Arriva la stazione di ricarica ultraveloce per auto elettriche

In Cina è stata costruita ed è già in funzione la prima stazione di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici. L'area di servizio dedicata solo alle auto vetture alla spina è dotata di pannelli solari, colonnine di ricarica, sistemi di stoccaggio dell'energia e tester per le batterie.

Situata a Ningbo, metropoli da 7 milioni di abitanti, questa modernissima stazione è in grado di ricaricare fino a 20 auto contemporaneamente impiegando appena 8 minuti. I conducenti delle auto in sosta per la ricarica possono controllare l'avanzamento del rifornimento di energia e la "salute" del proprio veicolo attraverso una semplice app per smartphone.

I pannelli solari sul tetto della stazione di servizio contribuiscono a fornire l'energia necessaria alla ricarica delle auto. Lo sviluppatore di quest'area di servizio dedicata alle auto elettriche, Nebula Technology intende diffondere queste stazioni di ricarica ultra-veloci nelle città di grandi e medie dimensioni della Cina. Soltanto a Ningbo, ne sono previste una cinquantina nei prossimi cinque anni, e ben 12 saranno operative già entro il 2023.

In Cina, dove i veicoli elettrici sono numerosissimi (solo nel 2021 ne sono stati venduti 6,75 milioni) e costano molto meno rispetto a quelli che si trovano in circolazione in Europa e nel resto del mondo, si stanno compiendo enormi passi per ovviare a tutte le sfide imposte dalla mobilità elettrica, in particolar modo quelle legate all'autonomia e ai tempi di ricarica. Non è difficile immaginare che questo tipo di stazioni possano sbarcare a breve anche nel Vecchio Continente, dando nuovo impulso alla mobilità elettrica, che ultimamente non sta vivendo un momento semplice.