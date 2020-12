Toyota annuncia l'introduzione di un nuovo SUV elettrico

Toyota ha annunciato che presenterà in anteprima un nuovo modello per la sua linea Battery Electric - un SUV a batteria di medie dimensioni basato sulla prossima piattaforma e-TNGA.

Ulteriori dettagli saranno annunciati nei prossimi mesi. In questa fase, sono stati rilasciati solo una silhouette stilizzata e dettagli dell'architettura della piattaforma. Il modello in anteprima, senza ancora un nome vero e proprio, sarà basato sulla nuova piattaforma e-TNGA di Toyota. Grazie al suo design intelligente, la nuova piattaforma è altamente versatile e facilmente adattabile a diverse tipologie di prodotti.

Il principio di base dell'architettura è che alcuni elementi chiave rimangono fissi mentre altri variano. Questo approccio consente di variare la larghezza, la lunghezza, il passo e l'altezza del veicolo. L'e-TNGA può essere configurata come vettura a trazione anteriore, posteriore o a quattro ruote motrici e con un'ampia gamma di capacità della batteria e del motore elettrico per adattarsi a vari tipi di veicoli e profili di utilizzo.

Grazie a questo approccio versatile è possibile ridurre i tempi di sviluppo delle diverse varianti di prodotto e portare avanti in parallelo i singoli modelli. Il primo modello basato su e-TNGA è già stato sviluppato ed è in fase di preparazione per la produzione, che avrà luogo presso lo stabilimento Toyota ZEV in Giappone.

“Toyota farà a breve il prossimo passo nel lancio nel segmento delle vetture elettriche a batteria, presentando per la prima volta in anteprima un nuovo SUV di medie dimensioni nei prossimi mesi - dichiara Koji Toyoshima, Deputy Chief Officer, Fabbrica ZEV, Toyota Motor Corporation -. La versatilità e la flessibilità della tecnologia e-TNGA ci permette di progettare e creare veicoli non soltanto elettrici, ma anche emozionanti da guidare e belli da vedere”.