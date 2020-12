Nuova Subaru BRZ Ultimate Edition: edizione speciale in sole 35 unità per l'Italia

Per celebrare l’ultimo model year per l’Europa della sua sportiva a trazione posteriore, Subaru Italia ha deciso di lanciare la BRZ Ultimate Edition, una versione speciale disponibile per il mercato italiano in soli 35 esemplari numerati.

Questa versione nasce per celebrare un modello iconico della Casa delle Pleiadi. Sin dalla fase di progettazione, l’obiettivo degli ingegneri è stato creare un’auto punto di riferimento per ciò che concerne il puro piacere di guida grazie alla trazione posteriore, il peso estremamente contenuto e un’impareggiabile maneggevolezza dovuta anche alle dimensioni compatte dell’auto. Queste caratteristiche, che hanno fatto della Subaru BRZ un modello di successo, vengono elevate in questa versione speciale e limitata.

Equipaggiamento esclusivo

Subaru BRZ Ultimate Edition nasce con lo scopo di coinvolgere i sensi di chi guida: vista, udito e tatto. Le modifiche di prodotto hanno portato a un’estetica unica, un nuovo sound e una qualità di guida ulteriormente affinate. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza nel proprio settore: Brembo®, Sachs, OZ, Remus, Pirelli.

La prima novità che risalta alla vista di questa vettura sono i cerchi in lega forgiati di colore oro che evocano le imprese sportive del marchio a sei stelle e si sposano alla perfezione con la vernice Blue Pearl. Si tratta di Cerchi OZ® racing Alleggerita da 18” caratterizzati da un peso estremamente ridotto (solo 7,7 kg), inferiore a quello dei cerchi da 17” delle altre versioni standard della BRZ.

Subito dietro, le pinze di colore rosso con scritta bianca dell’impianto frenante Brembo® sono immediatamente riconoscibili e garantiscono la massima performance in frenata. Un’altra eccellenza che si aggiunge al pacchetto di elementi distintivi di questa Ultimate Edition sono le sospensioni Sachs. Già presenti anche nella precedente versione speciale Gunma, si confermano la scelta perfetta per l’assetto della sportiva nipponica. Il nuovo terminale di scarico Remus® è stato appositamente studiato per la Subaru BRZ e con il diametro maggiorato dei due terminali e il sound migliorato incrementa la sportività della vettura.

Questa Ultimate Edition viene dotata di pneumatici Pirelli PZERO NERO GT XL 225/40 R 18 92Y, un pneumatico studiato per le auto sportive con focus sulla costanza delle prestazioni e del comfort per tutto l’arco di utilizzo. La mescola ha un contenuto equilibrato di silicio per migliorare il carattere sportivo del prodotto, sia in condizioni di asciutto che di bagnato, senza compromettere la resa chilometrica. Venendo commercializzata nel periodo invernale, per permettere di guidare questa Ultimate Edition in massima sicurezza fin da subito, Subaru Italia include inoltre nell’offerta prodotto un treno di ruote composte da pneumatici invernali e cerchi da 17” Dark Metallic.

Anche all’interno questa edizione finale si distingue dalle versioni precedenti. Gli interni riprendono le tonalità della livrea esterna con sedili sportivi Blue e Nero in Pelle e Alcantara®. Il volante, il cambio, la leva del freno a mano e i pannelli porta riprendono la colorazione dei sedili attraverso finiture di pregio che arricchiscono l’abitacolo. Un battitacco dedicato che riporta il nome di questa versione limitata e il numero identificativo rende infine i 35 esemplari di Subaru BRZ Ultimate Edition univocamente riconoscibili.

Il prezzo al pubblico della versione finale della sportiva di casa Subaru è di 39.900 €, comprensivo della vernice metallizzata WR Blue Pearl e del ricco equipaggiamento esclusivo.