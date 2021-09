Anteprima mondiale per Volkswagen ID. LIFE: l'uomo al centro

Con la strategia ACCELERATE la Volkswagen rende accessibile la mobilità sostenibile del futuro a un pubblico sempre più ampio. Già nel 2025, dunque con due anni di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, verrà lanciato sul mercato un veicolo della famiglia ID. del segmento B.

Il prezzo di ingresso dovrebbe aggirarsi tra i 20.000 e i 25.000 Euro. Lo studio della ID. LIFE, che sarà presentata al Salone Internazionale dell’Automobile IAA MOBILITY 2021 di Monaco di Baviera (dal 7 al 12 settembre 2021) è il precursore di questa vettura. Lo studio di un modello crossover compatto, a trazione puramente elettrica, è realizzato completamente all'insegna della sostenibilità, della tecnologia digitale, del design intramontabile e di una configurazione innovativa dell'abitacolo. Con le sue proporzioni vigorose e il linguaggio delle forme notevolmente snellito, la ID. LIFE si rivela immediatamente come concept avveniristico per la mobilità urbana.

L'uomo al centro

La ID. LIFE è stata sviluppata sin dal principio puntando su una mobilità sostenibile, su un'esperienza di guida emozionale e su un orientamento versatile nei confronti dell'utente. Il suo aspetto semplice e senza tempo attira l'attenzione, l'abitacolo mette al centro l'uomo e l'esperienza collettiva, mentre la tecnologia digitale impiegata va incontro alle esigenze delle giovani generazioni. L’accesso al veicolo viene consentito mediante una telecamera e un software per il riconoscimento facciale. Grazie alla versatile configurazione dei sedili l’abitacolo si trasforma in una sala giochi o cinematografica. Nelle tasche delle porte sono integrate basi per la ricarica induttiva dello smartphone.

Design essenziale

Il design della ID. LIFE è assolutamente chiaro, piacevole ed essenziale. Non sono infatti presenti elementi decorativi né parti applicate e il mix di materiali utilizzato non risulta complesso. L'essenzialità si ottiene anche grazie alla ripartizione orizzontale fra carrozzeria, superfici in vetro e tetto. Il tetto amovibile in tessuto con camere d'aria dà la sensazione di guidare in open-air pur all'interno della ID. LIFE, riducendo inoltre il peso a vuoto della vettura.

Materiali naturali e riciclati

Il carattere sostenibile della ID. LIFE emerge in modo particolarmente marcato dalla scelta dei materiali, vernice inclusa. La tinta trasparente utilizzata per la carrozzeria sfrutta i trucioli di legno come colorante naturale e contiene un indurente a base biologica. Questa scelta incarna la visione di un impiego di materiali riciclati per la costruzione della carrozzeria, che nei prossimi veicoli permetterà di rinunciare del tutto alla vernice. Il tessuto con camere d'aria utilizzato per il tetto e la copertura del frontale è realizzato al 100% con bottiglie in PET riciclate. Gli pneumatici della ID. LIFE sono composti anche da materie prime quali olio biologico, gomma naturale e lolla di riso. All'interno dell'abitacolo si alternano legno certificato dal FSC (Forest Stewardship Council) per le cornici della plancia e la zona dei sedili posteriori, finitura ArtVelours Eco per le superfici di seduta e i rivestimenti delle porte, e tessuto per i poggiatesta e i braccioli con tastiera. La vernice Rubber Paint, ottenuta da pneumatici dismessi, fa risaltare in modo particolare la struttura superficiale della zona di accesso.

Innovativo concetto di comando digitale

Delle telecamere e un display sostituiscono sia gli specchietti retrovisori esterni che quello interno. La selezione della marcia, gli indicatori di direzione, il clacson e i tergicristalli vengono comandati tramite il pannello touch presente sul volante esagonale aperto nella parte superiore. L'integrazione dello smartphone nel sistema di comando consente invece al guidatore un agevole controllo delle funzioni di navigazione, comunicazione e infotainment oltre all'accesso online a tutti i dati del veicolo.

