Subaru Forester compie 25 anni e festeggia col model year 2022

Il 2022 segna un anniversario storico per Subaru, che festeggia il 25° anno dal lancio di Forester. Da allora, questo iconico modello capace di anticipare le mode del mercato quale antesignana degli odierni SUV, è stato scelto da oltre 4,5 milioni di clienti nel mondo, 357.000 in Europa e 27.500 in Italia, ottenendo più di 90 premi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

Dopo l’arrivo della quinta generazione che ha visto l’esordio del sistema ibrido per la Casa delle Pleiadi, la Forester si rinnova con il MY22 che porta con sé importanti novità che la rendono ancor più attrattiva sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista tecnologico con nuove caratteristiche che aumentano la sicurezza, il comfort e il piacere di guida.

Su tutta la gamma il design esterno è stato ripensato attraverso modifiche che hanno reso più sportivo e aggressivo il look del SUV. In particolare il design frontale trasmette maggiore solidità e robustezza grazie al rinnovato design dei gruppi ottici che lasciano più spazio alla griglia frontale, aumentata nelle dimensioni.

4DVENTURE

Anche con il nuovo model year si ripresenta la versione 4DVENTURE, specificamente ideata per tutti gli amanti delle attività outdoor che si contraddistingue per un look sportivo e intraprendente, donando alla Forester ancora più personalità e rendendola perfetta per l’avventura e per chi ama lo sport e le attività all’aperto.

La nuova 4DVENTURE è caratterizzata da una serie di dettagli che rendono unico il design sia interno che esterno. A farla da padrone sono gli inserti orange che risaltano sul nero del paraurti anteriore e posteriore, dei profili laterali e delle barre al tetto. Nero che domina la griglia frontale, contorna i rinnovati fari fendinebbia dalla forma esagonale e impreziosisce i cerchi in lega da 18”. Questi due colori infine si fondono nello speciale badge e-BOXER che compare sul portellone posteriore e sotto gli specchietti.

All’interno dell’abitacolo l’orange torna a risaltare sui profili delle bocchette di ventilazione e del cambio ed impreziosisce le cuciture di plancia, volante, portiere e sedili. Questi ultimi, come già sulla Outback 4DVENTURE, sono in tessuto idrorepellente e, insieme ai tappetini e alla vasca baule waterproof, permetteranno di immergersi in ogni scenario con la massima spensieratezza.

EyeSight v4

La nuova Forester 22MY è ora dotata del più avanzato sistema di supporto alla guida di casa Subaru, l’EyeSight Driver Assist Technology, il sistema di prevenzione delle collisioni con telecamere stereo di Subaru capaci adesso di monitorare un campo visivo ancora più esteso e quasi raddoppiato. Con il quarto aggiornamento tecnico, alle molteplici funzioni già presenti sul precedente model year, si aggiungono due importanti novità che evidenziano ancora una volta la grandissima attenzione alla sicurezza da parte di Subaru. Sicurezza che si dimostra essere sempre più un elemento distintivo del brand a 6 stelle.

Autonomous Emergency Steering

Quando l’intervento del Pre-Colision Braking Assist non è sufficiente, si utilizza la stereo camera e il radar posteriore per identificare le linee della carreggiata e valutare se c’è spazio sufficiente per evitare una possibile collisione. Se ci sono le condizioni di sicurezza, il sistema aiuta ad evitare la collisione attraverso una sterzata automatica di supporto.

Lane Centring Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control

Il sistema Lane Centring Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control riduce la fatica e lo stress del guidatore riconoscendo le linee di corsia e/o il veicolo che ci precede per assistere la sterzata mantenendo il veicolo al centro della corsia.

e-Active Shift Control

Con il model year 22 su tutta la gamma si aggiunge l’e-Active Shift Control, funzione che si attiva mentre il veicolo è in modalità Sport: quando il guidatore, prima dell’inserimento in curva, affonda il pedale del freno, viene simulata una scalata di marcia con il duplice effetto di aumentare il freno motore in curva e favorire l’uscita con una pronta accelerazione grazie al regime motore già prossimo al regime di coppia massima.

X-MODE

Con 220 millimetri di altezza da terra, la Forester è perfettamente a suo agio anche in fuoristrada, con il valore aggiunto della doppia funzione X-MODE (con le modalità “SNOW/DIRT” e “DEEP SNOW/MUD”) che offre ora funzioni migliorate, adatte a una varietà di condizioni meteorologiche e stradali. Con il MY22 è stata aggiunta una funzione di controllo che ripristina il sistema X-MODE, con la possibilità di reinserirsi automaticamente quando la velocità del veicolo scende sotto i 35 km/h, consentendo ai conducenti di concentrarsi maggiormente sulla guida senza dover azionare nuovamente l'interruttore.

Gesture Control

Il Driver Monitoring System, è stato ulteriormente migliorato. Sulle versioni Style, 4DVENTURE e Premium è disponibile una nuova funzione che consente al conducente di utilizzare i gesti per regolare l'impostazione della temperatura dell'aria. Questo riduce la quantità di movimento degli occhi del conducente e consente la regolazione dell'aria condizionata senza toccare il pannello. Nello specifico, l’apertura della mano porterà ad un aumento della temperatura, mentre la chiusura della stessa indicherà all’auto di diminuire la temperatura impostata.

e-BOXER

La nuova Forester MY22 è equipaggiata con powertrain e-BOXER, il sistema di propulsione Subaru di nuova generazione che combina un’unità elettrica con i due pilastri della tecnologia Subaru: il motore BOXER e il Symmetrical AWD. Si tratta di un 4 cilindri a iniezione diretta da 2 litri (capace di sviluppare una potenza di 150 CV da 5.600 a 6.000 g/1’ e una coppia di 194 Nm a 4.000 g/1’), il cui 80% dei componenti è stato rinnovato, combinato con un motore elettrico inserito all’interno della trasmissione Lineartronic capace di sviluppare 16,7 CV di potenza e 66 Nm di coppia.

L’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente. Il BOXER è posizionato, per sua configurazione, molto in basso, mentre la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l'asse posteriore. Questa disposizione contribuisce ad un centro di gravità ancora più basso con una migliore distribuzione del peso tra anteriore e posteriore del veicolo restituendo al guidatore quell’inconfondibile feeling di guida che contraddistingue le auto del marchio nipponico.

Subaru Forester e-BOXER: allestimenti e prezzo

La Subaru Forester e-BOXER viene commercializzata in quattro allestimenti Free, Style, Premium e 4DVENTURE. I primi tre differiscono sulle dimensioni dei cerchi in lega (da 17’ piuttosto che da 18’) sull’interno in pelle o in tessuto o sui vetri posteriori “privacy”, ma non per quello che riguarda la sicurezza preventiva, attiva e passiva. La versione 4DVENTURE oltre ad essere perfetta per l’avventura, è un allestimento a cui non manca nulla. Infatti offre l’intera dotazione di serie della PREMIUM ad esclusione dei sedili in pelle, sostituiti dal nuovo rivestimento sportivo idrorepellente, della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati. È disponibile con due colorazioni che ne esaltano ancora di più i dettagli: Crystal White Pearl e Magnetite Grey Metallic.

La nuova Forester MY22 È già disponibile in tutti concessionari della rete Subaru a partire da 37.750€.