mancorrenti al tetto e cornici finestrini laterali neri, vetri posteriori oscurati e spoiler al tetto, specchietti esterni colore grigio FR, i paraurti sportivi, Park Assist, sistema di accesso senza chiave Kessy entry, i sedili anteriori supersportivi bucket in tessuto, pedaliera in alluminio e nuovo volante sportivo multifunzione con logo FR, regolazione elettrica sedile conducente con funzione memory, battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati, sterzo progressivo, SEAT Drive profile con selettore “Driving experience”, ambient light bianca nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, pacchetto cromature interne, e sistema di rilascio sedili seconda fila meccanico, oltre a dotazioni come SEAT Virtual Cockpit, Climatronic 3 zone, SEAT Full LED con coast-to-coast posteriore, welcome light e infine indicatori di direzione posteriori dinamici. I sistemi di assistenza alla guida di serie su Tarraco FR, compresi nel pacchetto Safe & Driving Pack M, sono Adaptive Cruise Control con front assist, sistema di rilevazione di pedoni e ciclisti e sistema di riconoscimento dei segnali stradali, che si aggiungono al sistema di chiamata di emergenza e-Call e Lane Assist, di serie già dalla versione Style.

La versione Xcellence spicca invece per ricche dotazioni di serie mirate a soddisfare clienti che puntano maggiormente su tecnologia e connettività. Tra queste, il sistema di Navigazione con display touch da 9,2” e il SEAT Connect con Online infotainment e Media & Internet, cerchi in lega “Exclusive Machined 37/1” da 19” AERO, mancorrenti al tetto e cornici finestrini laterali, modanature laterali cromate, vetri posteriori oscurati, portellone elettrico con sistema “handsfree”, park assist, videocamera posteriore, sistema di accesso senza chiave Kessy entry, sedili sportivi dedicati in tessuto con inserti in Alcantara marrone, battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati, volante multifunzione con pin Xcellence, sterzo progressivo, SEAT Drive profile con selettore “Driving experience”, ambient light bianca nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, oltre al SEAT Virtual Cockpit, Climatronic 3 zone, SEAT Full LED con coast-to-coast posteriore, welcome light e gli indicatori di direzione posteriori dinamici. Come per la versione FR, Tarraco Xcellence offre di serie il Safe & Driving Pack M, che include Adaptive Cruise Control con front assist, sistema di rilevazione di pedoni e ciclisti e sistema di riconoscimento dei segnali stradali, che si aggiungono al sistema di chiamata di emergenza e-Call e Lane Assist, di serie già dalla versione Style.

SEAT Tarraco TSI 245 CV DSG: i prezzi

SEAT Tarraco TSI 245 CV DSG Xcellence ha un prezzo di listino a partire da 45.050 Euro chiavi in mano, mentre la versione sportiva FR è disponibile da 45.900 Euro chiavi in mano.

Grazie al contributo del marchio e dei concessionari SEAT, la performante versione di SEAT Tarraco è offerta a 38.400 euro chiavi in mano per la versione Xcellence, mentre la versione FR è ordinabile da 39.200 euro chiavi in mano, sempre con due anni di garanzia aggiuntiva o fino ad un massimo di 40.000 km totali inclusi.