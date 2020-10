Volkswagen Golf 8 Variant: aperti gli ordini della wagon ancora più spaziosa e digitale

Si aprono gli ordini in Italia per la nuova Golf 8 Variant. La station wagon compatta della Volkswagen è ora più digitale, più dinamica e più versatile: l’abitacolo ancora più ampio, grazie al passo più lungo di 61 mm rispetto alla berlina, garantisce tanto spazio per tutta la famiglia e i relativi bagagli.

La ricca dotazione di serie e i sistemi avanzati di assistenza alla guida assicurano livelli eccellenti di comfort e sicurezza. Inoltre, l’ampia gamma di tecnologie di propulsione include, per la prima volta, anche l’ibrido a 48 V. Al lancio, sono disponibili tre allestimenti e altrettanti motori per la Golf 8 Variant, con prezzi di listino che partono da 29.750 Euro. L’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen italiane avverrà entro la fine dell’anno.

Le tante novità tecnologiche della Golf 8 Variant sono esaltate dal design, più dinamico e definito rispetto al passato. Nella parte posteriore, questa station wagon mostra la sua originalità: grazie alla marcata zona della spalla, al lungo tetto che digrada verso il retro e al lunotto inclinato, la carrozzeria è più sportiva che mai. L’aumento della lunghezza riorganizza, inoltre, le proporzioni e conferisce alla Golf 8 Variant un aspetto più slanciato ed esteticamente più lineare.

La nuova generazione è lunga 4.633 mm (66 mm in più rispetto alla versione precedente), è larga 1.789 mm e alta 1.483 mm (con mancorrenti sul tetto); il passo ora misura 2.680 mm (+50 mm rispetto alla precedente, +61 mm rispetto alla berlina). A titolo di confronto, la Golf 8 berlina è lunga 4.284 mm e il passo misura 2.619 mm.