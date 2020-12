Suzuki Swace Hybrid debutta con una Limited Edition dedicata al Web

La versione dedicata al Web è realizzata in colorazione BiColor. I colori disponibili sono bianco, nero e blu metallizzati, abbinati al tetto silver. Le Web Edition di SWACE Hybrid sono, in totale, quindici, cinque per ciascuna colorazione

Da venerdì 18 dicembre, è possibile prenotare online Suzuki Swace HybridWeb Edition, che segna l’ingresso di Suzuki nel segmento delle familiari ibride. La versione dedicata al Web è realizzata in colorazione BiColor. I colori disponibili sono bianco, nero e blu metallizzati, abbinati al tetto silver. Le Web Edition di Swace Hybrid sono, in totale, quindici, cinque per ciascuna colorazione.

Stile e funzionalità

Le livree proposte online mettono in risalto l’eleganza e la sportività della carrozzeria. Le proporzioni tra i volumi sono equilibrate e sottolineano la notevole impronta a terra di Swace Hybrid lunga 466 cm e larga 179 cm.

L’abitacolo e il bagagliaio sfruttano ogni centimetro per offrire tanto spazio e una straordinaria versatilità, assecondando le passioni e gli stili di vita più attivi. La distanza tra i sedili anteriori e quelli posteriori è di 928 mm, una tra le migliori della categoria. Il vano di carico ha una capacità base di 596 litri, espandibili fino a 1.606 litri ribaltano in avanti gli schienali posteriori, e potendo sfruttare un piano perfettamente piatto di ben 186 cm. Parte del merito di tanta spaziosità è dovuta al posizionamento delle batterie del sistema ibrido sotto le sedute posteriori. Soluzione che contribuisce anche ad abbassare il baricentro della vettura. Questa scelta permette di adottare una taratura confortevole per le sospensioni e di garantire, allo stesso tempo, un’elevata stabilità e un’immediata risposta ai comandi.

Tecnologia ibrida raffinata

Swace Hybrid è dotata di un sistema ibrido, che combina un motore elettrico da 53 kW (72 cv) con un motore termico 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW (98 cv), per una potenza massima di sistema di 90 kW (122 cv). Questa tecnologia assicura una straordinaria fluidità di marcia, con spunti vivaci, consumi contenuti ed emissioni ridotte, grazie anche all’efficienza della trasmissione, che impiega un cambio automatico e-CVT a variazione continua. Il sistema ibrido che equipaggia Swace Hybridutilizza il solo motore elettrico, quello termico o entrambi, a seconda delle situazioni.

La modalità in cui si avvia l’auto è chiamata EV e permette, a batterie cariche, di spostarsi totalmente in modalità elettrica, fino a un massimo di un chilometro. Con il Drive Mode Select, il guidatore può decidere di viaggiare in Eco, Normal o Sport, per privilegiare l’efficienza, il comfort o la brillantezza di marcia. Le tarature interverranno sulle tarature dello sterzo, del controllo elettronico dell’accelerazione e sui punti di cambiata.

A prescindere dalla modalità di guida selezionata, attraverso il cambio si può impostare il B-mode che prevede un aumento della frenata rigenerativa in rilascio, ideale soprattutto sui percorsi ad elevata pendenza per ridurre la necessità di intervento sull’impianto frenante e per massimizzare la ricarica delle batterie, le quali non richiedono alcuna ricarica esterna.

Equipaggiamento Top

La Web Edition nasce sulla base dell’allestimento Top, il più ricco del listino SWACE Hybrid e riconoscibile per la presenza di fari full LED a proiettore. La dotazione di serie è ricca sotto ogni punto di vista e assicura il massimo del confort e un’eccezionale sicurezza di marcia.

L’allestimento di Swace Hybrid Web Edition comprende i sedili e il volante riscaldabili e il climatizzatore automatico bizona con sistema S-Flow, che regola in modo automatico i flussi d’aria rilevando il numero di passeggeri presenti a bordo. Di serie l’apertura porte e l’avviamento “keyless”, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, la retrocamera e un sistema d’infotainment con touch screen da 8 pollici a colori e connettività Apple CarPlay, Android Auto e MirroLink.

Suzuki Swace Hybrid Web Edition è dotata di sistemi guida autonoma di livello 2 che, oltre al cruise control adattativo, comprendono i dispositivi “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti), “guidadritto” (mantenimento attivo della corsia di marcia), “restasveglio” (monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del pilota), “guardaspalle” (monitoraggio degli angoli ciechi, con opposizione al cambio di corsia in presenza di altri mezzi), “vaipure” (monitoraggio degli angoli ciechi in manovra in retromarcia) e “fermolì” (arresto automatico dell’auto in manovra quando sta per colpire un ostacolo fisso).

Swace Hybridè la prima Suzuki in assoluto a montare di serie il sistema di parcheggio automatico “senzamani”, che permette alla vettura di gestire in maniera autonoma le manovre di parcheggio parallelo o perpendicolare e, se necessario, di effettuare anche le manovre di uscita dal parcheggio parallelo.