City car dal carattere crossover. Il design espressivo, l'accesso comodo, la posizione dei sedili rialzata e l'abitacolo straordinariamente versatile fanno della ID. LIFE la vettura ideale per la mobilità urbana del futuro. Grazie alle dimensioni compatte, l'eccellente visibilità a 360°, l'altezza dal suolo di 190 millimetri e gli angoli di attacco anteriore e posteriore rispettivamente di 26° e 37° è ben equipaggiata anche per un'esperienza di guida offroad.

Sedute da sala giochi

La ID. LIFE è inoltre una valida compagna di viaggio per esperienze digitali di vario genere. In un batter d'occhio è infatti possibile trasformare il suo abitacolo, per esempio, in una sala giochi o cinematografica. La consolle per videogiochi e il proiettore sono inclusi nella dotazione All'occorrenza basta estrarre lo schermo di proiezione dalla plancia per utilizzarlo come monitor. Ed è anche possibile collegare autonomamente altri dispositivi, alimentati da una presa a 230 volt/16 ampere presente nell’abitacolo. In questo caso gli schienali dei sedili anteriori ribaltati in avanti fungono da supporto per le gambe degli occupanti, che possono prendere posto in tutta comodità sul divano posteriore reclinato. Ribaltando completamente gli schienali anteriori e posteriori è inoltre possibile ricavare un comodo piano per sdraiarsi.

Spazio di carico che raggiunge i 1.285 litri

Un meccanismo di ribaltamento variabile degli schienali dei sedili anteriori e posteriori consente di sfruttare il vano passeggeri in modo versatile. In base alle esigenze, è infatti possibile ampliare lo spazio di carico o aumentare il comfort per gli occupanti. Il volume del bagagliaio della ID. LIFE è pari a 225 litri, a cui si aggiungono i 108 litri disponibili sotto il fondo. Ribaltando lo schienale dei sedili posteriori e del sedile del passeggero il volume del bagagliaio può infatti essere ampliato fino a raggiungere i 1.285 litri. È possibile sfruttare un ulteriore spazio di carico di 68 litri posto sotto la copertura in tessuto con camere d’aria nella zona anteriore della vettura. Sotto uno sportellino appositamente realizzato si trova uno spazio di circa 8 litri che può alloggiare un cavo di ricarica. Qui, accanto al connettore di carica della batteria ad alto voltaggio, è inoltre inserita una presa da 230 volt (16 A) per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Motore elettrico a trazione anteriore

La ID. LIFE si basa su una variante più piccola della piattaforma elettrica modulare MEB Volkswagen, appositamente sviluppata per questa categoria di vetture. La propulsione è garantita da un motore elettrico da 172 kW (234 CV), che trasmette la potenza sulla strada attraverso le ruote anteriori. Così, per la prima volta, un veicolo concepito basandosi sulla piattaforma MEB viene dotato di trazione anteriore. Questo principio, che evidenzia la flessibilità della MEB, permette un utilizzo particolarmente efficiente dell'abitacolo, con un'ampia disponibilità di spazio per i passeggeri e i bagagli in una superficie compatta. Per l'accelerazione da 0 a 100 km/h la ID. LIFE impiega 6,9 secondi. La batteria ad alto voltaggio, dalla capacità energetica di 57 kWh, permette un'autonomia di circa 400 chilometri nel ciclo di omologazione WLTP.

Way to Zero

La Volkswagen porta avanti in modo coerente il principio di una mobilità completamente elettrificata. La ID. LIFE rappresenta già l'ottavo studio basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. L'Azienda si pone infatti l'obiettivo di portare entro il 2030 la percentuale delle vendite di modelli completamente elettrici in Europa ad almeno il 70% e in America del Nord e Cina ad almeno il 50%. La strategia ACCELERATE mira, per l'appunto, ad accelerare ulteriormente questa trasformazione. La ID. LIFE sottolinea la risolutezza della Volkswagen nell'offrire la mobilità elettrica anche nel segmento B, quello dai maggiori volumi di vendita, per conquistare ulteriori clienti in tutto il mondo. In questo contesto, la Volkswagen combina una mobilità elettrica economicamente accessibile a una digitalizzazione evoluta, una produzione sostenibile ed elevati standard qualitativi.