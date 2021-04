Suzuki Jimny Pro entra a listino in configurazione autocarro

La celebre trazione integrale inseribile 4x4 AllGrip Pro, con marce ridotte, e l’eccellente capacità di carico, ne fanno il mezzo ideale sia per i professionisti dell’off-road, che per gli appassionati della vita all’aria aperta

Da venerdì 2 aprile, entra nel listino di Suzuki Italia Auto Jimny Pro, in configurazione autocarro, con due posti e un ampio vano di carico posteriore separato dall'abitacolo da una solida rete divisoria di sicurezza.

Suzuki Jimny Pro ripropone lo spirito originario dei suoi inarrestabili antenati, che con il loro peso ridotto, un’agilità eccezionale e la trazione integrale garantiscono, da oltre cinquant’anni, una mobilità straordinaria, anche nelle condizioni più sfidanti.

Con l’evoluzione, nel tempo, di queste caratteristiche iconiche in chiave moderna, Jimny Pro vanta un’attitudine impareggiabile ad adattarsi a qualsiasi impiego professionale, pronto ad accompagnare su ogni terreno gli appassionati di fuoristrada, così come gli amanti degli hobby e degli sport all’aria aperta.

Tutto di serie

Suzuki Jimny Pro è proposto in unico allestimento a 18.700 Euro IVA esclusa, 23.400 Euro IVA inclusa chiavi in mano. Ad eccezione delle verniciature speciali BiColor, l’allestimento prevede tutti i contenuti di serie, senza la necessità di ulteriori optional. Standard, infatti, i fari con sistema di abbaglianti automatici “nontiabbaglio”, i fendinebbia, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore, il Cruise Control e i sistemi ADAS di assistenza alla guida.

Jimny Pro è infatti equipaggiato, di serie, dai sistemi “guidadritto” (avviso di superamento della corsia), “occhioallimite” (il riconoscimento dei segnali stradali), “attentofrena” (la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni) e “restasveglio” (il monitoraggio dei colpi di sonno).

Per la guida in fuoristrada e su tutti i tratti in forte pendenza entrano in azione i dispositivi “partifacile” (hill hold control) e “scendisicuro” (hill descent control). Di serie anche il sistema di sicurezza e localizzazione eCall, in grado di mettere in contatto i passeggeri con i soccorsi in caso di emergenza o, in caso di incidente grave, di lanciare automaticamente una richiesta di aiuto segnalando la posizione della vettura.

Jimny Pro, unico e inarrestabile

Suzuki Jimny Pro ha caratteristiche uniche, che gli permettono di distinguersi nel segmento dei veicoli commerciali leggeri così come nell’interno panorama automobilistico.

Jimny Pro è un autentico fuoristrada di dimensioni ultracompatte. La sua lunghezza complessiva è di 3.645 mm, gli sbalzi sono ridotti e gli angoli caratteristici sono eccezionali: quello di attacco, di uscita e di dosso misurano rispettivamente 37, 49 e 28 gradi e consentono di affrontare con disinvoltura anche i terreni più accidentati, complice un'altezza minima da terra di 21 cm.

Le forme squadrate della carrozzeria permettono una chiara percezione degli ingombri in manovra e negli spazi stretti, garantendo allo stesso tempo una notevole spaziosità interna. I due posti anteriori offrono una comoda sistemazione anche a chi è più alto della media, mentre alle spalle della rete divisoria metallica è ricavato un vano da 863 litri. Il volume utile può essere completamente sfruttato grazie alla forma regolare del vano.

Gli interni sono curati nei minimi dettagli per garantire funzionalità e resistenza. I comandi sono solidi e ben dimensionati, in modo da poter essere utilizzati anche indossando guanti pesanti. Ogni componente è realizzato con finiture pensate per garantire il massimo della resistenza nell’uso più gravoso, evitando graffi e danni alle superfici.

A rendere Jimny Pro un insostituibile compagno di viaggio è soprattutto un quadro tecnico senza eguali, ispirato alla tradizione off-road di Casa Suzuki. Suzuki costruisce questo modello attorno a un telaio a traliccio abbinato a sospensioni ad assale rigido, che sopportano i colpi più duri e assicurano sempre un buon contatto tra le ruote e il terreno.

Jimny Pro è equipaggiato con la trazione integrale 4x4 ALLGRIP PRO, che consente di inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, le marce ridotte. Nei passaggi critici si apprezza, inoltre, la presenza del controllo della trazione Grip Control, che frena le ruote che slittano per trasferire a quelle con maggior presa la coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102 CV.

Con soluzioni raffinate e specialistiche, Jimny Pro raggiunge mete inarrivabili per tutte le altre auto, offrendo il massimo della libertà negli spostamenti, sul lavoro come nel tempo libero, anche a pieno carico.