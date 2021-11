Toyota presenta in anteprima mondiale la nuova Aygo X

Recentemente presentata in anteprima mondiale, la nuova Toyota Aygo X è un crossover unico nel segmento A, progettato e prodotto in Europa per soddisfare le esigenze della vita cittadina in Europa.

Per rendere la nuova Aygo X il punto di riferimento del suo segmento, Toyota ha intrapreso uno studio a livello europeo sulle abitudini di guida cittadina, analizzando le necessità di clienti alla ricerca di un'auto alla moda, compatta e sicura.

Il risultato è Aygo X, la nuova compatta della gamma Toyota, costruita sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris - l'attuale auto dell'anno 2021 in Europa - e più recentemente con la nuova Yaris Cross.

Che si trovi in città o su strade extra-urbane, la perfetta citycar deve distinguersi per compattezza, agilità e per garantire sicurezza al guidatore. Deve anche trasmettere emozioni alla guida, integrando al contempo i migliori progressi tecnologici in un prodotto compatto ed accessibile. La nuova Aygo X racchiude in sé tutto questo e molto altro, per offrire tutto ciò che i clienti europei cercano in un'auto di segmento A.

Un tocco “speziato”

A partire dal concept Aygo X Prologue - che è stato sviluppato presso il Toyota European Design and Development (ED²) a Nizza, in Francia - i designer di Toyota hanno voluto portare una ventata di originalità e freschezza nel mercato Europeo delle auto compatte.

Aygo, dal suo arrivo nel 2005 sul mercato europeo, non solo ha ricoperto il ruolo di vettura Toyota più accessibile in Europa, ma ha anche entusiasmato i nostri clienti con il suo carattere giovanile e divertente. Queste qualità hanno avvicinato a Toyota molti nuovi acquirenti europei che mettono il design in cima alla lista delle loro priorità.

Oggi più che mai i nuovi clienti Toyota vogliono stile, carattere distintivo e la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso la loro auto. Basandosi sull'icona di stile leader del segmento A, ED² ha deciso di progettare il concept appositamente per loro.

"Tutti meritano di possedere una macchina dal design distintivo - afferma Ian Cartabiano, Design Director, Toyota European Design and Development -. Quando guardo Aygo X Prologue, sono davvero orgoglioso di dire che il team ED² è riuscito perfettamente nell’intento. Sono entusiasta di vederla rivoluzionare il segmento".

Dopo il reveal di successo e l'accoglienza positiva riservata ad Aygo X Prologue nella colorazione "Sparkling Chilli Red", il progetto Aygo X è passato allo Styling di Toyota Motor Europe in Belgio, dove i team di progettazione hanno lavorato a stretto contatto con il Product Planning e l’R&D per trasformare il concept in un modello di serie.

L’accattivante esecuzione bi-tone di Aygo X, unita alle vernici che trovano ispirazione nel mondo delle spezie, creano una silhouette dal profilo unico che cattura l'attenzione e sottolinea la prontezza del nuovo modello a entrare in azione.

La nuova linea del tetto, più rastremata, aumenta anche la sensazione di dinamicità per un'immagine più sportiva. Nella parte anteriore, i fari high-tech avvolgono il cofano per formare un profilo ad ala, mentre più in basso la grande griglia, i fendinebbia e l’under-run si sviluppano sul tema del doppio trapezio – parte fondante dell'identità di Aygo - che si traduce nella personalità “ready to go, anywhere".

La nuova palette delle vernici si ispira a diversi tipi di spezie per dare vita ad una gamma colori ad esclusivo appannaggio di Aygo X. Ogni colore rappresenta in modo originale le diverse anime e personalità dell'auto.

Il Cardamom Green, con il suo verde a bassa saturazione, evoca un’immagine ricca di stile ed eleganza per un look raffinato e sobrio.

Il Chilli Red è un colore molto acceso, premium, che cattura l'attenzione con riflessi caldi e profondi grazie anche alla presenza di lievi nuance blu nella vernice.

Il Ginger Beige è un colore classico e sofisticato, che fa trasparire uno spirito avventuriero e una calda complessità nella sua tonalità.

Il Juniper Blue è un colore giovanile con un tocco di mascolinità: un blu creato appositamente per questo modello che dona un look brillante grazie anche alla presenza di leggere sfumature rosse.

Ognuno di questi colori brillanti contrasta nettamente con il nero del tetto e della parte posteriore della vettura, il che rende immediatamente riconoscibile Aygo X.

