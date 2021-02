Nuova Subaru Outback MY21: un concentrato di estetica, tecnologia e sicurezza

Introdotta sul mercato nel 1995, la Outback con il MY21 è giunta oggi alla sua sesta serie ed il costante sviluppo l’ha portata a trasformarsi da una station-wagon in una crossover-SUV, perfettamente in linea con l’evoluzione dei gusti della clientela internazionale.

I tecnici, i designers, gli uomini del marketing Subaru con questa vettura hanno avuto ben in mente l’idea di realizzare un veicolo che accompagnasse i propri clienti nella loro quotidianità e che fosse coerente con il loro stile di vita. Un eccellente dinamismo, garantito dalla trasmissione Subaru Symmetrical AWD e dal motore Boxer, spazio e comfort a bordo con una immagine esterna ben rappresentativa di queste funzioni.

La nuova Subaru Outback MY21 è un “contenitore” dove all’estetica si unisce indissolubilmente la “sostanza” delle più avanzate tecnologie, in grado di garantire i più elevati standard sia in termini guidabilità che di sicurezza: attiva, passiva, preventiva.

Le sensazioni che trasmette al pilota stimolano la sua curiosità, incoraggiandolo ad allargare i propri orizzonti per esplorare nuovi itinerari.

Il team di progettazione di Subaru con la Outback MY21 ha realizzato un SUV in grado di accompagnare i propri clienti sia nei loro spostamenti quotidiani, che a fare shopping o ad andare in vacanza, con l’esclusività di poter svolgere queste attività utilizzando un’unica vettura e per un lungo lasso di tempo.

La nuova Subaru Outback MY21 mantiene la filosofia costruttiva tipica della casa delle Pleiadi ovvero la famosa trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD (brevetto Subaru) ed il motore Boxer, il tutto costantemente sviluppato avendo come obiettivo costante il rispetto per l’ambiente.

La trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD assicura i più elevati livelli di tenuta di strada, manifestando tutte le sue capacità quando l’aderenza diventa precaria, come ad esempio sull’acciottolato umido, sull’asfalto bagnato o sulle strade innevate o fangose e quindi in tutte quelle condizioni che si possono incontrare nell’uso quotidiano della propria vettura.

Il brillante motore di questa vettura, abbinato al cambio automatico Lineartronic, le consente di rimanere divertente e piacevole da guidare. Si muove bene sia in città, come nei percorsi extraurbani. Ha delle indiscutibili doti dinamiche, rimanendo in grado di trasportare al meglio persone e cose, in un ambiente confortevole e silenzioso, accogliente ed elegante, con finiture di elevata qualità e con un vano di carico adeguato.

La nuova Subaru Outback MY21 rispecchia le esigenze della clientela di oggi, più attenta ed informata, che desidera guidare una vettura affidabile, durevole nel tempo ma particolarmente attenta alla sicurezza sia dei propri passeggeri che di quanti circolano attorno a lei quali: le altre auto, i pedoni ed i ciclisti.

Divertente da guidare, ma contemporaneamente rispettosa dell’ambiente con ridotte emissioni. Tutto ciò mantenendo le doti tipiche di una vettura Subaru: un’elevata guidabilità, sicurezza attiva e passiva ai massimi livelli ed un comfort tali da rendere il tempo trascorso a bordo piacevole, confortevole e sicuro.

La nuova Subaru Outback MY21 utilizza la piattaforma SGP (Subaru Global Platform) che ha portato a rilevanti incrementi in termini di rigidità dello chassis. La sua struttura, a cui sono stati aggiunti pannelli ed elementi volti ad incrementarne la resistenza alla torsione e alla flessione, ha aumentato ulteriormente la sicurezza passiva in caso di collisioni frontali, laterali e posteriori potendo scaricare sull’intera struttura le forze che si generano in caso di urto.

La sicurezza è nel DNA della Subaru che si è da sempre avvalsa di materiali e tecnologie d’avanguardia. Con l’utilizzo dei più moderni e sofisticati sistemi di assistenza alla guida è stato possibile, alla nuova Subaru Outback MY21, soddisfare standard di sicurezza ancora più elevati.

Sistema EyeSight

L’esclusivo sistema EyeSight, di serie su tutti gli allestimenti, è stato oggetto di importanti aggiornamenti ed evoluzioni. I tecnici della Subaru hanno analizzato un grande numero di dati relativi ad incidenti stradali, che sono stati valutati ed utilizzati per rendere questo sistema sempre più in grado di supportare il pilota nella guida “reale” di tutti i giorni. Chi guida ha la possibilità di concentrare la sua attenzione alla strada, godendo appieno delle qualità dinamiche della sua nuova Subaru, rendendo il viaggio sicuro, confortevole e divertente.

Motore Subaru Outback MY21

La nuova Subaru Outback MY21 utilizza il motore Boxer a benzina da 2,5l FB25, profondamente modificato per essere in regola con i nuovi standard (ciclo WLTP) di misurazione delle emissioni. Obiettivo raggiunto modificando o migliorando quasi il 90% dei suoi componenti, primo tra tutti il sistema di iniezione del carburante che passa da “indiretto” a “diretto”. Ne hanno tratto vantaggio sia l’erogazione della potenza, che la curva di coppia, a beneficio di un funzionamento più fluido, rotondo e con emissioni e consumi ridotti.

Le importanti modifiche introdotte con questa nuova versione del motore FB25, hanno portato anche ad un alleggerimento dell’unità. Minor peso significa una massa minore da accelerare o frenare con indiscutibili benefici in termini di performance e di riduzione dei consumi. La maggior silenziosità e l’incremento di coppia motrice hanno reso più piacevoli e confortevoli i viaggi riducendo l’affaticamento del pilota e dei suoi ospiti.

In aggiunta alle modifiche al motore, l’adeguamento alle norme sulle emissioni di particolato, ha comportato l’adozione sulla colonna dello scarico di un nuovo filtro GPF (Gasoline Particulate Filter).

La nuova gestione dell’impianto di raffreddamento del motore, ha ridotto il tempo necessario al raggiungimento dell’ottimale temperatura di esercizio, soprattutto in ambienti con basse temperature, a vantaggio anche di un più rapido comfort all’interno dell’abitacolo.

Sistema SI-DRIVE

Per meglio adattare le prestazioni della Outback ai differenti scenari di viaggio, il pilota può utilizzare il sistema SI-DRIVE.

Può optare tra due differenti curve di erogazione della potenza del motore, premiando l’efficienza o il dinamismo:

Intelligent Mode (I): Viene accresciuta l’efficienza e la riduzione dei consumi a beneficio di un minor impatto ambientale. L’erogazione della potenza è fluida e progressiva.

Sport Mode (S): L’accelerazione è più pronta, garantendo maggior divertimento di guida e performance più sportiveggianti.



Il pilota può attivare l’SI-DRIVE molto semplicemente dato che gli basta premere un tasto posto sulla razza di destra del volante e l’attivazione della funzione richiesta viene evidenziata nel display posto tra contagiri e tachimetro.

Subaru Outback MY21: i prezzi

La nuova Subaru Outback MY 21 è offerta in tre diverse versioni con allestimenti, optional e prezzi diversi tra loro. La versione Style parte da 42.750 euro, la versione Adventure da 45.000 euro e la versione Premium da 48.750.