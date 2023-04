Nuova Abarth 500e: 6.000 ore per ricreare il "rombo" dello Scorpione

Abarth continua a stupire ed emozionare tutti gli Abarthisti del mondo con la sua Nuova Abarth 500e e la sua esclusiva funzione Sound Generator che la rende unica nel segmento delle Hot Hatch elettriche. La nuova vettura completamente elettrica si aggiunge alla gamma dello Scorpione e integra un esclusivo Sound System sviluppato da un team di Sound Designer dedicato in collaborazione con Sound Design Studio. Il sound design, il suo sviluppo e l'integrazione sono stati realizzati presso il dipartimento italiano NVH (Noise Vibration and Harshness) di Stellantis, la stessa entità che ha validato il sound dello storico impianto di scarico Abarth, il Record Monza.

Il progetto è durato circa due anni, con circa 6 mesi di lavoro continuativo. Sono state necessarie più di 6.000 ore analizzando e creando il suono perfetto per ogni fase dell'esperienza di guida con un team di diverse persone coinvolte nel progetto. Il Direttore Tecnico ha seguito la fase gestionale del progetto e il coordinamento dei vari stakeholder. Inoltre, gli specialisti NVH hanno lavorato sul miglioramento del suono, concentrandosi sia sulla parte creativa sia su quella tecnologica del processo di creazione del suono, seguendo le diverse fasi, dallo sviluppo del software alla creazione del suono stesso.

Parte dei test e degli studi sonori sono stati effettuati in una camera semi-anecoica, una stanza appositamente progettata per essere isolata dall'ambiente circostante al fine di effettuare misurazioni accurate e affidabili relative al rumore. Grazie al pavimento riflettente, è possibile ricreare una superficie acusticamente riflettente, come una strada. Specifiche caratteristiche rendono la camera semianecoica perfettamente silenziosa, permettendo così ai fonici di discriminare il rumore dall'intero ambiente.

Per ottenere un rendimento perfetto e il più vicino possibile a quello originale, il suono attuale del motore a benzina Abarth è stato registrato durante tutte le diverse fasi dell'esperienza di guida: accelerazione, decelerazione, frenata, curve veloci e molto altro. Sono state inoltre effettuate specifiche calibrazioni sonore. Le registrazioni sono state poi attentamente analizzate attraverso strumenti e processi tecnici dedicati per estrarre tutte le frequenze distintive di Abarth, che ne costituiscono il DNA, al fine di creare un nuovo sound in una matrice virtuale arricchita da toni aggiuntivi.

La matrice è stata testata offline in studio e sull'auto statica attraverso varie iterazioni e configurazioni per ottenere la miscela perfetta dell'output. In particolare, grazie al software, la matrice adatta le varie componenti del suono per ottenere il miglior risultato immersivo per il conducente. Ulteriori suoni sono stati stratificati sulla matrice per fondere il suono storico di Abarth con il feeling futuristico che si trova sulla Nuova Abarth 500e.

Un punto importante è stato bilanciare attentamente il Sound Generator per fornire al guidatore la più piacevole esperienza di guida anche a velocità elevate, rispettando i vincoli di omologazione per l'inquinamento acustico e garantendo un suono realistico.

Infatti, l'intensità del Sound Generator System è direttamente proporzionale alla velocità di guida della vettura, e il suono viene a tutti gli effetti elaborato diversamente attraverso l'altoparlante posteriore esterno. Si va dall'IDLE, dove il motore è alla minima potenza e il generatore di suoni replica il suono dello scarico Record Monza al minimo, alle SIGNATURE, che variano in base alla velocità, mantenendo la timbrica tipica delle Abarth con motore a scoppio. In breve, le SIGNATURE contengono tutte le informazioni che diamo all'amplificatore: dal minimo alle progressive velocità, accensione e spegnimento.

La nuova Abarth 500e è in grado di offrire tutte le caratteristiche di un'auto di lusso in soli 3,6 metri senza rinunciare all'irriverenza insita nel DNA del Marchio. Grazie al Sound Generator, è l'unica Hot Hatch in grado di evocare il sound della storica ICE e di fornire la potenza acustica di un motore ICE sportivo che raggiunge i limiti consentiti dai regolamenti di omologazione.

Il "rombo" Abarth del Sound Generator può essere attivato e disattivato dal guidatore quando l'auto è ferma attraverso le impostazioni del quadro strumenti.