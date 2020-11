Nuova Triumph Tiger 850 Sport: pronta alle sfide di ogni giorno

Triumph presenta Tiger 850 Sport, una nuova crossover a vocazione stradale, basata su un motore 3 cilindri dal set-up dedicato e su un pacchetto elettronico e di equipaggiamento completo, per una guida divertente e confortevole ogni giorno dell’anno.

Sviluppata sulla piattaforma della nuova gamma 900, la nuova Tiger 850 Sport miscela un carattere fortemente dinamico, prestazioni appaganti e ancora più facili da sfruttare, e una ciclistica orientata alla massima trasversalità su asfalto. L’ultima nata tra le tiger di nuova generazione può contare sul carattere inconfondibile del motore a 3 cilindri con sequenza di scoppi irregolari T-Plane, reso più amichevole e accessibile grazie al set up dedicato e vanta una ciclistica neutrale orientata ad agilità e confidenza. Altra caratteristica di rilievo è la posizione di guida eretta e votata al controllo.

Potente e dinamica

Nuova Triumph Tiger 850 Sport è spinta dal motore triple con set up 850 dedicato che sviluppa una potenza massima 85 CV a 8,500 giri/min e coppia massima 82 Nm a 6,500 giri/min. Tipica combinazione inconfondibile di reattività e spinta ai bassi con erogazione ancora più lineare ai medi e alti regimi. Tiger 850 Sport può essere guidata anche dai possessori di patenti A2 grazie al kit di depotenziamento 48 CV / 35 Kw.

Il pacchetto tecnologico ed equipaggiamento completo che prevede, tutto di serie, consiste in: Pinze freno Brembo Stylema, con coppia di dischi anteriori da 320mm; sospensioni Marzocchi con forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico; quadro strumenti con schermo 5” TFT; modalità di guida Road e Rain, con erogazione e tuning dedicati; illuminazione full LED, con distintiva funzione DRL Daytime Riding Light; frizione multidisco con funzione antisaltellamento; parabrezza regolabile e ABS e Controllo di Trazione (disattivabile).

Vanno inoltre segnalate due nuove livree dedicate alla Tiger 850 Sport, con schema grafico unico e finiture di alto livello ai quali si aggiungono oltre 60 accessori originali dedicati, per aggiungere funzionalità, stile e comfort.

Ergonomia di riferimento

La sella è sottile ma confortevole, con una seduta dall’ergonomia ottimizzata nel posizionamento delle pedane, e equipaggiata con un manubrio regolabile nell’inclinazione. La nuova Tiger 850 Sport prevede una posizione di guida eretta e votata al massimo controllo in ogni condizione di guida. Facilmente regolabile su due posizioni, la sella può assecondare le preferenze del pilota per un totale di 20mm.

Per rendere ogni viaggio ancora più piacevole, il serbatoio della Tiger 850 Sport accoglie 20 litri mentre il parabrezza facilmente regolabile in altezza con una sola mano si occupa di isolare il pilota dalle intemperie.

Telaio modulare e particolarmente leggero

Come per tutte le Tiger di nuova generazione, il telaio è modulare e prevede il telaietto posteriore imbullonato. Essendo anche particolarmente leggero, così come il motore stesso, assicura un handling divertente e dinamico in ogni situazione.

Due modalità di guida

I due riding mode sono Road e Rain, e modificano tramite il comando del gas ride-by-wire sia la modalità di erogazione della potenza che l’intervento del traction control, il quale è disattivabile in maniera sicura e intuitiva tramite il dashboard TFT. Ulteriore equipaggiamento di serie, utile per connettere un device elettronico durante la marcia, è la presa di corrente supplementare da 12V.

Stile e attitudine da vera Tiger

Il design complessivo della Tiger 850 Sport combina linee armoniose ed eleganti che contribuiscono a rendere percepibile l’equilibrio complessivo di questo modello: la parte anteriore è prominente e progettata per essere protettiva, mentre le sezioni centrali e posteriori sono pensate per agevolare l’abitabilità per pilota e passeggero.

Condividendo con la gamma 900 una elevata qualità complessiva dei dettagli e delle finiture, il carattere dinamico della nuova 850 viene esaltato da due nuove livree sportive: Graphite e Diablo Red, oppure Grafite e Caspian Blue, con nuovo schema grafico e decal dedicate.

Nuova Tiger 850 Sport viene offerta con garanzia di 2 anni con chilometraggio illimitato con intervalli di manutenzione ogni 16.000 km. Il prezzo della nuova soglia di ingresso alla famiglia Tiger è di 11.400 € franco concessionario e sarà disponibile da Febbraio 2021.