Con Suzuki Swace HYBRID nasce il segmento delle Open Space in Italia

Suzuki SWACE Hybrid arriva presso la rete italiana dei concessionari ufficiali. Dopo la versione Web Edition, venduta in anteprima attraverso la piattaforma di e-commerce Suzuki, il nuovo modello arriva negli showroom dove si potranno scoprire da vicino tutte le sue caratteristiche.

Con SWACE Hybrid, Suzuki inaugura il segmento delle Open Space, offrendo agli automobilisti spazio, ma allo stesso tempo attenzione a consumi e emissioni.

Stile, Tecnologia e versatilità

SWACE Hybrid ha le caratteristiche giuste per conquistare un pubblico vasto e trasversale, a partire da una carrozzeria molto filante, che appare raffinata e sportiva al tempo stesso. Lunga 466 cm e larga 179, nasconde al suo interno un abitacolo e un bagagliaio dalle dimensioni molto generose, che soddisfano i bisogni delle famiglie così come quelli di chi coltiva hobby o pratica sport con attrezzature ingombranti. La distanza tandem tra i sedili anteriori e il divano è tra le migliori della categoria, 928 mm, mentre il vano di carico ha una capacità che va dai 596 ai 1.606 litri.

Questo volume si può sfruttare alla perfezione, grazie alla soglia di carico bassa e alla forma regolare del vano, che dispone anche di un comodo doppio fondo. Il piano di carico può essere ribaltato, in quanto dotato di due lati, uno rivestito in moquette, l’altro in materiale resistente ai graffi e facilmente lavabile, ideale per caricare oggetti ingombranti o attrezzatura sportiva, magari bagnata o sporca.

Le batterie del sistema ibrido sono una presenza molto discreta, alloggiate sotto le sedute posteriori, dove aiutano anche ad abbassare il centro di gravita, a tutto vantaggio del comportamento stradale e del comfort di marcia.

Gli accumulatori alimentano un motore elettrico da 53 kW (72 cv) che lavora assieme a un motore termico 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW (98 cv), erogando una potenza massima di sistema di 90 kW (122 cv). Il sistema ibrido può fare avanzare SWACE Hybrid utilizzando il solo motore elettrico, quello termico o entrambi a seconda delle situazioni. Complice l’efficienza del cambio automatico E-CVT a variazione continua, questa tecnologia garantisce una straordinaria fluidità di marcia, con spunti vivaci, consumi contenuti ed emissioni ridotte, che nel ciclo combinato WLTP sono nell’ordine dei 4,5 l/100 km e dei 103 g/km di CO2.

Il pilota può scegliere in ogni istante tra quattro modalità di guida: EV per la marcia in elettrico puro; Normal, Eco oppure Sport, modificando in tempo reale la risposta del motore, della trasmissione e dello sterzo.

Gli allestimenti Cool e Top

Suzuki propone Swace HYBRID con una gamma molto snella, due gli allestimenti Cool e Top, entrambi caratterizzati da una dotazione completa, tipica filosofia Suzuki “Tutto di serie, senza sorprese.”

Nella dotazione di Swace HYBRID Cool spiccano i fari full LED con parabola, i cerchi in lega da 16”, fendinebbia, vetri posteriori oscurati, volante multifunzione riscaldato, sedili riscaldati, climatizzatore automatico bizona con tecnologia S-Flow e braccioli centrali, anteriore e posteriore.

Sono di serie anche il sistema d’infotainment con touch screen da 8”, il Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e MirroLink e la telecamera posteriore.

A livello di dispositivi elettronici di assistenza alla guida ADAS, Swace HYBRID Cool è equipaggiata, di serie, con i sistemi “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti), “guidadritto” (mantenimento attivo della corsia di marcia), “restasveglio” (monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del pilota), “occhioallimite” (riconoscimento dei segnali stradali), “nontiabbaglio” (abbaglianti automatici) e Adaptive Cruise Control con funzione stop&go.

Tra i contenuti aggiuntivi di Swace HYBRID Top figurano: fari full LED con proiettore; rivestimento in pelle per poggiabraccio laterale, poggiabraccio e tunnel centrale; superficie di ricarica wireless nella console centrale; ambient light; sistema "chiavintasca" - Keyless entry; sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali; sistema "senzamani" - Parcheggio automatico; sistema "guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechi; sistema "vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarcia e sistema "fermolì" – frenata automatica in manovra.

Suzuki Swace Hybrid: prezzo di listino e vantaggi di acquisto

Accedendo ai contributi statali in caso di rottamazione, la versione Cool può essere acquistata al prezzo di lancio di 23.400€ e la versione Top al prezzo di 25.900€. Entrambe le versioni accedono al finanziamento Suzuki Solutions No Problem, dove, oltre alla libertà, dopo 3 anni, di decidere se tenere l’auto saldando l’importo residuo (in soluzione unica, oppure rateizzandolo) cambiarla o restituirla, vengono omaggiati, da Suzuki, 3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale.

Il finanziamento Suzuki Solutions No Problem permette di acquistare la versione Cool tramite rate mensili da 248€ (1) con anticipo e maxirata finale (Tan 5,99% Taeg max 7,48%) e la versione Top attraverso rate mensili di 299€ con anticipo e maxirata finale (Tan 5,98% Taeg max 7,35%).

Le vernici disponibili saranno 6 colori metallizzati: bianco, blu, bronzo, brown, grigio e nero metallizzati che comportano un sovrapprezzo di 650 Euro. Il colore pastello, il bianco, è incluso nel prezzo della vettura. Per l’allestimento Top potranno essere ordinati anche in livrea BiColor, con tetto silver e corpo vettura bianco, blu e nero; in questo caso oltre alla vernice metallizzata, il sovrapprezzo è di 650 Euro.

Con le emissioni ridotte arrivano gli incentivi

Con emissioni nel ciclo combinato WLTP pari a 103 g/km di CO2, Swace Hybrid può beneficiare degli incentivi statali previsti per l’acquisto delle auto Euro 6 di ultima generazione appartenenti alla fascia 61-135 g/km.

In concreto, chi rottamerà un’auto con omologazione fino a Euro 5 immatricolata prima dell’1° gennaio 2011 per passare a SWACE Hybrid potrà utilizzare in questo periodo un bonus di 1.500 Euro concesso dallo Stato e uno sconto di almeno 2.000 Euro praticato invece dai concessionari. Si tratta di un'opportunità da non perdere per mettersi al volante di un'auto capace di conciliare in modo unico praticità d'uso, piacere di guida e rispetto dell'ambiente.