Il tema delle spezie, tuttavia, non è solo esteriore. I dettagli interni – inclusi il cruscotto e la console centrale - si abbinano infatti ai colori esterni per conferire all’abitacolo un design distintivo e unico. Uno sguardo più attento ai sedili farà notare il simbolo "X" cucito direttamente sul tessuto. Nella forma dei fari troviamo infine un richiamo alla “X” di Aygo X, che rafforza l’identità forte e coerente.

Un'edizione limitata e ancor più “speziata” di Aygo X sarà disponibile nella tinta Cardamom Green per i primi mesi di vendita, e sarà caratterizzata da dettagli esterni Mandarina Orange - arancione opaco - e cerchi in lega neri opachi da 18". La presenza di dettagli Mandarina proseguirà anche all’interno, con pannelli e rivestimenti in tinta.

Compatta e agile

Grazie all’adozione della rinomata piattaforma GA-B e al suo packaging da crossover, Aygo X rappresenta un’offerta unica nel segmento A del mercato. Il pianale è caratterizzato da una sezione del telaio posteriore modificata e ridimensionata, mentre il corpo vettura è contraddistinto da sbalzi anteriori e posteriori ridotti.

Con una lunghezza di 3.700 mm, la nuova Aygo X è più lunga di 235 mm rispetto alla precedente, con il passo che aumenta di 90 mm. Lo sbalzo anteriore è inferiore di 72 mm rispetto alla Yaris, mentre la dimensione massima dei cerchi è aumentata a 18”.

Progettata per le strade più strette della città, Aygo X ha anche un raggio di sterzata eccezionalmente ridotto, di soli 4,7 m: uno dei più bassi del segmento.

La larghezza totale del corpo vettura è aumentata di 125 mm rispetto all’attuale Aygo, e raggiunge i 1.740 mm. Di conseguenza, i sedili anteriori sono stati distanziati tra loro di 20 mm, aumentando così lo spazio per le spalle di 45 mm. Anche nello spazio per i bagagli Aygo X si pone ai vertici del segmento con 125 mm in più di lunghezza del vano e una gestione intelligente dello spazio dietro i sedili posteriori: la capacità di carico aumenta dunque di oltre 60 litri rispetto alla generazione precedente, per un totale di 231 litri.

Inoltre, il design specifico del tetto aiuta a mantenere le dimensioni esterne complessivamente ridotte, lasciando allo stesso tempo lo spazio necessario ad un abitacolo comodo e spazioso per guidatore e passeggeri. L'altezza della vettura è stata aumentata di 65 mm, per un totale 1.525 mm.

Lo sterzo è stato messo a punto per le strade europee – cittadine e non -, con la nuova trasmissione S-CVT che offre la migliore risposta da fermo della categoria, un’esperienza di guida intuitiva e confortevole nonché un ottimo equilibrio tra reattività e bassi consumi di carburante.

Sicura di sè

Che si tratti di affrontare il traffico cittadino o di viaggiare in autostrada, ogni guidatore vuole sentirsi al sicuro a bordo della propria auto e Aygo X primeggia anche sotto questo punto di vista.

Grazie alla posizione di guida rialzata e al packaging da crossover compatto - l'altezza da terra è stata aumentata di 11 mm rispetto alla generazione precedente – Aygo X offre al guidatore una maggiore presenza su strada e più sicurezza.

La seduta è stata rialzata di 55 mm migliorando quindi contatto visivo con gli altri utenti della strada, in particolare ciclisti e pedoni. Inoltre, l'angolo di visuale del montante A è stato portato a 24º - un aumento del 10% - per una migliore visibilità.

Ruote e pneumatici più grandi si sposano alla perfezione con le collaudate sospensioni TNGA che, insieme alle contromisure adottate per ridurre il rollio, offrono un comfort di marcia e una dinamica di guida eccezionali.

Emozionale

Aygo X è un'auto che sa mettersi in mostra, anche da ferma. Oltre al design accattivante e ai colori “speziati”, Aygo X lascia trasparire anche robustezza e il suo spirito “go-anywhere” grazie al rapporto ruota/carrozzeria del 40%, che si addice a un vero crossover.

I livelli di rumorosità interna sono stati ridotti grazie all’ampio uso e all'ottimizzazione di materiali fonoassorbenti. Il risultato è un abitacolo più silenzioso, dove l'indice di articolazione è migliorato del 6%, tra i migliori del segmento.

