SUV Citroën C3 Aircross: gamma ampliata col nuovo Diesel BlueHDi 110 S&S

Arricchita da poco in Italia con la versione RIP-CURL, ora la gamma di SUV Citroën C3 Aircross rinnova la sua offerta di motorizzazioni inserendo un nuovo motore Diesel della famiglia BlueHDi.

Si tratta della motorizzazione BlueHDi 110 S&S abbinata di serie al cambio manuale a 6 rapporti. Motore compatto di ultima generazione, con 4 cilindri, cilindrata di 1.499 cm3 e testata a 16 valvole. Turbo Diesel Common Rail, con Stop&Start è in grado di erogare 110 CV di potenza massima. Un motore efficiente e parsimonioso, ideale per i tragitti quotidiani e per le lunghe percorrenze, che offre un piacere di guida di alto livello, prestazioni eccezionali e consumi ridotti. Particolare attenzione è stata posta dai tecnici per rendere questo motore sempre più compatibile con l’ambiente, in linea con le normative sulle emissioni di CO2. Adotta infatti un sistema antinquinamento che riduce notevolmente le emissioni di CO2 e i fattori inquinanti e di conseguenza limita anche i consumi.

Omologato Euro 6.2, di ultima generazione, il motore BlueHDi 110 S&S di SUV C3 Aircross è in grado di emettere appena 94g di CO2/km e ridurre i consumi su terreno misto a soli 3,6 lt/100 km, che scendono a 3,2 lt/100 km su terreno extra-urbano. Con 10 CV in più rispetto alla precedente motorizzazione, affianca la più potente versione Diesel da 120 CV abbinata di serie al cambio automatico EAT6 (BlueHDi 120 S&S EAT6).

La gamma motori è completata dai due alimentazione benzina, entrambi 1.2 PureTech Stop&Start, da 110 cv e 130 cv, quest’ultimo abbinato al cambio automatico a 6 rapporti. Il nuovo motore BlueHDi 110 S&S è disponibile su tutte le versioni di SUV Citroën C3 Aircross ed ha un prezzo di listino che parte da 20.400 euro, lo stesso del precedente motore da 100 CV che va a sostituire.

SUV C3 Aircross

SUV Citroën C3 Aircross si distingue nel segmento dei SUV compatti grazie al suo stile unico e personalizzabile, l’abitabilità di riferimento, la modularità senza paragoni, 12 sistemi di assistenza alla guida e 4 tecnologie di connettività che facilitano la vita a bordo. Per la sua versatilità, SUV C3 Aircross è un modello che conquista sia giovani famiglie sia clienti di ogni età che trovano in lui un partner ideale per una vita attiva. Ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort®, SUV C3 Aircross risponde alle tendenze degli stili di vita contemporanei, invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita. SUV Citroën C3 Aircross si distingue per la personalità forte, fresca e decisamente originale, valorizzata da un’ampia scelta di personalizzazioni. Il SUV Citroën C3 Aircross ha tutte le qualità di un SUV robusto e protettivo, grazie alla sua altezza dal suolo, la posizione di guida rialzata, le ruote di grandi dimensioni e passaruota con profili a contrasto, protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio, barre al tetto. D'altro canto, la personalità di SUV C3 Aircross ne rispecchia il carattere deciso, pronto ad esprimersi al meglio sia in ambito urbano che su strade extra-urbane. Grazie alla sua capacità di modulare la motricità attraverso l’opzionale GRIP CONTROL con HILL ASSIST DESCENT, SUV Citroën C3 Aircross può avventurarsi fuori dalla città e dai sentieri battuti, per una reale versatilità di guida. Questo la rende ideale in tutte le situazioni: per l’uso in città, per le attività sportive e per il tempo libero all’aperto.