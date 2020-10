Suzuki Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid: Porte Aperte il 17 e il 18 ottobre

Dopo un settembre che ha regalato a Suzuki Italia tre record storici, relativi alle auto immatricolate in un mese (ben 4.966 esemplari), alla quota di mercato su base mensile (attestatasi al 3,18%) e alla crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+ 97,69%), la gamma di Hamamatsu continua a proporre, in esclusiva nel panorama italiano, vetture ibride e, al contempo, a trazione integrale 4x4 AllGrip.

Proprio per soddisfare meglio la grande curiosità dei Clienti, sabato 17 e domenica 18 ottobre i concessionari Suzuki saranno protagonisti di un weekend di Porte Aperte. Questa apertura sarà battezzata “Aperti per te” e darà modo ai visitatori di osservare in tutta tranquillità le auto, conoscerne le caratteristiche uniche e scoprire i vantaggi promozionali che le riguardano. Negli showroom avranno un posto privilegiato Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, in questi giorni al centro di iniziative dedicate che propongono ai Clienti il prezzo di 19.900 Euro (i.p.t. e vernice metallizzata escluse) nel caso di S-Cross Hybrid Easy e 20.950 Euro (i.p.t. e vernice metallizzate escluse) nel caso di Vitara Hybrid Cool.

In questi giorni i SUV Suzuki sono anche al centro di una campagna pubblicitaria, che sottolinea la natura Hybrid e il carattere 4x4 di questi due modelli, come per il resto della gamma, sempre rispettosi dell’ambiente e inarrestabili in abbinamento alla trazione integrale 4x4 Allgrip.