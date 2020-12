Subaru annuncia l'introduzione di un nuovo veicolo full electric

Programmato per l’introduzione nel mercato entro il 2025, il full electric vehicle di Subaru sarà un SUV di medie dimensioni, simili a quelle della Subaru Forester

Subaru Europe, la sussidiaria di Subaru Corporation in Europa, ha confermato che l’azienda si sta preparando per il lancio di un veicolo completamente elettrico.

Programmato per l’introduzione nel mercato entro il 2025, il full electric vehicle di Subaru sarà un SUV di medie dimensioni, simili a quelle della Subaru Forester. Sarà costruito su una piattaforma condivisa con Toyota. Ulteriori informazioni verranno condivise nel prossimo anno. La notizia sottolinea gli sforzi di Subaru per ridurre la sua impronta ambientale in Europa e soddisfare una crescente domanda di propulsori alternativi.

Segnala anche il secondo passo verso l’elettrificazione del marchio in Europa, dopo aver recentemente lanciato varianti mild-hybrid di tre modelli principali nella regione, dove Impreza e-BOXER, Subaru XV e-BOXER e Forester e-BOXER oggi rappresentano il 60% del volume delle vendite.