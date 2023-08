Consegnate 60 Subaru XV e-BOXER alla Polizia di Stato

Subaru Italia ha consegnato 60 Subaru XV e-BOXER alla Polizia di Stato. Le auto in livrea d’istituto saranno a disposizione dei Reparti della Polizia Stradale che operano su tutto il territorio nazionale.

"Con questa consegna prosegue il lungo connubio tra Subaru e le Forze dell’Ordine dello Stato Italiano - scrive in una nota Nicola Torregiani, Presidente e CEO di Subaru Italia -. Siamo fornitori delle Forze dell'ordine sin dal 1999 di autovetture allestite in livrea d’istituto con annessi pacchetti manutentivi pluriennali. Ad oggi abbiamo consegnato oltre 6.500 autovetture in 23 anni di collaborazione. Si tratta di un grande onore e, allo stesso tempo, motivo di orgoglio".

"La qualità e la versatilità dei nostri prodotti - prosegue la nota - li rendono ideali per i differenti utilizzi dei vari Corpi dello Stato che ne hanno sempre apprezzato le caratteristiche di robustezza, anche per impieghi estremamente gravosi grazie all’ottimo comportamento del veicolo in situazioni complicate. Inoltre l’efficiente gestione della manutenzione e la puntualità dei servizi forniti sono certamente un plus che ci porta ad essere scelti come fornitori della P.A.".

Subaru XV e-BOXER

La nuova Subaru XV è uno dei primi due modelli ad essere equipaggiata con powertrain e-BOXER, il sistema di propulsione che combina un’unità elettrica con i due pilastri della tecnologia Subaru: il motore BOXER e il Symmetrical AWD. Con il Subaru e-BOXER è presente una versione specifica del cambio Lineartronic all’interno del quale è integrato il motore elettrico alimentato da una Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, un Convertitore DC-DC e un Inverter.

Diverse novità arricchiscono l’ultima versione della best seller della Casa delle Pleiadi, prima fra tutte il design che si aggiorna senza stravolgere le apprezzate linee del modello. Oggetto principale del restyling è il rivisitato frontale dell’auto: una rinnovata mascherina, un nuovo disegno del paraurti, più pronunciato, e un cofano più spiovente caratterizzano ancor più sportivamente le linee di Subaru XV.