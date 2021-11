Škoda Enyaq iV vince il "Volante d'oro" 2021 come Migliore SUV Elettrico

Škoda Enyaq iV ha trionfato all’edizione 2021 dell’ambito premio automotive “Volante d’oro”. I lettori del magazine Auto Bild e del quotidiano Bild am Sonntag hanno inizialmente selezionato il SUV Škoda tra i tre finalisti della categoria dei Sport Utility Elettrificati. In seguito, dopo i test drive al Lausitzring, Enyaq iV ha conquistato anche la giuria di esperti.

Thomas Schäfer, CEO di Škoda Auto, commenta: “Il Volante d’oro 2021 a Enyaq iV dimostra che da vera Škoda, il nostro primo SUV 100% elettrico ha saputo conquistare tanto i lettori quanto la giuria di esperti. Da parte di tutta Škoda vorrei ringraziare per il prestigioso premio. Una cosa è chiara: Enyaq iV è solo l’inizio di un nuovo capitolo che molto presto proseguirà con nuovi modelli elettrici”.

In questa edizione del “Volante d’oro”, che premia le migliori innovazioni in campo automotive degli ultimi dodici mesi, i lettori hanno potuto scegliere i veicoli preferiti tra una selezione di 70 modelli, per la prima volta distinti tra motori a combustione ed elettrici – ad esempio, tramite le due categorie SUV e SUV elettrici. In totale, sono stati conferiti dodici premi.

In una rosa di sette candidati, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno votato perché Škoda Enyaq iV accedesse alla finale insieme ad altri due modelli nella categoria dei SUV elettrici. Questo ha permesso al primo SUV 100% elettrico Škoda di qualificarsi per i test dinamici al circuito di Lausitzring in ottobre. La giuria ha fatto le proprie valutazioni su ogni nuovo modello basandosi su diversi criteri, inclusi la gestione di guida, la spaziosità e la visibilità totale. La giuria ha concluso che Enyaq iV offre il migliore pacchetto completo nel segmento dei SUV elettrici.

Il primo SUV 100% elettrico di Škoda detta lo standard

ENYAQ iV è il passo avanti più significativo per il Costruttore boemo nell’implementazione della strategia di transizione verso la mobilità elettrica. È il primo modello Škoda a essere basato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen. Škoda Enyaq iV offre tutta l’abitabilità tipica del Brand, amplificata dalle caratteristiche del pianale MEB, in un corpo vettura dal design accattivante e coinvolgente. All’interno, le nuove Design Selection sostituiscono i tradizionali allestimenti, mentre una struttura di optional chiara e comprensibile permette di configurare la propria auto ideale in pochi click. Enyaq iV è disponibile con trazione posteriore o integrale e vanta un’autonomia di oltre 500 chilometri* di autonomia nel ciclo WLTP, aspetto che lo rende il compagno perfetto nei lunghi viaggi.

Il settimo Golden Steering Wheel nella storia di Škoda

Il primo “Volante d’oro” è stato assegnato da Bild am Sonntag nel 1976. La principale rivista automotive d’Europa, Auto Bild, si è unita nel 2009. Škoda può vantare sette premi nel corso degli anni. La storia di successo è iniziata nel 1999 con la prima generazione di Fabia, mentre la seconda generazione ha bissato la vittoria nel 2007. La seconda generazione di Octavia ha vinto il premio nel 2004, mentre nel 2008 è stato il turno della seconda generazione di Superb. Karoq ha ricevuto il prestigioso premio nel 2017, seguito da Kamiq nel 2019.