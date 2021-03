La collezione primavera-estate 2021 di smart: ecco fortwo EQ mattrunner e fortwo cabrio suitegrey

smart manda in passerella la collezione primavera-estate 2021, due nuove limited edition che vanno ad arricchire la lunga tradizione di serie speciali firmate smart. Le nuove protagoniste si chiamano mattrunner e suitegrey e si distinguono per la ricca dotazione di equipaggiamenti e un look distintivo e dal carattere forte.

Realizzata su base pulse e disponibile in soli 300 esemplari EQ fortwo mattrunner è una piccola ‘freccia d’argento’ caratterizzata da una livrea in silver matt, che ne sottolinea la sportività. Uno stile reso ancora più incisivo dai cerchi in lega BRABUS da 16’’ e la consolle in carbon look. Tra le dotazioni di serie troviamo anche la telecamera con sensori di parcheggio, i fari full LED, il tetto panorama e il winter package con sedili riscaldabili. Il pacchetto Exclusive arricchisce ulteriormente la dotazione di serie della EQ fortwo mattrunner. La nuova limited edition è già disponibile negli smart center a partire da 30.695 euro per versione con caricatore di bordo da 4,6 kW, 31.195 per la versione da 22 kW.

Con la primavera smart ritorna un bestseller di grande successo, la suitegrey, disponibile solo in versione cabrio, in due differenti combinazioni cromatiche: total white e total grey, entrambe caratterizzate dall’inconfondibile capote grey firmata BRABUS tailor made. Grigia come i cerchi BRABUS da 16’’ che ne enfatizzano il carattere. Sviluppata su base prime, la EQ fortwo cabrio suitegrey offre un vantaggio cliente di oltre il 60% rispetto alla dotazione di accessori. Tra i numerosi elementi di serie, salgono infatti a bordo il winter package con sedili riscaldabili, il bundle telecamera con sensori di parcheggio, le luci ambient, lo smart media system connect e i fari full LED. Solo 200 gli esemplari disponibili, con prezzi a partire da 34.195 con caricabatterie da 4,6 kW (34.695 con caricabatterie da 22 kW).