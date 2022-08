Tesla lancia la funzione "Dog Mode": se il padrone si allontana il cane resta al fresco

In tema di innovazione, Tesla è uno dei marchi automobilistici indubbiamente più audaci, con idee sempre in grado di stupire.

Il costruttore di auto elettriche fondato da Elon Musk, ha recentemente lanciato una nuova funzione pensata per gli amici a quattro zampe chiamata "Tesla Dog Mode". Grazie a questa nuova feature i proprietari di una Tesla che possiedono anche un cane e hanno la necessità di allontanarsi per poco tempo senza poter portare con loro l'animale, hanno la possibilità di lasciare il cane in auto senza preoccuparsi che quest'ultimo soffra la mancanza d'aria o il calore.

Con il Dog Mode attivo, infatti, l'aria condizionata del veicolo rimane accesa anche quando la vettura è chiusa con Fido al suo interno. In questo modo il cane può rimanere al sicuro all'interno dell'auto che nel frattempo proietterà sul display centrale un messaggio volto a rassicurare eventuali passanti, i quali vedendo il cane in macchina potrebbero allarmarsi. Sullo schermo, in caratteri molto grandi di modo tale che possa essere visto facilmente, si leggerà "Il mio autista tornerà presto. Non preoccupatevi, l'aria condizionata è accesa" con tanto di temperatura dell'abitacolo in bella mostra.

Ovviamente è preferibile non lasciare il proprio cane in auto, sia essa una Tesla o di una qualsiasi altra marca, ad ogni modo per le situazioni in cui proprio non è possibile farne a meno, si tratta sicuramente di una funzione utile.