Škoda: arrivano le nuove motorizzazioni EVO su gran parte della gamma

Prosegue il graduale passaggio dei modelli Škoda alle rinnovate motorizzazioni omologate secondo la recente normativa Euro 6d sulle emissioni. La compatta Fabia è ora disponibile con il tre cilindri 1.0 TSI 95 CV abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il grande SUV Kodiaq e l’ammiraglia Superb ricevono il nuovo 2.0 TDI EVO 200 CV che sostituisce il precedente 190 CV. La nuova Superb Scout, con estetica off-road, assetto rialzato e protezioni per il sotto-scocca, è ora proposta anche con motorizzazione 2.0 TDI EVO 150 CV DSG in abbinamento alla sola trazione anteriore.

Nel corso dell’anno, la gamma di modelli Škoda è interessata da un graduale passaggio alla nuova normativa sulle emissioni Euro 6d. Tutti i motori, benzina e TDI, sono stati aggiornati per migliorare l’efficienza complessiva, riducendo gli attriti e migliorando le emissioni, grazie anche a nuove tecnologie di depurazione.

La compatta Škoda Fabia è ora proposta nella motorizzazione 1.0 TSI 95 CV, abbinata al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Fabia 1.0 TSI 95 CV DSG è proposta nelle versioni Twin Color, Design Edition e MonteCarlo con carrozzeria berlina e nelle versioni Design Edition e ScoutLine con carrozzeria Wagon. I rispettivi listini partono da 18.430 euro e 19.230 euro.

Il grande SUV Kodiaq riceve il nuovo 2.0 TDI EVO 150 CV DSG, dotato di tecnologia di “twin dosing” per il trattamento dei gas di scarico. Questa tecnologia permette una riduzione degli ossidi di azoto fino all’80% rispetto al motore di precedente generazione, a parità di potenza. KODIAQ 2.0 TDI EVO 150 CV DSG è proposto nelle versioni Ambition, Executive, S-TECH, Style, SportLine e SCOUT, anche con trazione 4x4, con prezzi a partire da 35.150 euro.

Per i modelli Kodiaq e Superb è ora disponibile il nuovo 2.0 TDI EVO 200 CV DSG che sostituisce il precedente 190 CV e riceve le stesse tecnologie per la riduzione delle emissioni della versione da 150 CV. Il nuovo motore è proposto su Kodiaq unicamente con trazione integrale 4x4 a controllo elettronico, Superb è invece disponibile anche a trazione anteriore con carrozzeria berlina e Wagon. Škoda Kodiaq 2.0 TDI 200 CV DSG 4x4 è proposto nelle versioni Style, SportLine e Scout, mentre Superb è disponibile nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. I listini dei due modelli partono rispettivamente da 43.520 euro e 40.600 euro.

Infine, la nuova variante Scout di Superb Wagon, presentata nel 2019 in occasione dell’aggiornamento del modello, è ora proposta anche con motorizzazione 2.0 TDI EVO 150 CV DSG in abbinamento alla sola trazione anteriore. Destinata a chi cerca l’immagine avventurosa e robusta di Superb Scout, ma non ha necessità della trazione integrale, mantiene inalterate le protezioni sotto la scocca e l’assetto rialzato, oltre alla dotazione specifica che include tra le altre anche i cerchi da 18”, i fari full LED in tecnologia Matrix e i sedili anteriori riscaldabili. Il listino parte da 43.950 euro.