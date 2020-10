Volkswagen ID.3 e Waze mappano i punti di ricarica in Italia

Volkswagen ID.3 e Waze: due nomi sinonimi d’innovazione, insieme per offrire una mappatura completa dei punti di ricarica per le auto elettriche disponibili in tutta Italia. Un’iniziativa che contribuisce alla visibilità e alla fruibilità delle infrastrutture di ricarica, elemento fondamentale per facilitare la diffusione delle auto elettriche e rendere così la mobilità a zero emissioni locali una scelta davvero attraente. Insieme a Waze, l’app di navigazione social che racchiude la più grande Community di automobilisti del mondo, protagonista di questa partnership non poteva che essere la Volkswagen ID.3, la compatta 100% elettrica che rappresenta la terza pietra miliare nella storia della Marca, destinata a rendere la mobilità elettrica finalmente alla portata di milioni di automobilisti. In Italia, i prezzi della Volkswagen ID.3 partono da 38.900 Euro, cui vanno sottratti gli incentivi statali.

In occasione del lancio della compatta 100% elettrica ID.3, Volkswagen Italia ha scelto di sostenere la Community di Waze, l’app gratuita di navigazione social con oltre 140 milioni di utenti in tutto il mondo, che in soli tre mesi è riuscita a mappare 5.000 punti di ricarica in tutta Italia (con una o più colonnine). Inoltre, ora le infrastrutture elettriche sono ancora più visibili sulle mappe di Waze, grazie al pin con il logo Volkswagen e al messaggio dedicato alla ID.3.

Per cercare la stazione più vicina, è sufficiente inserire la ricerca nell’apposita barra dell’applicazione. Grazie a questa iniziativa, inoltre, i Wazer potranno anche personalizzare il puntatore di navigazione e selezionare la ID.3 tramite la funzione “Cambia Auto” o direttamente dalle impostazioni di visualizzazione della mappa di Waze.

Con la ID.3, la Volkswagen apre un nuovo capitolo nella storia della mobilità, che diventa elettrica e sostenibile. Dopo il Maggiolino e la Golf, la ID.3 rappresenta la terza pietra miliare nella storia della Marca tedesca, destinata a rendere la mobilità elettrica finalmente alla portata di milioni di automobilisti.

In Italia, la Volkswagen ID.3 è in vendita a prezzi di listino che partono da 38.900 Euro, cui vanno sottratti gli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche.