Suzuki Across debutta sul mercato italiano con la Yoru Web Edition

Da oggi è possibile prenotare online Suzuki Across Yoru Web Edition, che segna il debutto del nuovo SUV ibrido plug-in di Hamamatsu sul mercato italiano.

Suzuki presenta in anteprima, attraverso il suo web store, una serie limitata, che precede l’arrivo del modello presso la Rete dei Concessionari. Across Yoru Web Edition è realizzata in 12 esemplari e offre un’occasione da non perdere per mettersi per primi al volante di un’auto tecnologicamente all’avanguardia, elegante ed esclusiva.

Linee decise e abbinamenti cromatici unici

L’allestimento Yoru (termine giapponese che indica la notte e la sua eleganza) si caratterizza esternamente per il tetto e le calotte degli specchietti silver, abbinati con tre tinte della carrozzeria, tutte metallizzate: Bianco, Nero, Blu. La personalizzazione Web Edition si completa con cerchi in lega leggera da 19 pollici con finitura total black lucida, che richiama la finitura dei passaruota e delle barre al tetto. Il quadro si completa con dettagli esterni sportivi e decisi, come i fari full LED, i fendinebbia, lo skid plate anteriore vetri privacy posteriori oscurati e i retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato, oltre che riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Versatilità ed eleganza

L’abitacolo di Across Yoru è accogliente, spazioso e moderno, con dettagli rifiniti in materiale pregiato. Plancia, pannelli delle porte, sedili e bracciolo centrale sono realizzati con materiali pregiati e sono studiati per offrire agli occupanti il massimo in termini di praticità e qualità della vita in viaggio. Tutti i sedili sono riscaldabili, compresi quelli posteriori, al pari della corona del volante. Il sedile del guidatore è regolabile elettricamente. Il climatizzatore automatico bi-zona con modalità S-Flow è in grado di ottimizzare automaticamente il flusso d’aria in base al numero e alla posizione dei passeggeri rilevati a bordo, a vantaggio del comfort e dell’efficienza complessiva.

Across dispone di un impianto d'infotainment multistandard con schermo touch da 9 pollici, che supporta Apple CarPlay®, Android Auto® e MirrorLink® e integra il sistema Bluetooth®. Nel quadro strumenti, digitale o analogico, a scelta del Ciente, un secondo display a colori da 7 pollici configurabile a piacere correda la strumentazione.

La tecnologia al servizio della sicurezza

Oltre che sul fronte connettività, Suzuki Across Yoru impiega le tecnologie più evolute anche in ottica sicurezza, fornendo un’assistenza puntuale ed efficace al guidatore per limitare il rischio di incidenti e rendere ogni spostamento più sereno.

Nel dettaglio la vettura è dotata dei sistemi: “attentofrena” (PCS – Pre-Collision System) - frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti; “guidadritto” (LTA – Lane Tracing Assist) - mantenimento attivo della cor-sia di marcia; “restasveglio” (VSW – Vehicle Sway Warning) - monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del guidatore; “occhioallimite” (RSA – Road Sign Assist) - riconoscimento dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, con eventuale adeguamento dell’andatura a essi, in combinazione con il cruise control; “guardaspalle” (BSM – Blind Spot Monitor) - monitoraggio degli angoli ciechi, con opposizione al cambio di corsia in presenza di altri mezzi-; “vaipure” (RCTA – Rear Crossing Traffic Alert) - monitoraggio degli angoli ciechi in manovra in retromarcia; “nontiabbaglio” (AHB – Automatic High Beam) - commutazione automati-ca abbaglianti-anabbaglianti in funzione del traffico; “fermolì” (PKSB – Parking Support Brake) - arresto automatico dell’auto in manovra quando sta per urtare un ostacolo fisso.

La massima espressione dell’ibrido

Suzuki Across, tecnicamente definibile come ibrida plug-in, è di fatto una vettura dotata di un’autonomia in modalità elettrica che la avvicina alle vetture puramente elettriche, con il vantaggio della estesa autonomia garantita dal motore termico che annulla del tutto l’effetto di ansia da ricarica che invece attanaglia chi guida un’auto a batterie, senza motore termico. Across presenta due motori elettrici, il primo posto sull’asse anteriore e il secondo sull’asse posteriore, con potenze rispettivamente di 182 e 54 CV.

Queste due unità sono coadiuvate da un terzo motogeneratore, che svolge le funzioni di ISG (Integrated Start Generator) e fa dunque da alternatore, motorino di avviamento e, in caso di necessità, fornisce coppia aggiuntiva per la trazione.

Il motore termico è a quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson, un ciclo ideato sin dagli albori della storia dell’automobile, in cui la corsa utile di espansione è più lunga della corsa passiva di compressione, garantendo così un aumento dell’efficienza termodinamica. Il propulsore è alimentato da un sistema di doppia iniezione mista, diretta ed indiretta. La sua potenza è di 185 cavalli, mentre l’efficienza termica è del 41%, ben superiore alla maggior parte delle unità a benzina tradizionali, che si fermano intorno al 35%. I motori elettrici ricevono invece l’energia necessaria da un pacco di batterie da 18,1 kWh.

Across è progettata per muoversi in modalità elettrica. Il motore termico dà forza motrice alle ruote solo quando si accelera con decisione o si procede ad andatura sostenuta. Nelle altre situazioni resta spento o si avvia solo, a richiesta, per ricaricare le batterie.

Prestazioni da vera sportiva

La potenza massima dell’intero sistema motoproulsivo di ACROSS è di 306 CV. Grazie all’eccezionale motricità e alla grande efficienza del reparto trasmissione, Suzuki ACROSS scatta da 0 a 100 in soli 6 secondi, un tempo da autentica sportiva. Per un’auto ibrida, però, gli obiettivi in termini di performance sono anche altri ed Across è in grado è far registrare valori strabilianti pure riguardo all’autonomia assicurata dagli accumulatori: è in grado infatti di garantire fino a 98 km di autonomia in elettrico sui percorsi urbani e 75 km nel ciclo misto (valori WLTP). Grazie al motore termico, poi, si annulla il problema dell'esaurimento della carica: nessuno stop forzato a limitare la libertà di viaggiare di chi sceglierà la nuova Across.

Elettrica sempre, ibrida all'occorrenza

Una centralina gestisce in modo integrato il sistema ibrido in base alla modalità di guida selezionata dal pilota tra le quattro a sua disposizione:

• EV - è la modalità in cui si avvia l’auto di default ed è quella che la fa fun-zionare come una vera e propria vettura elettrica;

• Auto EV/HV - questa modalità vede l’elettronica di controllo comandare il passaggio automatico dalla modalità elettrica a quella ibrida, in base allo stato di carica della batteria, allo stile di guida e al tipo di percorso affron-tato;

• HV - la funzione prevede l’impiego combinato del motore termico e di quello elettrico per esprimere il massimo delle prestazioni;

• CHG - è la modalità di ricarica, che attiva il motore termico per ripristinare la carica delle batterie in assenza di una presa di corrente. Ciò permette di creare i presupposti per poter viaggiare in un secondo tempo in moda-lità elettrica, come durante un trasferimento autostradale seguito poi da un tragitto urbano.

Versatilità totale con la trazione integrale elettrica

Across è equipaggiata come da tradizione Suzuki e come, in opzione, tutto il resto della gamma del marchio di Hamamatsu da una trazione integrale che, con la sua flessibilità, esalta la versatilità unica di questo modello. L’architettura del sistema ibrido consente di sfruttare il motore elettrico posteriore per ottenere uno schema 4x4 sui generis, privo di collegamento meccanico tra i due assi e capace di funzionare anche senza che sia necessario attivare il motore termico. La ripartizione della coppia è gestita in modo automatico e intelligente dall’ AWD Integrated Management (AIM) e può variare dal 100% / 0% ant/post al 20% / 80% ant/post. In condizioni di bassa aderenza si può selezionare anche la funzione Trail, che agisce come un differenziale autobloccante, frenando le ruote che hanno perso aderenza e favorendo la spinta da parte di quelle in presa. Il sistema adegua all’occorrenza sia l’erogazione di potenza sia il comportamento del cambio per ottenere la motricità ideale. La trazione 4x4 è sempre disponibile e non viene meno neppure in caso di abbassamento della carica. In questo caso il motore termico si attiva per portare agli accumulatori l’energia utile al motore posteriore.

Acquisto a portata di click

Prenotare Across Yoru Web Edition è molto semplice. L’operazione si svolge attraverso il web store Suzuki, con procedure guidate, collaudate e affidabili, che garantiscono una sicurezza assoluta e la massima riservatezza nelle transazioni. Una volta all’interno della piattaforma di e-commerce, raggiungibile dal menu principale della home page del sito www.suzuki.it occorre selezionare la concessionaria preferita e prenotare l’auto versando 500 euro di acconto tramite PayPal, carte prepagate, carte di credito o di pagamento. Dopo un’e-mail di conferma, il Cliente viene quindi ricontattato dal Concessionario prescelto per definire le fasi finali dell’acquisto, oltre ai tempi e alle modalità consegna. Across Yoru può essere acquistata in questo periodo a 47.900 Euro in caso di rottamazione, grazie agli incentivi Suzuki abbinati a quelli previsti per le vetture le cui emissioni di CO2 rientrano nella fascia 21-60 g/km.