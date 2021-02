Škoda Enyaq SPORTLINE iV amplia la gamma del nuovo SUV 100% elettrico

In Škoda, quando SPORTLINE si aggiunge al nome di un modello significa tradizionalmente avere un’auto dal look sportivo e con maggior dinamismo. I clienti potranno scegliere Enyaq SPORTLINE iV con tre opzioni di propulsione.

Il motore elettrico di Škoda Enyaq SPORTLINE iV 60 aziona le ruote posteriori, produce 132 kW e ha una coppia massima di 310 Nm. La sua batteria ha una capacità di 62 kWh (58 kWh netti) e consente un'autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP. Il modello Enyaq SPORTLINE iV 80 è equipaggiato con la batteria più grande da 82 kWh (77 kWh netti) e può percorrere più di 520 km nel ciclo WLTP. Il motore posteriore produce 150 kW. La stessa batteria è montata anche su Enyaq SPORTLINE iV 80x. Grazie a un secondo motore elettrico montato sull’asse anteriore, questo SUV è dotato di trazione integrale, ha una potenza di 195 kW ed eroga una coppia massima di 425 Nm. L'autonomia massima di questa variante raggiunge i 500 km nel ciclo WLTP.

Eccellente dinamica di guida

Indipendentemente dal fatto che sia dotato di trazione posteriore o integrale, Škoda Enyaq iV vanta un'elevata coppia massima che, per via delle caratteristiche del motore elettrico, è immediatamente disponibile quando si preme il pedale dell'acceleratore. Il SUV offre quindi un'eccellente dinamica di guida. Ciò è particolarmente evidente in Enyaq iV SPORTLINE grazie alle sospensioni sportive specifiche del modello, di serie, con assetto abbassato di 15 mm all'anteriore e di 10 mm al posteriore. La velocità massima per le tre varianti di motorizzazione è di 160 km/h, limitata elettronicamente. Dettagli di design di alta qualità sottolineano il look sportivo di Enyaq SPORTLINE iV sia all'interno sia all'esterno. Ovviamente anche le versioni SPORTLINE saranno prodotte nello stabilimento principale di Škoda a Mladá Boleslav, facendo di Enyaq iV l’unico modello sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen a essere costruito in Europa fuori dalla Germania.

Dettagli sportivi della carrozzeria nera e fari full LED Matrix

I numerosi elementi di design in colore nero lucido della versione SPORTLINE rendono il potente Škoda Enyaq iV ancora più dinamico. A ciò contribuiscono la vistosa calandra, le cornici dei finestrini, le barre sul tetto e il diffusore nel paraurti posteriore, così come la scritta Škoda e gli stemmi sul portellone. Le robuste protezioni laterali sono in tinta con la carrozzeria. Enyaq SPORTLINE iV è dotato di una grembialatura anteriore specifica per il modello e di loghi SPORTLINE sui passaruota anteriori. I grandi cerchi in lega bruniti Vega da 20 pollici o Betria da 21 pollici esaltano l'aspetto del SUV, entrambi con un esclusivo design SPORTLINE.

Enyaq SPORTLINE iV è dotato di gruppi ottici full LED Matrix Škoda Crystal Lightning di serie. Ogni modulo abbagliante Matrix è composto da 24 LED, che possono essere controllati individualmente e consentono al conducente di mantenere gli abbaglianti sempre accesi senza disturbare gli altri utenti della strada. Questa tecnologia intelligente spegne automaticamente i singoli segmenti del fascio luminoso quando la telecamera sul parabrezza rileva veicoli, persone e oggetti che riflettono la luce.

SPORTLINE, una specifica Design Selection

Con il lancio di Enyaq iV, Škoda ha introdotto un nuovo concept di interni: le Design Selection. Queste si ispirano agli ambienti abitativi moderni e utilizzano colori e materiali perfettamente coordinati. I designer di interni hanno creato una Design Selection specifica per Enyaq SPORTLINE iV. La tappezzeria e il rivestimento del tetto sono prevalentemente neri. La plancia è rivestita in pelle sintetica nera con cuciture grigie a contrasto ed è dotata di finiture a effetto carbonio, che si trovano anche sui pannelli delle portiere. I tappetini con profili grigio sport sono perfettamente coordinati con il resto degli interni.

La Design Selection SPORTLINE comprende anche esclusivi sedili sportivi neri con appoggiatesta integrati, rivestiti in tecnofibra ArtVelours e con bordatura grigia. Il volante sportivo multifunzione a tre razze è di serie e permette di controllare numerose funzioni del veicolo grazie a nuovi pulsanti e rotelle zigrinate. La corona del volante rivestita in pelle presenta cuciture grigie a contrasto, mentre la razza inferiore ha un badge con la scritta SPORTLINE. I pedali sono in look alluminio e arricchiscono ulteriormente la Design Selection SPORTLINE.