Toyota e JBL hanno inoltre collaborato per creare un sistema audio premium con una firma sonora fatta su misura per le caratteristiche di Aygo X. Il sistema audio è composto da un set di quattro altoparlanti accoppiato a un amplificatore da 300 W e un grande subwoofer da 200 mm situato nel bagagliaio. Il tutto restituisce bassi potenti, una risposta brillante degli altoparlanti e un sound stage ampio e ben definito.

Solo il cielo sarà il limite delle Aygo X equipaggiate con il tetto apribile in tela, novità assoluta per un crossover di segmento A. La nuova parte superiore in tela è stata progettata per esaltare l'esperienza degli occupanti a bordo, ampliando l’apertura di 40 mm e aumentando l’angolo di visuale del 20%.

Grazie all’utilizzo di materiali ad alta qualità normalmente presenti sui modelli premium, la parte superiore in tela offre una migliore protezione da acqua e polvere. La nuova struttura del deflettore antivento ne migliora inoltre la durata e la robustezza per una maggiore tranquillità di utilizzo.

Tecnologicamente avanzata

Aygo X è un'auto compatta dotata di alcune delle ultime grandi novità tecnologiche. La connettività di Aygo X sarà garantita dal Toyota Smart Connect e dall’app MyT.

La ricca dotazione della Nuova Aygo X vanta il sistema Toyota Smart Connect, un ampio display touchscreen ad alta definizione da 9", illuminazione interna con luce diffusa, ricarica wireless per smartphone e offre ai clienti un'esperienza sempre connessa grazie all’app MyT. I clienti possono, infatti, tenere traccia di alcune statistiche e dati del veicolo come analisi di guida, livello del carburante, avvisi e vehicle tracking.

L'ultimo sistema multimediale di Toyota offre anche la navigazione cloud-based per fornire informazioni sul percorso in tempo reale tramite servizi sempre connessi. Nuovi servizi saranno rilasciati nel tempo tramite aggiornamenti Over The Air: eventuali update e funzionalità aggiuntive verranno dunque inviati automaticamente al sistema. Toyota Smart Connect offre anche connettività per smartphone wireless e via cavo grazie ai protocolli Android Auto e Apple CarPlay.

Per i fari viene inoltre introdotta la tecnologia di illuminazione full LED, rendendo la stessa accessibile ad un ventaglio più ampio di clienti. Le luci diurne e le luci di svolta sono costituite da due fasce luminose per enfatizzare la firma estetica di Aygo X in tutte le condizioni di illuminazione.

Aygo X fa un grande passo avanti in termini di sicurezza: per la prima volta su una vettura di segmento A, infatti, il Toyota Safety Sense sarà di serie in tutti i mercati.

L'ultima generazione del Toyota Safety Sense utilizza una telecamera monoculare e un radar a onde millimetriche, permettendo al sistema di pre-collisione (PCS) e rilevamento dei veicoli di operare a velocità più elevate. Debuttano su Aygo X il riconoscimento di pedoni diurno e notturno, il riconoscimento di ciclisti diurno, l’Intelligent Adaptive Cruise Control, il supporto alle intersezioni stradali, il sistema di mantenimento attivo della corsia, e l’assistenza alla sterzata di emergenza.

Aygo X presenta ulteriori caratteristiche di sicurezza passiva, come rinforzi strutturali per l'assorbimento degli urti, per garantire una sicurezza a tutto tondo.

Parsimoniosa

Aygo X è stata riprogettata da zero con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza. Ad esempio, Aygo X con uno dei pesi a vuoto più bassi del segmento assicura consumi eccellenti.

Le modanature del paraurti anteriore e del passaruota consentono un risparmio di carburante incanalando leggermente il flusso d'aria fuori dagli pneumatici, e riducendo così anche la turbolenza intorno alla parte anteriore e ai lati dell'auto. Le modanature dei passaruota posteriori guidano anch’essi il flusso d'aria lontano dagli pneumatici e lo indirizzano verso un punto di convergenza nella parte posteriore della vettura.

Aygo X conferma il pluripremiato motore 1KR-FE 3 cilindri 1 litro, ulteriormente migliorato per soddisfare le normative europee e per offrire alti livelli di affidabilità e prestazioni, con un consumo atteso di carburante di soli 4,7 l/100 km e 107 g/km di CO2. Progettata e prodotta in Europa per i clienti europei, la nuova Aygo X ridefinirà lo stile nelle città del Vecchio Continente nel 2022.