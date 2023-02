"Rischi per la sicurezza": Tesla costretta a richiamare 360mila auto

Altri problemi per Tesla. Il costruttore di auto elettriche statunitense sta richiamando alla base oltre 362.000 auto equipaggiate con il suo sistema di assistenza alla guida Full Self Driving, dopo che le autorità di regolamentazione del governo americano hanno scoperto che il software di guida autonoma, concepito per rendere la guida sicura, aumenterebbe il rischio di incidenti.

La tecnologia dell'azienda (di cui è stata rilasciata una beta a novembre 2022), che rende la vettura in grado di sterzare, accelerare, frenare e cambiare corsia da sola, farebbe sì che i veicoli Tesla viaggino al di sopra dei limiti di velocità legali e attraversino gli incroci in "contravvenendo alle regole o in maniera imprevedibile". Lo ha affermato lo scorso giovedì la National Highway Traffic Safety Administration con alcuni documenti pubblicati sul suo sito web.

I test e le analisi compiuti dell'agenzia per la sicurezza hanno dimostrato che un componente del sistema FSD che guida l'auto sulle strade cittadine potrebbe creare "un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull'insufficiente rispetto delle leggi sulla sicurezza del traffico". L'Nhtsa ha affermato che Tesla attualmente non è a conoscenza di morti o feriti causati dai difetti che l'agenzia ha identificato.

Dalle indagini condotte dall'agenzia federale, emerge che il recall di sicurezza è stato imposto solo a fronte di una "una serie di preoccupazioni relative al sistema Full Self Driving, e che sono in corso ulteriori accertamenti sul software e sulla tecnologia meno avanzata rispetto al FSD che Tesla chiama Autopilot.

Nonostante i loro nomi, nessuno dei due sistemi può guidare le auto da solo e Tesla dice ai proprietari delle sue auto di essere pronti a prendere il controllo dell'auto in qualsiasi momento mentre utilizzano la sua tecnologia di assistenza alla guida, invitandoli a tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Più esperti di sicurezza hanno sollevato perplessità e preoccupazioni sui sistemi di guida autonoma di Tesla e anche su tecnologie simili offerte dalle altre case automobilistiche impegnate nello sviluppo di programmi di guida autonoma. La maggiore paura degli esperti di settore è che le persone si lasceranno così cullare dal pensare che le loro auto stiano guidando da sole da non essere in grado di prendere il controllo nei casi in cui la tecnologia non funziona correttamente o gestire determinate condizioni del traffico.

I dati rilasciati dall'agenzia federale per la sicurezza la scorsa estate hanno mostrato che sei persone sono morte e cinque sono rimaste gravemente ferite in quasi 400 incidenti che hanno coinvolto auto che utilizzano tecnologie avanzate di assistenza alla guida verificatisi dal 1° luglio 2021 al 15 maggio 2022. La tecnologia di Tesla, presente su molte più auto rispetto alle altre case automobilistiche, è stata coinvolta in 273 incidenti, 5 dei quali mortali.

Nonostante si trovi in disaccordo con le valutazioni dell'Nhtsa, Tesla ha accettato volontariamente il richiamo "per un eccesso di cautela" e ha pianificato di correggere i difetti attraverso un aggiornamento over-the-air per i veicoli interessati, come riporta una lettera pubblicata sul sito web dell'agenzia. Il richiamo interessa tutti e quattro i modelli prodotti dall'azienda e copre i veicoli prodotti dal 2016 al 2023. Sotto esame ci sono 41 incidenti dal 2016 che hanno coinvolto veicoli Tesla dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida dell'azienda, inclusi 14 sinistri che hanno provocato la morte di un totale di 19 persone.