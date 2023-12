Toyota stoppa le vendite dei veicoli Daihatsu: nuove irregolarità nei test di sicurezza

Non accenna a placarsi lo scandalo che ha coinvolto Daihatsu, casa automobilistica giapponese che appartiene al gruppo Toyota.

La produzione è stata interrotta a causa di nuove irregolarità riscontrate nei test di sicurezza di migliaia di veicoli e nell'omologazione di alcuni componenti. La decisione, comunicata da Daihatsu, interessa i modelli attualmente in produzione sia in Giappone che all'estero. Toyota ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente le spedizioni dei modelli interessati.

Acquisita da Toyota nel 2016, Daihatsu era finita sotto i riflettori tra aprile e maggio, dopo aver ammesso di aver truccato i risultati dei test di sicurezza condotti su 88.000 veicoli destinati alla vendita su mercati esteri sotto il marchio Toyota. I test riguardavano le portiere e il modo in cui queste reagiscono in caso di collisioni laterali. Degli oltre 88.000 veicoli, circa 76.000 erano modelli Yaris destinati principalmente alla Thailandia, al Messico e ai Paesi del Golfo Persico. Altri 11.800 veicoli erano invece Toyota Axia prodotte da Daihatsu in uno stabilimento in joint venture gestito dalla casa automobilistica malese Perodua.

Toyota, dopo aver effettuato delle indagini interne, ha affermato di aver riscontrato "nuove irregolarita' in 174 articoli nell'ambito di 25 categorie di test" che si vanno a sommare a quelle comunicate ad aprile nelle portiere e alle irregolarità nei test di collisione laterale a maggio, dove sarebbero stati utilizzati airbag diversi da quelli di serie. Lo scandalo riguarda un totale di "64 modelli e 3 motori di veicoli (contando i modelli attualmente prodotti, sviluppati o di cui è stata interrotta la produzione), inclusi 22 modelli e 1 motore venduti da Toyota", si legge in una nota.

"Crediamo che per evitare che si ripetano questi errori, oltre a una revisione delle operazioni di certificazione, sia necessaria una riforma fondamentale per rilanciare Daihatsu come azienda. Questo sarà un compito estremamente significativo che non potrà essere portato a termine dall'oggi al domani. Ciò richiederà non solo una revisione della gestione e delle operazioni aziendali, ma anche una revisione dell'organizzazione e della struttura", informa Toyota.